America la vot. Alegerile americane, oră cu oră. Când vor fi anunțate rezultatele

Milioane de americani vor merge astăzi la secțiile de votare pentru a vota în alegerile prezidențiale din 2024. Bătălia se dă între candidata democrată Kamala Harris și rivalul său republican, Donald Trump.

Există 230 de milioane de alegători eligibili, dar numai aproximativ 160 de milioane dintre aceștia sunt înregistrați. Cu toate acestea, aproape jumătate din cele 50 de state din Statele Unite permit înregistrarea în ziua votării, în timp ce în Dakota de Nord cetățenii pot vota fără să se înregistreze.

Peste 75 de milioane de persoane au votat deja prin corespondență sau la secțiile de votare în persoană. De asemenea, alegătorii vor alege 34 de senatori americani (din 100) și pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților. În plus, vor avea loc alegeri pentru postul de guvernator în 11 state și două teritorii (Puerto Rico și Samoa Americană).

SUA se întinde pe șase fusuri orare. Folosind ora Coastei de Est a SUA (ET), votul va începe marți la ora 5 dimineața (10:00 GMT, 12 :00 ora României) și se va încheia miercuri la ora 1 dimineața (06:00 GMT, 08:00 ora României).

Desfășurarea scrutinului, prezentată de aljazeera.com

5 AM ET (10:00 GMT, 12.00 ora României)

Secțiile de votare se deschid la ore diferite de la stat la stat. Cea mai timpurie votare va începe cu mult înainte de zori în unele municipalități din Vermont.

6 AM ET (11:00 GMT, 13:00 ora României)

Urnele de vot se deschid în Connecticut, New Jersey, New York și Virginia. De asemenea, se deschid unele secții de votare în Indiana și Kentucky.

În Maine, secțiile de votare se deschid de la 6 AM ET la 10 AM ET (15:00 GMT), în funcție de deciziile municipalității. În New Hampshire, secțiile de votare se deschid de la 6 AM ET la 11 AM ET (16:00 GMT).

6:30 AM ET (11:30 GMT, 13:30 ora României)

Se deschid urnele de vot în statul de luptă Carolina de Nord, precum și în statele roșii Ohio și Virginia de Vest. Statele care în mod tradițional susțin republicanii sunt numite state roșii.

7AM ET (12:00 GMT, 14:00 ora României)

Se deschid secțiile de votare în Delaware, Districtul Columbia, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island și Carolina de Sud. Unele secții de votare din Indiana, Florida, Kansas, Kentucky și Michigan se deschid, de asemenea, la această oră. În Tennessee, votarea începe de la 7AM ET la 10AM ET (15:00 GMT), în funcție de municipalitate. Georgia este un stat decisiv. În alegerile din 2020, democratul Joe Biden a câștigat cu 0,2 puncte procentuale în fața lui Trump, aceasta fiind cea mai strânsă marjă de victorie din acel an. Din 1972 până în 2016, candidații republicani câștigau de obicei în Georgia. Cu toate acestea, cursele au devenit mai strânse în acest stat în ultima perioadă din cauza schimbărilor demografice.

8 AM ET (13:00 GMT, 15: 00 ora României)

Se deschid urnele în Alabama, Arizona, Iowa, Minnesota, Mississippi, Oklahoma și Wisconsin. Unele secții de votare din Florida, Kansas, Michigan, Dakota de Sud și Texas se deschid de asemenea la această oră.

În Dakota de Nord, votarea începe de la 8:00 ET la 11:00 ET (15:00 GMT, 17:00 ora României), în funcție de municipalitate.

Arizona a devenit recent un stat oscilant când Biden l-a învins pe Trump cu 0,3 puncte procentuale acum patru ani. Din 1952 până în 2016, candidatul republican la președinție a câștigat în Arizona, cu o singură excepție - democratul Bill Clinton a câțtigat împotriva republicanului Robert Dole în 1996.

8 AM ET (13:30 GMT, 15:00 ora României)

Arkansas începe să voteze.

