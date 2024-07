EXCLUSIV Un expert de la Harvard explică de ce America are cei mai bătrâni candidați din istorie la alegerile prezidențiale

Alexander Keyssar, un eminent profesor de la Harvard şi unul dintre cei mai apreciaţi specialişti în politica şi sistemul electoral din Statele Unite ale Americii a vorbit în exclusivitate pentru „Adevărul“ despre dezbaterea Biden-Trump și despre alegerile prezidențiale SUA.

Profesor de istorie şi politici sociale la Harvard, una dintre cele mai importante universităţi din Statele Unite şi din lume, Alexander Keyssar (77 de ani) este o voce foarte apreciată şi autorizată în ceea ce priveşte sistemul electoral şi politica din Statele Unite.

Doctor în istoria civilizaţiei americane la Harvard, unde predă istorie și politică socială din 2001, Alexander Keyssar scrie frecvent în The New York Times şi Washington Post despre politica americană. Profesorul Keyssar a scris ani de zile şi pentru prestigiosul The Huffington Post şi înainte de a veni la Harvard a mai predat la universităţile Brandeis, Duke şi M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology).

Cartea sa - „Dreptul la Vot: Istoria Contestată a Democraţiei în Statele Unite“ (apărută în 2000) a fost aleasă cea mai bună carte de istorie americană şi a fost finalistă la Premiul Pulitzer pentru istorie. Profesorul Alexander Keyssar a acordat un interviu în exclusivitate pentru „Adevărul“, interviu pe parcursul căruia a vorbit despre reacția pe alocuri poticnită a lui Joe Biden la prima dezbatere cu Donald Trump, despre posibilitatea ca Joe Biden să fie înlocuit, ca și despre faptul că America are cei mai vârstnici candidați din istorie la alegerile prezidențiale.

Au existat momente la dezbaterea televizată în care Joe Biden nu a terminat unele propoziţii sau nu a formulat ideile în mod clar, ceea ce creează îndoieli în rândul alegătorilor că acesta ar putea conduce Statele Unite pentru încă patru ani.

Cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale din toamnă din SUA s-au atacat reciproc în prima dezbatere televizată de joi seara pe teme precum inflaţia, imigraţia, războiul din Ucraina, Donald Trump lansând cu aplomb afirmaţii false, în timp ce Joe Biden a fost ofensiv în fond, dar confuz în exprimare, conform France Presse.

A fost dezbaterea Joe Biden-Donald Trump un dezastru politic pentru Joe Biden?

Deocamdată nu e clar dacă dezbaterea a fost un dezastru politic pentru Președintele Biden. Sunt mulți cei care îi cer să se retragă, dar și numeroși democrați care îl apără, spunând că a avut o seară mai proastă. În orice caz, cred că trebuie urmărite sondajele ce vor fi date publicității în această săptămână. Ele vor fi cumva un barometru al dezbaterii dintre cei doi.

Cât de dureros a fost de văzut dezbaterea Biden-Trump?

A fost foarte dureros să văd o asemenea dezbatere. Joe Biden era incoerent și părea slăbit. Dacă ar fi fost o rudă de-a mea, aș fi oprit dezbaterea și l-aș fi luat acasă.

Cum ați descrie abilitatea lui Joe Biden de a comunica cu țara?

Joe Biden se descurcă bine când are un teleprompter și în alte situații speciale când are discursuri, cu o audiență live și când se simte plin de energie. S-a descurcat bine și week-endul trecut în Carolina de Nord. Însă este neclar dacă Joe Biden poate comunica în situații mai spontane.

Dacă ar trebui să descrieți dezbaterea Biden-Trump în câteva fraze, care ar fi acele fraze?

Dezbarerea Biden-Trump a fost o rușine, cu un candidat ce părea prea bătrân pentru a mai fi coerent și cu celălalt spunând cu energie o minciună după alta. Asta e ceea ce are America mai bun de oferit la nivel de candidați?

”Sunt 25% șanse ca Biden să fie înlocuit”

Donald Trump și Joe Biden sunt cei mai vârstnici candidați la alegerile prezidențiale din istoria Statelor Unite. De ce nu aleg democrații și republicanii candidați mai tineri, cu sânge politic nou?

Partidul Republican nu mai e de mult un partid politic, ci un cult al personalității în jurul lui Donald Trump; nici nu a avut de gând vreodată să nominalizeze pe altcineva în afară de Trump, deși Nikki Haley s-a descurcat bine în alegerile primare. În ceea ce privește Partidul Democrat, a fost o reticență tradițională și istorică de a alege un alt candidat în afara președintelui în exercițiu, precum și o memorie istorică (1968, 1980) conform căreia schimbarea candidaturii unui președinte în exercițiu duce la un candidat mai slab, dovadă că în 1968 și 1980 candidații democrați au pierdut alegerile prezidențiale.

Cum estimați posibilitatea ca Joe Biden să fie înlocuit de democrați cu un alt candidat la alegerile prezidențiale?

E greu de spus, însă cred că sunt șanse 25% ca Biden să fie înlocuit cu un alt candidat.

Este cumva America în situație de risc la alegerile prezidențiale, luând în calcul posibilitatea ca Donald Trump să câștige un nou mandat?

Da. Donald Trump reprezintă un mare pericol pentru America și pentru democrație.