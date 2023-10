Donald Trump vrea scuze din partea Forbes după ce a fost din nou exclus din topul celor mai bogați oameni

Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, a pretins scuze din partea revistei americane Forbes după ce a fost exclus de pe lista celor mai bogați 400 de oameni din SUA pentru a doua oară în trei ani, relatează The Guardian.

„Prin prezenta, solicit scuze din partea revistei Forbes", se arată în postarea publicată miercuri de fostul președinte american pe rețeaua de socializare Truth Social.

Forbes a publicat în urmă cu o săptămână topul cu pricina, menționând că averea netă a lui Trump a scăzut cu 600 de milioane de dolari față de anul precedent. Fostul lider de la Casa Albă se află în acest top încă din anii 1990, cu excepția anului 2021.

La rândul său, Trump s-a plâns de „autorii cu adevărat proști desemnați să mă lovească puternic" și s-a lăudat cu avansul uriaș pe care îl deține în sondajele republicane pentru prezidențiale, în ciuda faptului că se confruntă cu 91 de acuzații penale.

Într-o postare publicată luni, 9 octombrie, Trump a transmis: „S-a zis cu Forbes!”. De asemenea, s-a folosit de postarea publicată miercuri pentru a se plânge de redactorul „Dan Alexander, pentru numeroasele articole false și calomnioase pe care le-a scris despre mine".

Alexander, editor senior la Forbes, este, de altfel, și autorul unei cărți din 2020, „White House Inc: How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business”.

„Hei, Donald Trump. Dacă vrei să subliniezi un singur fapt fals în oricare dintre articolele pe care le-am publicat despre tine - sau în cartea pe care am scris-o despre tine - nu ezita. Între timp, voi continua să scriu reportaje - și să verific cu atenție fiecare cuvânt pe care îl public”, a transmis miercuri Dan Alexander într-o postare publicată pe X (Twitter).

Trump susține că revista Forbes este „deținută de guvernul comunist chinez”

Un alt jurnalist, Adam Klasfeld de la Messenger, a declarat: „Dacă vă întrebați de ce Trump s-a luat brusc de Forbes și Dan Alexander: el a publicat mesajul la câteva ore după ce e-mailurile verificate de aceștia despre averea sa netă ... au fost introduse ca probe" într-un proces civil din statul New York privind o presupusă fraudă în afaceri.

În postarea sa, Trump a declarat că Forbes a „cooperat” cu Letitia James, procuroarea generală a statului New York care le-a intentat procese civile fostului preşedinte şi copiilor acestuia Donald Jr, Ivanka şi Eric. Fostul președinte american a numit-o pe James „rasistă și incompetentă”.

În postarea publicată pe Truth Social, Trump a mai declarat, în mod fals, că revista Forbes este „deținută de guvernul comunist chinez, iar China va face orice pentru a o opri pe Maga", o aluzie la sloganul său electoral, Make America great again.

În luna mai, a fost anunțată o tranzacție prin care Austin Russell, un antreprenor american în vârstă de 28 de ani, a achiziționat 82% din Forbes, în timp ce fostul proprietar majoritar, o firmă de investiții cu sediul în Hong Kong, a rămas cu un procent neînsemnat.

Trump încă mai figurează pe o listă realizată de Forbes. El ocupă poziția 1.203 în topul miliardarilor din întreaga lume, realizat în timp real de către revistă.