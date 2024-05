Ce este mișcarea aparent paradoxală a „comunismului MAGA”. Principalii promotori și cum au fost primiți de platformele conservatoare

În ultimii ani, autoproclamata mișcare politică Comunismul MAGA, aparent o contradicție în termeni, a câștigat tot mai mult teren online atrăgând atenția platformelor conservatoare de dreapta, relatează The Guardian.

Promovată de cei mai proeminenți purtători de cuvânt ai săi, Haz Al-Din, în vârstă de 27 de ani, și Jackson Hinkle, în vârstă de 24 de ani, comunismul Maga are la bază un amestec de idei la prima vedere lipsite de coerență - de la convingerea în puterea adepților lui Donald Trump de a smulge puterea de la „elitele globale” la accentul pe „onoarea” masculină, admirația pentru Vladimir Putin și exprimarea sprijinului pentru eliberarea palestinienilor.

Cei doi au fost blocați în mod repetat de pe platformele de socializare pentru că răspândesc dezinformare. Hinkle, de pildă, a fost blocat de Instagram la începutul anului după ce a susținut într-o serie de postări că Ucraina s-ar fi aflat în spatele atacului terorist asupra unei săli de concerte din Moscova, în pofida revendicării fără echivoc din partea Statul Islamic.

Hinkle și Al-Din au fost criticați drept pseudo-intelectuali oportuniști, care și-au creat o nișă intenționat provocatoare, menită să atragă adepții de la alte comunități politice extrem online.

O analiză atentă a ceea ce propun ei arată limpede că este vorba de o mișcare politică marginală cu un grad mare de dezarticulare și un simptom al erodării raționalității în politică, apreciază Alexander Reid Ross, lector la Portland State University și autor al volumului „Against the Fascist Creep”, o explorare a modurilor în care mișcările de dreapta cooptează limbajul stângii.

Până de curând, influența lui Al-Din și Hinkle părea limitată la colțuri ale internetului populate în bună parte de tineri atrași de mesajele lor despre masculinitate și politica externă a SUA. Dar odată cu postările lor inflamatorii și adesea înșelătoare despre războiul din Gaza și pe măsură ce sunt tot mai vocali împotriva a ceea ce ei consideră imperialism american, își pun amprenta și în alte medii

De pildă, „mișcarea” lui Hinkle și Al-Din atrage recunoaștere din partea unor platforme vizibile de dreapta. Faptul că Hinkle a apărat politica externă a lui Vladmir Putin i-a adus o invitație la emisiunea lui Tucker Carlson, dar și laude din partea fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, Michael Flynn. Totodată, Hinkle și Al-Din au creat alianțe internaționale cu personalități precum filozoful ultranaționalist rus Alexander Dughin, pe care l-au cunoscut la o conferință care a avut loc la Moscova la începutul acestui an.

Fondatorul comunismului Maga cultivă o estetică militantă atunci când se adresează adepților săi prin livestream din propria locuință

Barba lui este coafată cu grijă și adesea poartă un sacou negru supradimensionat și o cămașă neagră cu guler. Pe peretele din spatele lui sunt montate săbii, „pentru a simboliza războiul ce îl duc pentru apărarea mesajului despre care cred că este adevărat în mijlocul munților de minciuni”, a explicat într-un interviu telefonic Al-Din, în vârstă de 27 de ani, care transmite pe Kick și YouTube sub numele de „Infraroșu”.

Haz și Hinkle explică că sunt susținători ai lui Trump, dar nu atât din admirație pentru el ca persoană, cât pentru că sunt convinși că urmăritorii lui reprezintă cea mai semnificativă mobilizare a clasei muncitoare americane în decenii.

Ei subscriu la conservatorismul social într-o manieră atrăgătoare pentru un număr tot mai mare de bărbați din generația Z care sunt de părere că feminismul este dăunător bărbaților și prezintă probleme precum drepturile persoanelor transgen, criza climatică și justiția rasială drept tulburări neoliberale.

