Donald Trump spune că turbinele eoliene sunt responsabile de moartea balenelor: „Le înnebunesc”

Fostul președinte american a lansat un atac în bună parte nefondat la adresa turbinelor eoliene pe motiv că acestea provoacă moartea unui număr mare de balene. Trump susține că „morile de vânt" fac cetaceele „nebune" și „puțin zăpăcite".

Favorit să obțină nominalizarea la alegerile prezidențiale de anul viitor din partea Partidului Republican, Trump a profitat de un miting în Carolina de Sud pentru a afirma că, deși există doar o mică șansă de a ucide o balenă lovind-o cu o barcă, „morile lor de vânt provoacă moartea balenelor într-un număr nemaiîntâlnit până acum” și că „nimeni nu face nimic în această privință”.

Balenele „eșuează pe țărm”, a spus Trump, fostul președinte american care a fost supus de două ori procedurii de impeachment și care se confruntă în prezent cu o serie de acuzații penale. „Nu veți vedea așa ceva o dată pe an – acum eșuează săptămânal. Morile de vânt le înnebunesc. Cred că le zăpăcesc puțin pe balene”, a susținut Trump.

Afirmațiile lui Trump, combătute cu argumente științifice

Trump este cunoscut pentru o serie lungă de afirmații false sau exagerate despre energia regenerabilă, afirmând în trecut că zgomotul produs de turbinele eoliene poate provoca cancer și că aceste structuri „ucid toate păsările”.

În acest caz, experții spun că nu există nicio dovadă pentru înrăutățirea sănătății din cauza turbinelor eoliene, dar și că există cauze mult mai importante ale morții păsărilor, cum ar fi felinele sau infrastructura de combustibili fosili. De asemenea, există puține elemente care să susțină incursiunea lui Trump în comportamentul balenelor.

„Dă dovadă de o lipsă uimitoare de cunoștințe despre balene și eșuarea balenelor”, a declarat Andrew Read, cercetător în domeniul balenelor și comisar al Comisiei pentru mamifere marine, despre, fostul lider de la Casa Albă,

„Nu există niciun fel de dovadă științifică care să demonstreze că turbinele eoliene (…) cauzează moartea vreunei balene”, a mai spus cercetătorul.

SUA au fost lente, în comparație cu alte țări, în dezvoltarea parcurilor eoliene offshore, dar mai multe proiecte sunt acum în curs de implementare în largul coastei de est, susținute cu entuziasm de președintele Joe Biden ca o modalitate de a stimula aprovizionarea cu energie curată și de a combate criza climatică.

Principalele pericole pentru balene: bărcile și plasele de pescuit

Criticii acestor măsuri, inclusiv unii ecologiști, au avertizat că balenele sunt puse în pericol de lucrările prin care sunt montate noile turbine offshore, însă oamenii de știință au respins în mare parte aceste afirmații. „În acest moment, nu există nicio dovadă științifică că zgomotul rezultat în urma studiilor de monitorizare a siturilor eoliene offshore ar putea cauza mortalitatea balenelor”, a precizat Administrația Națională pentru Oceane și Atmosferă.

Read a mai declarat că există unele „îngrijorări generale” cu privire la industrializarea generală a oceanelor, dar că principalele amenințări la adresa balenelor provin din faptul că acestea sunt lovite de bărci și se încurcă în plasele de pescuit, precum și din încălzirea oceanelor din cauza schimbărilor climatice.

„Populația de balene cu cocoașă, în special, se reface după ce a fost vânată și se apropie de coastă pentru a se hrăni cu pradă, ceea ce înseamnă că balenele sunt lovite atunci când intră pe rutele de navigație sau sunt prinse în plase”, a precizat Read.

Cu toate acestea, un val de balene moarte care au ajuns pe coastele din New York și New Jersey la începutul acestui an a alimentat opoziția față de turbinele eoliene, republicanii din New Jersey încercând să oprească construcția de turbine.

„Este deosebit de trist să vezi oameni bine intenționați cărora le pasă de balene fiind convinși că turbinele eoliene reprezintă un risc pentru ele”, a declarat Read. „Ei sunt manipulați de interesele (din industria) combustibililor fosili, care văd energia eoliană ca pe o amenințare la adresa acestor interese”, a adăugat cercetătorul.