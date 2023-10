Încă o actriță faimoasă îl dă în judecată pe Harvey Weinstein pentru agresiune sexuală. Disney, implicată în proces

Julia Ormond, actrița engleză cunoscută pentru rolurile din filme din anii '90 precum „Legends of the Fall”, „First Knight” și „Smilla’s Sense of Snow”, îl dă în judecată pe Harvey Weinstein pentru agresiune sexuală.

În același proces sunt implicate și companiile Disney, Miramax și CAA (Creative Artists Agency), potrivit unui reportaj exclusiv al Variety.

Pentru Weinstein nu este o noutate să fie implicat într-un proces de agresiune sexuală. Acțiunile sale, care au implicat zeci de femei din industria divertismentului, au ieșit la iveală încă din 2017, când au fost expuse public în The New York Times și New Yorker. Raritatea o reprezintă acuzele aduse partenerilor de afaceri, care i-ar fi permis comportamentul.

Procesul a fost intentat miercuri dimineață, la Curtea Supremă din New York. În documentele, obținute de Variety, Ormond susține că Weinstein a agresat-o sexual în 1995, după o cină de afaceri, când a ademenit-o să-i facă un masaj, s-a urcat peste ea, s-a masturbat și a forțat-o să-i ofere sex oral.

După presupusa agresiune, Ormond i-a informat pe agenții săi Bryan Lourd și Kevin Huvane ce s-a întâmplat cu Weinstein. Agenții CAA au avertizat-o să nu vorbească despre cele întâmplate și nu au protejat-o. Lourd și Huvane, care astăzi sunt copreședinți ai CAA, nu sunt numiți ca inculpați, dar sunt adesea menționate numele lor, întrucât o reprezentau pe actriță, la acea vreme. Pe de altă parte, Ormond dă în judecată CAA pentru neglijență și încălcarea obligației fiduciare.

Companiile implicate în proces

Miramax, compania pe care Weinstein a fondat-o împreună cu fratele său Bob, și The Walt Disney Company, care a deținut Miramax în anii 90, sunt trimise în judecată pentru neglijență și tăinuire. (În proces sunt citați numeroși foști directori Miramax și Disney, inclusiv Michael Eisner, care era CEO-ul Disney, la acea vreme, și Jeffrey Katzenberg, care era președintele Disney, deși nu sunt inculpați. Directorii Disney, menționați în proces, nu mai lucrează la companie.)

„Bărbații de la CAA care au reprezentat-o pe Ormond știau despre Weinstein. La fel au făcut și angajatorii lui Weinstein de la Miramax și Disney. În mod nebunesc, niciuna dintre aceste companii proeminente nu a avertizat-o că Weinstein avea un întreg istoric de agresare a femeilor pentru că era prea important, prea puternic și le făcea prea mulți bani”, se arată în anchetă.

Într-un interviu telefonic, Julia Ormond le-a spus jurnaliștilor de la Variety că vorbește despre aceste lucruri pentru că vrea să facă parte din schimbarea care poate face Hollywood-ul și alte locuri de muncă mai ferite de prădătorii sexuali.

„Îmi prezint povestea acum în mod public, deoarece simt că încă avem nevoie de schimbări sistemice și de responsabilitate pentru a ajunge acolo”, a spus actrița.

Disney și Miramax nu au răspuns imediat la cererea de comentarii a Variety.

Weinstein neagă acuzațiile a peste 100 de femei

Weinstein – care a fost condamnat pentru viol în două jurisdicții și a fost acuzat de peste 100 de femei de-a lungul deceniilor – neagă acuzațiile Juliei Ormond.

„Harvey Weinstein neagă categoric acuzațiile aduse împotriva lui de Julia Ormond și este pregătit să se apere vehement”, spune avocatul lui Weinstein, Imran H. Ansari, într-o declarație pentru Variety.

„Acesta este încă un exemplu de plângere depusă împotriva domnului Weinstein după decenii și este încrezător că dovezile nu vor sprijini afirmațiile doamnei Ormond”, a mai adăugat el.

Un purtător de cuvânt al CAA a respins, de asemenea, afirmațiile actriței, numindu-le „fără temei” și declarând că agenția le va „refuza cu putere” în instanță.

„CAA ia în serios toate acuzațiile de agresiune și abuz sexual și are compasiune pentru doamna Ormond și pentru experiența pe care a descris-o în plângere. Cu toate acestea, afirmațiile pe care le-a formulat împotriva agenției sunt complet lipsite de fond”, a declarat un purtător de cuvânt al agenției, pentru sursa citată.