9 AM ET (14:00 GMT, 16:00 ora României)

Oamenii încep să voteze în Colorado, Montana, Nebraska, New Mexico, Utah și Wyoming. Tot la această oră se deschid urnele și în unele părți din Dakota de Sud, Oregon și Texas, precum și în municipalitatea New Shoreham din Rhode Island. În Idaho, secțiile de votare se deschid de la 9:00 ET la 11:00 ET (16:00 GMT), în funcție de municipalitate.

10:00 ET (15:00 GMT, 17:00 ora României)

Votul începe în California și Nevada, precum și în unele părți din Oregon. În Washington, urnele se deschid de la ora 10:00 ET până la ora 12:00 ET (17:00 GMT), în funcție de municipalitate.

11AM ET (16:00 GMT, 18.00 ora României)

Unele secții de votare se deschid în Alaska, un stat cu două fusuri orare. Celelalte secții de votare din acest stat se deschid la prânz ET (17:00 GMT)

12 PM ET (17:00 GMT, 19:00 ora României)

Urnele de vot se deschid în Hawaii.

Secțiile de votare încep să se închidă la ora 18:00 ET (23:00 GMT)

Unele secții din Indiana și Kentucky se închid.

7 PM ET (00:00 GMT, 02:00 ora României)

Secțiile de vot se închid în șase state: Georgia, Carolina de Sud, Vermont, Virginia și restul statelor Indiana și Kentucky.

Trump a contestat rezultatul alegerilor din Georgia din 2020. Ulterior, el a fost pus sub acuzare pentru interferență electorală în Georgia. Deja circulă afirmații false cu privire la frauda electorală în acest stat decisiv în aceste alegeri.

Indiana, Kentucky și Carolina de Sud sunt înclinate spre Trump, în timp ce Virginia și Vermont sunt așteptate să voteze cu Harris.

19:30 ET (00:30 GMT miercuri, 02:30 ora României)

Urnele se închid în Ohio, Carolina de Nord și Virginia de Vest.

În 2020, în Carolina de Nord, Trump a câștigat statul cu 1,3 puncte procentuale în fața lui Biden, iar în 2016, Trump a câștigat statul cu 3,6 puncte procentuale în fața democratei Hillary Clinton. Din 1980 până în 2020, republicanii au câștigat în Carolina de Nord în fiecare alegere, cu excepția anului 2008, când democratul Barack Obama a câștigat în fața lui John McCain cu 0,3 puncte procentuale.

Ohio și Virginia de Vest au votat în mod tradițional cu republicanii, iar o victorie a lui Trump este așteptată în cele două state.

8 PM ET (01:00 GMT miercuri, 03:00 ora României)

Secțiile de vot se închid în Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Washington și Districtul Columbia. Majoritatea secțiilor de vot din Michigan și Texas se închid, de asemenea, la această oră.

Pennsylvania este un stat cheie pe care Biden l-a câștigat cu 1,2 puncte procentuale în 2020. În 2016, Trump a câștigat în fața lui Hillary Clinton cu 0,7 puncte procentuale.

După o victorie democrată în 1976, republicanii au câștigat statul din 1980 până în 1988. Din 1992 până în 2012, democrații au câștigat Pennsylvania.

20:30 ET (01:30 GMT miercuri, 03:30 ora României)

Urnele se închid în Arkansas, marcând încheierea votului în jumătate din statele americane.

Este de așteptat ca Arkansas să îi revină lui Trump, deoarece republicanii au câștigat confortabil în acest stat din 2000 până în 2020.

21:00 ET (02:00 GMT miercuri , 04:00 ora României)

Secțiile de vot se închid în 15 state: Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Kansas, Minnesota, Michigan, New Mexico, New York, Nebraska, Dakota de Nord, Dakota de Sud, Texas, Wisconsin și Wyoming. Printre acestea se numără și trei state care au un rol important: Arizona, Michigan și Wisconsin.

Din 1976 până în 2020, republicanii au câștigat în Arizona toate alegerile, cu excepția celor din 1996 și 2020. În 2020, Biden l-a învins pe Trump cu 0,3 puncte procentuale. În 2016, Trump a învins-o pe Clinton cu 3,6 puncte procentuale.

