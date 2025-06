Proiectul submarinelor nucleare va fi revizuit pentru a fi aliniat agendei lui Donald Trump. Ce prevede pactul de securitate AUKUS

Statele Unite au început o revizuire a pactului de securitate AUKUS, semnat în 2021 cu Marea Britanie şi Australia, pentru a se asigura că este în conformitate cu agenda preşedintelui Donald Trump.

„Revizuim agenda AUKUS pentru a ne asigura că această iniţiativă a precedentei administraţii este aliniată agendei «America First» a preşedintelui (Trump)”, a declarat, joi, Elbridge Colby, principalul consilier politic al Pentagonului, pentru Financial Times, citat de Agerpres. Acesta a afirmat că orice schimbare de abordare va fi comunicată prin canale oficiale „în funcţie de caz".

Consilierul Pentagonului, un apropiat al lui Trump, a avertizat încă de anul trecut că submarinele sunt un produs rar şi critic şi că industria americană nu poate să le producă în număr suficient nici măcar pentru a satisface propria cerere a SUA.

AUKUS (Australia, Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii) a fost înfiinţat în timpul preşedinţiei lui Joe Biden, pe fondul rivalităţii dintre SUA şi China în regiunea Indo-Pacific. Pactul prevede ca Australia să achiziţioneze trei submarine americane din clasa Virginia până la începutul anilor 2030. Apoi, de la sfârşitul anilor 2030, Regatul Unit şi Australia vor construi împreună o nouă clasă de submarine cu propulsie nucleară.

Reacția Australiei și Regatului Unit

Într-o reacţie la reexaminarea abordării din partea SUA, ministrul australian al apărării, Richard Marles, totodată vicepremier, a declarat joi că este „încrezător" că ţara sa va primi submarinele nucleare.

Atitudinea Washingtonului „nu este o surpriză", ţinând cont de schimbarea administraţiei de la Casa Albă, a spus el. Dar creşterea producţiei de submarine de clasa Virginia constituie o provocare pentru industria americană, a recunoscut ministrul australian.

Costul total al programului, care urmăreşte să egaleze puterea militară a Chinei, este estimat la cel puţin 235 de miliarde de dolari americani pe o perioadă de 30 de ani pentru Australia, potrivit AFP.

În 2021, anunţul alianţei AUKUS a fost perceput de Franţa drept o adevărată lovitură de cuţit din partea guvernului australian, care a anulat brusc un contract major pentru 12 submarine convenţionale franceze care urmau să fie construite în Australia, la un preţ de patru ori mai mic, aminteşte agenţia franceză de presă.

„Pe măsură ce AUKUS va evolua în următoarele decenii, în timp ce guvernele vin şi pleacă, ceea ce vom vedea este că viitoarele guverne se vor gândi să revizuiască modul în care pot participa cel mai bine la ceea ce este un acord pe termen lung. Dar, între timp, acordul merge mai departe", a declarat Marles pentru postul public de radio ABC.

La rândul său, un responsabil al guvernului britanic a declarat pentru Financial Times că Regatul Unit este la curent cu revizuirea şi o consideră drept „un pas logic pentru o nouă administraţie” americană, în conformitate cu afirmaţiile lui Marles.

„Am reiterat importanţa strategică a relaţiei dintre Regatul Unit şi SUA, am anunţat cheltuieli suplimentare pentru apărare şi am confirmat angajamentul nostru faţă de AUKUS", a adăugat el.