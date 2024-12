Donald Trump critică vehement grațierea lui Hunter Biden. „A fost un om rău”

Noul președinte ales Donald Trump consideră că Biden a făcut o nedreptate atunci când l-a grațiat pe fiul său Hunter Biden, acuzat de posesie ilegală de arme și neplata taxelor.

„Graţierea acordată de Joe lui Hunter îi include şi pe ostaticii J-6, care sunt acum încarceraţi pentru ani de zile? Un abuz şi o eroare judiciară!” a scris Trump. Prin J-6, republicanul se referă la evenimentele de la 6 ianuarie 2021, când mai mulți simpatizanți ai noului președinte au luat cu asalt Capitoliul.

„Vedeţi, spre deosebire de Joe Biden, în ciuda a ceea ce mi-au făcut - m-au vânat-... dar Hunter este un om rău. Nu există nicio îndoială în privinţa asta. A fost un om rău. Tot ce trebuia să faceţi era să vedeţi laptopul ăla din iad”, a spus Trump. „Dar se întâmplă să cred că asta ar fi foarte rău pentru ţara noastră”, a adăugat Trump.

Președintele Biden declarase în vara anului acesta că o posibilă grațiere a fiului său este exclusă, întrucât respectă decizia judecătorilor. La câteva săptămâni după ce Hunter a primit sentința în cele două procese în care a pledat vinovat, tatăl său s-a răzgândit, grațiindu-l.

„Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept”, a spus Joe Biden într-o declaraţie publicată duminică de Casa Albă.

În ciuda criticilor, până și Trump este cunoscut pentru asemenea grațieri. Acesta a anunțat cu o zi în urmă că urmează să îl nominalizeze pe Charles Kushner în funcţia de ambasador în Franţa, al cărui tată este Jared Kushner, căsătorit cu fiica cea mare a republicanului, Ivanka Trump.

Charles Kushner a fost condamnat la doi ani de închisoare în 2005,pentru evaziune fiscală, donaţii ilegale pentru campanie şi manipularea martorilor. Trump i-a șters cazierul lui Charles în 2020, deși își ispășise pedeapsa demult.