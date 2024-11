De ce alegerile din SUA vor scrie istorie indiferent cine câștigă cursa pentru Casa Albă

Cursa prezidențială americană se încheie în câteva zile însă oricare va fi rezultatul, cert este că se va scrie istorie, scrie ABC News.

În eventualitatea în care iese câștigătoare, vicepreședinta Kamala Harris ar fi prima femeie care este aleasă președinte al SUA.

Pe de altă parte, dacă iese Donald Trump, el ar fi doar al doilea președinte din istorie care obține un al doilea mandat la Casa Albă după ce a pierdut campania de realegere. Totodată, ar fi și primul președinte al SUA care este ales după ce a fost găsit vinovat de o infracțiune.

„Auzim invariabil la fiecare patru ani că acestea sunt cele mai importante alegeri din viața cuiva, dar nu mă îndoiesc că acestea chiar sunt cele mai importante alegeri din viața mea și, probabil, cele mai importante din 1860, când Abraham Lincoln a fost ales la președinție și soarta țării, era în cumpănă”, a apreciat pentru ABC New, Mark Updegrove, istoric prezidențial.

În opinia sa, natura istorică a cursei actuale nu ține doar de istoricul celor doi candidați, ci și de miza acesteia în ceea ce privește democrația și diplomația.

„Niciodată nu am mai văzut o diferență atât de pregnantă între ceea ce susțin candidații, precum și între pozițiile politice pe care le exprimă”, a subliniat Updegrove, menționând că maniera în care Trump abordează aceste probleme se îndepărtează dramatic de a oricui alt lider al Americii moderne.

O campanie prezidențială fără precedent

Președintele SUA Joe Biden și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat în aprilie 2023 și a câștigat fără drept de apel primarele din fiecare stat. După care o dezbatere prezidențială programată neobișnuit de devreme, la sfârșitul lui iunie, i-a perturbat campania după ce performanța sa slabă a declanșat alarma printre democrați în privința vârstei sale înaintate.

Biden s-a retras in cursă la finele lunii iulie în urma presiunilor din partea partidului democrat. Și-a anunțat concomitent și prompt susținerea față de Kamala Harris (prima femeie de culoare și de origine sud-asiatică care a devenit vicepreședinte al SUA) pentru a candida în locul lui la nominalizarea democrată – ceea ce a și obținut oficial după un vot online a delegaților în august.

Aflată pe scenă la Chicago, pentru a-și ține discursul de acceptare a nominalizării, Harris a spus că democrații sunt gata să „lupte pentru viitorul Americii”.

„Este un fapt excepțional de rar pentru candidații la președinție să schimbe între ei roluri în mijlocul campaniei”, a apreciat Brandon Rottinghaus, profesor de științe politice la Universitatea din Houston, precizând că momentul a fost unul de-a dreptul nebunesc în condițiile unui ciclu electoral deja ieșit din tipare.

„Nominalizarea ei în sine a fost istorică”, a adăugat Rottinghaus. „Dacă va câștiga, va sparge bariere pe care națiunea se luptă să le spargă încă din anii 1920. Nominalizarea și apoi alegerea unei femei de culoare reprezintă un progres pentru o națiune care a întâmpinat multe provocări în ceea ce privește relațiile rasiale.”

Problema rasei și a genului

Totuși, Harris a ținut să sublinieze că nici rasa, nici genul nu au fost punctele focale ale campaniei sale.

Este o mișcare „inteligentă, întrucât alegătorii nu sunt interesați să facă istorie, cât mai degrabă să fie mulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara, or alegătorii au sentimente amestecate”, a estimat Jim Kessler, co-fondator al think tank-ului de centru-stânga Third Way.

În ultima săptămână a campaniei, principalul corespondent al ABC News la Casa Albă, Mary Bruce, a întrebat-o direct pe Harris cu privire la faptul că ar putea scrie istorie pentru SUA.

„Sunt pe deplin conștientă de sexul și de rasa mea”, a răspuns Harris. „Și știu că ar fi foarte important în termeni de schimbare. Dar nu mă aștept ca cineva să voteze pentru mine datorită sexului sau rasei mele. Trebuie să se întâmple pentru că le voi câștiga votul printr-un plan care să le facă îmbunătățească viața.”

În ceea ce-l privește pe Donald Trump, acesta a anunțat intenția de a candida a treia oară la Casa Albă în noiembrie 2022.

De atunci, s-a confruntat cu patru inculpări penale – una finalizată cu un verdict de vinovăție din partea unui juriu din orașul New York pentru falsificarea registrelor contabile în cazul unei plăți făcute către o vedetă de film pentru adulți la finalul campaniei prezidențiale din 2016.

Donald Trump, alegerea republicanilor pentru a treia oară

Trump s-a confruntat, de asemenea, în cadrul alegerilor primare republicane cu mai mult de o duzină de contracandidați, inclusiv fostul său vicepreședinte, dar majoritatea au renunțat pe parcurs. În final, Trump a câștigat toate cursele primare, cu excepția a două state. Trump a acceptat nominalizarea republicanilor în Milwaukee, Wisconsin, la doar câteva zile după ce a fost atins de un glonț în ureche în urma unei tentative de asasinat la un miting în aer liber.

„El este un studiu de caz în ceea ce privește rezistența și al sfidarea, ieșind la suprafață în ciuda a două tentative de destituire, a [asaltului asupra Capitoliului] din 6 ianuarie, a infracționalității și a sfidării constante a normelor democratice în timpul președinției sale și în calitate de candidat”, a explicat Updegrove.

Dacă Trump câștigă cursa, ar fi primul fost președinte de la Grover Cleveland încoace (1892), care obține un al doilea mandat neconsecutiv.

Ce vor scrie cărțile de istorie despre campania prezidențială din 2024?

„Democrații năzuiau să aibă o victorie și, în ciuda faptului că aveau un președinte în exercițiu care, altminteri, avea rezultate bune, aveau mare nevoie să insufle energie cursei”, a apreciat Rottinghaus. „De partea republicană, Trump a cooptat Partidul Republican într-un mod care a făcut inevitabilă nominalizarea sa. Nu cred că am avut vreodată o situație de acest fel în era modernă.”