Joe Biden și-a grațiat fiul, condamnat la zeci de ani de închisoare. „A existat un efort de a-l distruge pe Hunter”

Joe Biden, președintele SUA, l-a grațiat pe fiul său, Hunter Biden, care era condamnat la zeci de ani de închisoare pentru posesie ilegală de arme și neplata taxelor, informează CNN.

„Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept”, a spus Joe Biden într-o declaraţie publicată duminică de Casa Albă.

Președintele continuă prin a argumenta că de obicei, pentru astfel de fapte penale, cetățenii nu sunt trimiși după gratii ci primesc pedepse mai ușoare. Părerea lui Biden este că adversarii săi politici stau în spatele acestor decizii, spunând că a existat un întreg efort de a-l „distruge” pe Hunter.

„Hunter a fost tratat diferit doar pentru că este fiul meu - şi asta este greşit. A existat un efort de a-l distruge pe Hunter - care a stat departe de dependenţe timp de cinci ani şi jumătate, chiar şi în faţa atacurilor neîncetate şi a urmăririi selective. În încercarea de a-l distruge pe Hunter, au încercat să mă distrugă şi pe mine - şi nu există niciun motiv să cred că se vor opri aici. Destul este destul”, spune şeful Casei Albe.

„Sper că americanii vor înţelege de ce un tată şi un preşedinte ar ajunge la această decizie”, a adăugat în final Joe Biden, potrivit News.ro.

Joe Biden însă a promis altceva anterior, că nu își va folosi prerogativele extraordinare de președinte pentru a-și grația fiul, care se află în două procese pentru posesie ilegală de armă și neplata taxelor la Delaware şi California. În iunie, președintele declarase reporterilor că nu își va grația fiul, întrucât respectă decizia judecătorilor.

Totuși, decizia grațierii vine la câteva săptămâni după ce Hunter Biden și-a primit sentința în cele două procese în care a pledat vinovat. În declaraţia sa de duminică, preşedintele Joe Biden spune că a luat decizia graţierii în acest weekend, după ce a ajuns la concluzia că urmărirea penală a fiului său a fost motivată politic şi a reprezentat o „eroare judiciară”.

Acuzațiile lui Hunter Biden

Hunter Biden este acuzat de Tribunalul federal din Delaware de trei infracțiuni de posesie ilegală de arme în 2018, după ce a completat fals în formular că nu le folosește ilegal și nu se află sub influența drogurilor.

De către Tribunalul din California este acuzat de neplata taxelor, prejudiciu care se ridică la 1,4 milioane de dolari, însă a fost de acord să pledeze vinovat la acuzaţii, într-o mişcare surpriză, la câteva ore după ce trebuia să înceapă selecţia juraţilor.

Motivul a fost că a dorit să-și scutească familia de rușinea publică la care au fost supuși, dat fiind și procesul privind deținerea ilegală de arme și dependența sa de droguri.

Pentru cele două acuzații, Hunter ar fi trebuit să stea peste 40 de ani în închisoare, 17 ani pentru neplata taxelor și alți 25 pentru deținerea ilegală de arme. Fiul președintelui a declarat pentru Associated Press că va prețui iertarea care i-a fost acordată și își va dedica viața ajutându-i pe cei „care sunt încă bolnavi şi suferă”.

„Am recunoscut şi mi-am asumat responsabilitatea pentru greşelile mele din timpul celor mai întunecate zile ale dependenţei mele - greşeli care au fost exploatate pentru a mă umili şi ruşina public pe mine şi familia mea pentru performanţe politice”, a declarat Hunter Biden.