„Nu că am fi împotriva femeilor. Pur și simplu percepția noastră este că discursul, cultura și sfera politică au înregistrat un declin uriaș al noțiunii de onoare. Unul dintre motivele acestui lucru este declinul virtuților masculine elementare, ascensiunea unui tip de efeminizare, în special a bărbaților”, a explicat Al-Din.

Cât despre Hinkle, el a făcut comentarii anti-trans pe rețelele sale de socializare, precum: „Trebuie să protejăm tinerii de teroriști și propagandiști trans”.

Legăturile cu ideologia comunistă

Deși ar putea să existe o oarecare aderență, ideologia comunistă pare apropriată mai curând oportunist pentru a se adresa atitudinilor în schimbare. Sondajele au arătat că membrii generației Z, chiar și alegătorii republicani din această generație, sunt mai deschiși la ideile socialiste în comparație cu generațiile anterioare. Într-un clip de demistificare a comunismului Maga, publicat anul trecut, economistul marxist Richard Wolff remarca existența unui precedent pentru mișcările naționaliste ce cooptează retorica comunistă, în special în perioadele de tulburări sociale și dificultăți economice.

„Dacă ai o mișcare politică și vrei să obții susținători într-un moment în care socialismul atrage din ce în ce mai mult interes, ei bine, s-ar putea să fii tentat să confiști măcar numele”, a explicat Wolff, remarcând că este o strategie care a folosită și de Adolf Hitler în perioada ascensiunii sale la putere.

„Este provocator. Dar tocmai de aceea este în tendințe pe Twitter chiar acum”, a subliniat Hinkle despre denumirea mișcării sale, într-un interviu din 2022 cu comediantul Jimmy Dore.

Potrivit unui infografic redistribuit repetat de Hinkle, politicile comuniste propuse de Maga includ „destructurarea big tech”, interzicerea „terorismului stradal antifa”, terminarea cu „studiile woke” și subvenționarea sălilor de sport în fiecare comunitate. Ei propun și ieșirea din NATO; deportarea lui Obama, Bush și Clinton la Curtea Penală Internațională; terminarea cu „granițelor deschise”; și „punerea bancilor în mâinile oamenilor”.

Hinkle și Al-Din susțin și că sunt anti-imperialişti și se agaţă de mitul că Trump este candidatul mai pacifist. Grupul lor de adepți online se consideră în confrunutare cu „lumea unipolară” și „hegemonia occidentală”, sprijinind în schimb națiuni autoritare pe care SUA le consideră adversare, precum Rusia, China, Iran și Coreea de Nord. Al-Din, de pildă, a mărturisit pentru The Guardian că are o admirație „profundă” pentru liderul nord-coreean Kim Jong-un, parțial datorită „rezilienței sale în ceea ce privește apărarea onoarei și istoriei civilizației coreene”.

Nici Hinkle, nici Al-Din nu au un fond tipic pentru cei din mișcarea Maga, ambii având cel mult un entuziasm călduț față de Trump, pe care îl apreciază doar în calitate de figură de frunte a mișcării Maga.

„Noi avem o vorbă, în calitate de comuniști Maga, și anume că la McDonald’s nu te duci pentru clovn, ci pentru burger. Trump este mascota mișcării”, a subliniat Al-Din într-un interviu.

Înainte ca Hinkle să fie un comunist Maga fumător de trabucuri și pro- combustibilii fosili, el a fost un frate Bernie îmbrăcat în denim și un activist de mediu. A fondat un club de succes pentru curățarea oceanelor la liceul său din San Clemente, California, a organizat un protest al împotriva violenței armate după atacul armat din Parkland (2018), a fost invitat să vorbească la un briefing al Congresului despre dezafectarea centralelori nucleare și a îngenuncheat la absolvire pentru a protesta împotriva nedreptății rasiale. „Este genul de tip care îți dă speranță în viitor”, spunea odată un lider activist de mediu pentru Los Angeles Times despre Hinkle.

