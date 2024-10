Dezbaterea candidaţilor la funcţia de vicepreşedinte al SUA. Echipa republicanului sărbătorește victoria

Democratul Tim Walz şi republicanul J.D. Vance, candidaţii la postul de vicepreşedinte la alegerile prezidenţiale din SUA, s-au înfruntat marți în cadrul unei dezbateri. Echipa republicanului sărbătoreşte deja performanţa în dezbaterea cu contracandidatul său, transmite CNN.

Walz, în vârstă de 60 de ani, guvernator liberal al statului Minnesota și fost profesor de liceu, și Vance, în vârstă de 40 de ani, autor de bestselleruri și senator conservator din Ohio, s-au prezentat ca doi reprezentanți ai regiunii de centru a Americii, cu opinii opuse pe tema problemelor care afectează țara.

Dezbatarea a fost una „neașteptat de liniștită”, fiind lipsită de atacuri personale. Cei doi au discutat despre criza din Orientul Mijlociu, imigrație, impozite, avort, schimbările climatice și economie.

Vance a avut o prezență articulată și a punctat lucruri pe care nici Trump nu a reușit să le puncteze în propria campanie, în vreme ce Walz s-a dovedit pe alocuri ezitant și emoționat, în încercarea de a-l critica frecvent pe fostul președinte, scrie presa americană. Primele impresii sugerează că partenerul lui Trump a avut o prezență mai bună în dezbatere.

Scopul lui Vance a fost să se prezinte ca fiind mai calm şi mai controlat, forţându-l, în acelaşi timp, pe guvernatorul Minnesota, Tim Walz, să meargă în apărare. În timpul dezbaterii, Donald Trump a postat de foarte multe ori pe rețele de socializare, uneori chiar de două ori pe minut, în final revendicând victoria lui Vance ca fiind „a masterclass”.

Dezbaterea din New York a început cu întrebări despre criza din Orientul Mijlociu. Walz a declarat că Trump este prea „capricios” și prea prietenos cu liderii autoritari pentru a fi de încredere, în timp ce Vance a afirmat că Trump a făcut lumea mai sigură în timpul mandatului său. Întrebat dacă ar sprijini o lovitură preventivă a Israelului împotriva Iranului, Vance a sugerat că ar susține decizia Israelului, în timp ce Walz nu a răspuns direct la întrebare.

În timpul dezbaterii, Tim Walz l-a acuzat pe rivalul său republican, senatorul J.D. Vance, că „dezumanizează" migranţii. „Consecinţele la Springfield au fost că guvernatorul a trebuit să trimită forţele de ordine pentru a escorta copiii la şcoală", a spus Walz. „Sprijinindu-l pe Donald Trump şi nu lucrând împreună pentru a găsi o soluţie (la problema migraţiei), asta devine un argument de campanie, iar când asta devine un argument de campanie, calomniem şi dezumanizăm alte fiinţe omeneşti”, a declarat guvernatorul din Minnesota.

Deși Walz a încercat să imite abordarea pe care Harris a avut-o în dezbaterea cu Trump, transformând întrebările în atacuri la adresa lui Trump și a mandatului său la Casa Albă, nu a reușit să facă acest lucru.

La un moment dat, la discuția pe tema armelor și a atacurilor armate, Walz a gafat, spunând că s-a împrietenit cu atacatorii din școli.

„Am stat în acel birou cu părinții de la Sandy Hook. Am devenit prieten cu atacatorii din școli. Am văzut asta”, a spus Walz, care se referea, probabil, la faptul că a devenit prieten cu părinții care și-au pierdut copiii în timpul unor atacuri în școli. Gafa a devenit virală și a atras ironii pe internet, în special din partea adversarilor.