Din 1992 până în 2020, Michigan a fost favorabil democraților la fiecare alegere, cu excepția anului 2016, când Trump a învins-o pe Clinton cu 0,2 puncte procentuale. În 2020, Biden l-a învins pe Trump în acest stat cu 2,8 puncte procentuale. Însă sprijinul SUA pentru războiul Israelului în Gaza ar putea face ca numărul considerabil de alegători arabo-americani din acest stat să se îndrepte către Trump sau către Jill Stein, din Partidul Verde.

Wisconsin a devenit, de asemenea, istoric, albastru, democrații câștigând din 1988 până în 2020, cu excepția anului 2016, când Trump a învins-o pe Clinton cu 0,7 puncte procentuale. În 2020, Biden a câștigat statul cu 0,7 puncte procentuale.

11PM ET (04:00 GMT miercuri, 06:00 ora României)

Urnele se închid în California, Idaho, Oregon și Washington.

California este cel mai populat stat american și este de așteptat ca Harris, care este din California și a reprezentat statul în Senatul SUA și a fost procuror general, să iasă învingătoare aici. Din 1992 până în 2020, democrații au câștigat confortabil în California.

Oregon și Washington sunt, de asemenea, susceptibile să înregistreze o victorie a lui Harris, în timp ce Idaho este de așteptat să meargă la Trump.

Miezul nopții ET (05:00 GMT miercuri, 07:00 ora României)

Închiderea urnelor în Hawaii și în unele zone din Alaska.

Este de așteptat ca trump să câștige în Alaska, în timp ce Harris să câștige în Hawaii.

Miercuri la ora 1:00 ET (06:00 GMT, 08:00 ora României)

Ultimele urne se închid în Insulele Aleutiane din Alaska.

Numărarea voturilor

-Până la ora 02:00 (ora României), numărătoarea voturilor se va încheia în primele șase state. Numărătorile din unele zone ale Indiana și Kentucky se vor încheia mai devreme, la 01:00. Cele șase state sunt: Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia, Vermont și Georgia.

=Până la ora 03:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în 17 state, inclusiv Pennsylvania. Trump încearcă să câștige voturi în acest așa-numit "zid albastru".

Cele 17 state sunt: Carolina de Nord, Ohio, Virginia de Vest, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Mississippi, Alabama, Florida, Illinois, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland and Washington, DC și Pennsylvania

-Până la ora 04:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în 16 state: Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Iowa, Kansas, Texas, Louisiana, New Mexico, Colorado, Minnesota, New York, Nebraska, Arizona, Wisconsin și Michigan

-Până la ora 05:00 (ora României), situația va fi închisă în jumătate din state. Cele 3 state care închid situația sunt Utah, Montana și Nevada.

-Până la ora 06:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în alte patru state: Idaho, California, Oregon și Washington.

-Până la ora 09:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în Hawaii și Alaska.

Situația electorilor în funcție de sondajele centralizate de principalele instituții media din SUA (state în care este clar cine va primi votul electorilor):

219 merg spre Trump

226 spre Harris

93 incerți

Sistemul electoral american este puțin diferit față de ce suntem noi obișnuiți, folosind un sistem indirect numit Colegiul Electoral. Gândiți-vă la electori ca la niște reprezentanți ai fiecărui stat, care votează în numele cetățenilor pentru președinte.

În total sunt 538 de electori. Fiecare stat are un număr de electori egal cu numărul total de senatori și reprezentanți pe care îi are în Congresul SUA. De exemplu, California, cel mai populat stat, are 53 de reprezentanți și 2 senatori, deci are 55 de electori. Statele mai puțin populate, cum ar fi Wyoming, au doar 3 electori (1 reprezentant și 2 senatori).

Pentru ca un candidat să câștige alegerile prezidențiale, are nevoie de o majoritate simplă, adică cel puțin 270 de voturi electorale.

Anunțarea rezultatelor

Numărarea voturilor începe imediat după închiderea urnelor. Prin urmare, este posibil să se prezinte primele estimări și rezultate exit poll chiar marți, 5 noiembrie, pe fusul orar american/noaptea zilei de miercuri, 6 noiembrie, pe fusul orar românesc. Televiziunile americane nu au voie să anunțe un posibil câștigător cât timp votarea este încă în desfășurare, pentru a nu influența persoanele care încă nu și-au exprimat votul. Rezultatele complete sunt publicate după închiderea secțiilor de votare în fiecare stat.