În 2018 și 2019, după absolvirea liceului, Hinkle a candidat (fără succes) pentru consiliul orașului San Clemente, California, și a făcut campanie împotriva persoanelor fără adăpost și a corupției.

În 2020, Hinkle era încă angajat puternic în politica progresistă, identificându-se ca membru al Socialiștilor Democrați din America. Dar începea să flirteze și cu diverse personalități din afara curentului dominant progresist, fiind încurajat în această direcție după ce l-a intervievat candidatul democrat la președinție Tulsi Gabbard, în emisiunea sa de pe YouTube, The Dive with Jackson Hinkle.

Al-Din este fiul unor imigranți musulmani libanezi și a crescut lângă Dearborn, Michigan. Când student la Universitatea de Stat din Michigan, spune el, era un marxist convins. Deși susține că nu a votat niciodată la alegerile prezidențiale, el spune că probabil l-a simpatizat cel mai mult pe Bernie Sanders.

După ce Trump a câștigat alegerile, povestește Al-Din, a ajuns la concluzia că stânga „este ruptă de contactului cu muncitorii reali”. Scârbit de ceea ce el numește asocierea stângii cu „așa-numitele sexualități alternative și tendințe contraculturale marginale” și lipsă de patriotism, a început să dezvolte ansamblul de idei pe care l-a numit comunism Maga

Retorica anti-musulmană și anti-imigrantă a lui Trump nu l-a deranjat, spune el. „Toată chestia cu interdicția musulmanilor, nici că-mi pasă”, a spus el referindu-se la ordinele executive ale lui Trump din 2017 care interzic călătoriile în SUA ale celor din țări majoritar musulmane. „Nu găsesc absolut nimic semnificativ legat de asta.”

Drumurile lui Hinkle și Al-Din s-au încrucișat abia în iulie 2021, când Hinkle a atras atenția online prin promovarea teoriilor conspirației care respingeau un raport conform căruia guvernul sirian s-ar fi angajat în atacuri cu arme chimice. A fost invitat la o emisiune pe această temă găzduită de streamerul de stânga Vaush. Al-Din l-a văzut după care cei doi au început să corespondeze.

În acel an, Al-Din l-a vizitat pe Hinkle în LA și i-a prezentat ceea ce el numește punctul său de vedere asupra marxism-leninismului: comunismul Maga, care prevede valorificarea fervorii populiste și naționaliste a bazei lui Trump în urmărirea unei revoluții a clasei muncitoare.

Anul următor, invazia Rusiei în Ucraina le-a oferit lui Hinkle și Haz ocazia perfectă să-și promoveze noua evanghelie. Conflictul a animat armatele online atât din extrema stângă, cât și din extrema dreaptă, care a lansat critici la adresa sistemului politic al Ucrainei și a exprimat îngrijorare cu privire la extinderea NATO.

„Ați fost mințiți de presă în fiecare zi vreme de doi ani în legătură cu Covid”, a scris Hinkle pe Twitter/X, la câteva zile după invazia rusă în Ucraina. „De ce ați crede tot ce îți spun despre Rusia și Ucraina?”

Cel mai recent, comunismul Maga s-a atașat de cauza palestiniană – spre supărarea unei mari părți a mișcării – iar asta a contribuit, de asemenea, la amplificarea influenței sale.

Dacă Al-Din este liderul responsabil de gândire din spatele comunismului Maga, atunci Hinkle este vânzătorul său. Pe parcursul lunilor scurse de la atacul din 7 octombrie asupra Israelului, Hinkle s-a bucurat de o creștere a vizibilității după ce început să urce conținut pro-Palestina online, între care imagini înfiorătoare cu copii morți printre dărâmături în Fâșia Gaza, autoportrete generate de inteligență artificială în echipament de luptă cu textul „Libertate Palestinei” și vânzare de căni de cafea imprimate cu „Lacrimi sioniste”. Urmăritorii săi de pe X au sărit de la mai puțin de 500.000 la peste 2,5 milioane în doar șase luni și el are cont premium, ceea ce înseamnă că are dreptul la o parte din veniturile publicitare în funcție de nivelul interacțiune cu postările sale.

