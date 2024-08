Familia regretatului cântăreț Isaac Hayes îl dă în judecată pe Donald Trump pentru că i-a folosit melodia la mitinguri

Familia regretatului cântăreț de muzică soul Isaac Hayes a intentat duminică un proces împotriva campaniei fostului președinte Trump, invocând încălcarea drepturilor de autor pentru utilizarea muzicii sale la mitingurile lui Trump.

Familia lui Hayes solicită daune în valoare de 3 milioane de dolari pentru 134 de utilizări ale cântecului "Hold On, I'm Comin'" la mitinguri din 2022 până în acest an. Cântecul a fost folosit cel mai recent la mitingul lui Trump din Montana de vineri, potrivit actelor depuse la dosar, scrie thehill.com.

Hayes a fost compozitorul hitului interpretat de Sam & Dave în 1966, iar familia sa deține drepturile asupra acestuia.

„Ni s-a adus la cunoștință că dumneavoastră sau campania ați autorizat interpretarea publică ilegală a cântecului în mai multe ocazii, în timpul diferitelor mitinguri pentru campania dumneavoastră politică, fără autorizație din partea deținătorului drepturilor de autor, deși clientul nostru v-a cerut în mod repetat să nu vă angajați într-o astfel de utilizare ilegală", se arată în documentele de instanșță.

De asemenea, familia solicită echipei de campanie a lui Trump să elimine orice videoclip care include melodia pe fundal și să prezinte o recunoaștere și scuze pentru utilizarea melodiei.

Aceasta vine la doar câteva zile după ce Celine Dion a denunțat utilizarea videoclipului său "My Heart Will Go On" la același miting al lui Trump din Montana.

„Această utilizare nu este autorizată în niciun fel, iar Celine Dion nu susține această utilizare sau orice altă utilizare similară ... și într-adevăr, acel cântec?", a spus ea.

În mai 2023, Village People au trimis o scrisoare de încetare a utilizării și au amenințat cu acțiuni legale după ce Trump a folosit melodia lor „Macho Man” și alte hituri fără permisiunea lor.