Declarația agenției continuă: „CAA a primit o cerere, prin consilierul său, de la avocații doamnei Ormond, ca să-i plătească suma de 15.000.000 de dolari, pentru a nu face publice acuzațiile. CAA a respins imediat această cerere.”

Ormond își depune acțiunea în temeiul Legii supraviețuitorilor adulți, care creează o fereastră de retrospectivă în afara termenului de prescripție. Legea pentru supraviețuitori adulți a fost adoptată după mișcarea #MeToo, iar Ormond spune că poate să-și împărtășească povestea datorită curajului altor femei și supraviețuitori.

Ea speră că, împărtășind povestea ei, acest lucru poate avea un impact în transparența corporativă în ceea ce privește structurile de raportare la locul de muncă și utilizarea acordurilor de nedivulgare pentru a reduce la tăcere victimele.

Harvey Weinstein, zeci de ani în spatele gratiilor

„Evident, Harvey Weinstein este în închisoare și va fi în închisoare pentru o perioadă foarte lungă de timp. Eu, personal, nu cred că Harvey ar fi putut face asta fără facilitatori. Și pentru mine, acesta este nivelul la care trebuie să ajungi, în ceea ce privește cauza principală”, spune Ormond.

După ce a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală în două procese, Weinstein ispășește în prezent o pedeapsă de 23 de ani la New York, care va fi urmată, consecutiv, de o pedeapsă de 16 ani la Los Angeles. Multe dintre acuzațiile din procesul lui Ormond fac ecou unui model de comportament, susținut și de alte femei. Bărbatul își menține nevinovăția și în prezent și face apel la ambele condamnări.

Relația dintre Julia Ormond și Harvey Weinstein

Julia Ormond și Harvey Weinstein s-au văzut pentru prima oară în 1994, la o întâlnire de afaceri din Londra, programată de agentul ei din Marea Britanie. Acesta i-a spus că un „producător important” vrea să se întâlnească cu ea, pentru un rol de film. La acea întâlnire, Weinstein și Ormond au discutat despre afacerile cinematografice și despre mai multe roluri potențiale.

„Weinstein s-a comportat corespunzător în timpul întâlnirii și au fost de acord să rămână în contact”, se arată în anchetă. După acea întâlnire inițială, Weinstein îi trimitea lui Ormond scenarii de film, iar ei vorbeau la telefon. La rândul săum actrița îi dădea note despre scenarii. Cei doi au dezvoltat o relație de afaceri strânsă, dar strict profesională.

În 1995, când Julia Ormond a ajuns pe coperta revistei New York Times, care a susținut-o drept următoarea cea mai mare vedetă de cinema feminină după Julia Roberts, Weinstein a oferit laude publicației și a vorbit despre talentele femeii, nu doar ca actriță ci, de asemenea, ca producător. A afirmat că Ormond are „cel mai bun simț al poveștii față de oricare tânără actriță din America de astăzi.”

În august 1995, agenții ei de la CAA au negociat un contract de producție de doi ani cu compania lui Weinstein, Miramax. Prin această afacere, Ormond a lucrat de la birourile Miramax din New York și a locuit într-un apartament plătit de Miramax.

„În momentul în care Huvane și Lourd au negociat și au obținut acordul cu compania de producție pentru Ormond, ei știau bine despre tendința lui Weinstein pentru comportamente de agresiune sexuală și de exploatare, în special față de tinerele actrițe pe care Weinstein le-a întâlnit în scopuri de afaceri.(...) Dar nu i-au dezvăluit aceste circumstanțe lui Ormond și nici nu au avertizat-o în alt mod despre tendința lui Weinstein la agresiune sexuală”, se arată în documentele anchetatorilor.

Într-un raport de investigație din 2017 din New York Times, CAA a fost numită ca făcând parte din „Mașina de complicitate a lui Weinstein”. La acea vreme, agenția a emis această declarație: „Ne cerem scuze oricărei persoane pe care agenția a dezamăgit-o pentru că nu a îndeplinit așteptările mari pe care le punem la dispoziție, ca indivizi și companie. Îi sprijinim fără echivoc pe cei care s-au declarat public.”

Când Ormond ar fi fost agresată de Weinstein, în decembrie 1995, cariera ei luase amploare. A fost protagonista feminină în filme precum „Legends of the Fall”, în care a jucat împreună cu Anthony Hopkins și Brad Pitt și „First Knight”, alături de Sean Connery și Richard Gere.