Al-Din are un număr mult mai mic de urmăritori pe X – doar aproape 90.000 – dar recent, postările sale au început să strângă sute de mii, chiar un milion, de vizualizări, mult mai multe decât înainte de 7 octombrie.

Poziția lui Al-Din și Hinkle cu privire la conflictul Israel-Gaza îi face niște excepții în mișcarea mai largă Maga, care s-a raliat în mare parte în jurul Israelului. Trump și aliații săi au prezentat protestele pro-palestiniene în SUA ca o altă manifestare a spiritului „woke”. Trump i-a catalogat recent pe studenții care protestează împotriva războiului dus de Israel în Fâșia Gaza ca fiind „nebuni furioși și simpatizanți ai Hamas”.

În timp ce alți tineri lideri de extremă dreaptă, cum ar fi streamerul naționalismului alb Nick Fuentes, se opun Israelului din motive explicit antisemite, Al-Din și Hinkle insistă că poziția lor față de conflict se bazează pe poziția lor mai largă „anti-imperialistă”, împărtășită de conservatori mai proeminenți, precum Tucker Carlson, care a criticat inclusiv sprijinul SUA pentru Israel. Hinkle și Fuentes au fost aliați în trecut; Hinkle și Al-Din au transmis la un moment pe platforma lui Fuentes Cozy.tv. S-au certat scurt timp după o dispută în legătură cu politica de clasă și pe marginea cântecul viral al artistului country-folk Oliver Anthony despre clasa muncitoare.

Într-un discurs bizar la un eveniment pro-Palestina, Al-Din i-a certat pe membrii audienței, spunând că aceștia sunt responsabili pentru răspândirea „propagandei și calomniei imperialiste și sioniste împotriva tovarășului meu Jackson Hinkle” și că sunt „la fel de vinovați în crimele sioniștilor ca și cei care își dau dolarii și banii pentru ei”. Publicul l-a huiduit.

Al-Din și Hinkle văd Israelul ca parte a unei rețele „globaliste” a statului paralel din care în opinia lor fac parte Ucraina, precum și NATO, Uniunea Europeană și administrația Biden. „Luptăm pentru a câștiga inimile și mințile omului comun Maga”, a explicat Al-Din pentru Guardian. „Israelul este la fel de mult conectat la corporațiile multinaționale și interesele speciale pe care Maga le disprețuiește.”

Al-Din și Hinkle au fost suspendați sau interziși de pe o serie de platforme pentru răspândirea dezinformarii, în principal despre conflictul Rusia-Ucraina sau despre războiul din Gaza.

Luna trecută, Hinkle a postat un videoclip despre care susținea că îi arată pe israelieni „cuprinși de panică” când rachetele Iranului au ajuns în Israel. Detectivii online au aflat că videoclipul era de fapt cu fani ai vedetei pop Louis Tomlinson lângă un hotel din Buenos Aires.

Invitați pe platformele conservatoare

În pofida înclinației lui Hinkle de a împărtăși dezinformări despre evenimentele controversate ale lumii, el a obținut totuși câteva apariții importante în mass-media în ultimele șase luni. De pildă, în emisiunea fostului moderator CNN Chris Cuomo, precum și la Infowars a lui Alex Jones pentru a promova comunismul Maga. Jones, care se dezlănțuie cu furie împotriva comunismului, părea relativ deschis la ceea ce Hinkle avea de spus.

„Majoritatea mișcării Maga înțelege că resursele, pământul și mijloacele de producție ale Statelor Unite ale Americii ar trebui să fie în mâinile clasei muncitoare Maga”, a spus Hinkle. Jones a numit ideea „foarte interesantă”. Luna trecută, Jones și-a schimbat și el tonul și a început să menționeze războiul Israelului în Gaza drept un „genocid”.

Hinkle și Al-Din și-au extins și acoperirea internațională. În februarie, ei au participat la o conferință la Moscova găzduită de un oligarh bulgar suspus sancțiunilor SUA . La evenimentul intitulat „Mișcarea internațională a rusofililor”, Hinkle a făcut cunoștință cu Dughin, filozoful ultranaționalist, și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Hinkle a devenit primul american numit în consiliul executiv al rusofililor. După câteva săptămâni mai târziu, Dughin scria favorabil despre Hinkle, Al-Din și „apariția comunismului Maga” într-un blog pentru Arktos, o editură de extremă dreaptă cu sediul la Budapesta.

„Acești indivizi sunt aliați ai conservatorului Tucker Carlson, dar sunt și marxişti care îl susțin pe Trump și promotori ai sloganului „Make America Great Again” (Maga)”, a scris Duhgin. „Împreună, se angajează să demonteze dominația liberală”. Anul trecut, Hinkle a apărut la postul rusesc de stat VGTRK și a susținut că „Joe Biden este controlat de o cabală satanică a conducerii statului profund DC”.

Reid Ross spune că Hinkle și Al-Din reprezintă o suprapunere stânga-dreapta care are probabil rădăcinile într-un ecosistem „anti-imperialist” care a proliferat online în ultimul deceniu.

Anul trecut, Hinkle a vorbit la un eveniment întitulat „Rage Against the War Machine” (Furie față de Mașina Războiului), care a fost promovat de Tucker Carlson și găzduit de Partidul Libertarian și Partidul Poporului. Evenimentul a reunit un amalgam curios de personalități de extremă dreaptă și de extremă stângă – inclusiv Matthew Heimbach, unul dintre organizatorii mitingului adepților supremației albilor „Unite the Right” din Charlottesville, și fosta candidată la președinția Partidului Verzilor, Jill Stein. Participanții s-au adunat sub steagul pacifismului; rapoartele de la eveniment au sugerat că mesajele generale au sprijinit războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Joseph, care s-a alăturat comunității Infraroșu în urmă cu doi ani, a vorbit despre atracția comunismului Maga. Are 19 ani, locuiește în Kentucky și lucrează în ture de noapte la o fabrică care produce orificii de aerisire pentru mașini de lux.

„Întotdeauna am simpatizat cu Maga, dar mi-a plăcut și câte ceva din ceea ce a spus Bernie Sanders în timpul campaniei sale”, a spus Joseph. Dar, a spus el, s-a simțit înstrăinat de mediile de stânga pentru că se consideră conservator social.

Accentul pus pe hiper-masculinitate în cadrul acestor tipuri de mișcări ultra-naționaliste sau bazate pe conspirații, spun experții, atrage adesea bărbați vulnerabili care ar putea tânji la afirmare sau la un sentiment de apartenență.

Sprijinul lor pentru Trump nu se transpune prin loialitate față de Partidul Republican. Al-Din a explicat pentru The Guardian că țelul său final este „recuperarea” partidului comunist american vechi de un secol, ai căror membri au scăzut la 5.000 și despre care spune că a fost cooptat de „liberali, agenți federali și democrați”.

Un videoclip animat de propagandă, realizat de unul dintre adepții lui Al-Din, proiectează o distopie în care guvernul SUA îi persecută pe comuniști. Al-Din evadează din Washington DC cu un stoc de arme furate de la antifasciști, căutând refugiu la fermierii din midwest. Videoclipul se încheie cu o revoltă comunistă împotriva guvernului, condusă de Al-Din, în rolul unui erou popular revoluționar.