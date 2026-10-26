 A murit Walter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Pavel Chekov în „Star Trek”. Avea 90 de ani | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video A murit Walter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Pavel Chekov în „Star Trek”. Avea 90 de ani

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Walter Koenig, actorul cunoscut pentru rolul navigatorului Pavel Chekov din seria originală „Star Trek”, a murit duminică, la vârsta de 90 de ani, potrivit agentului său și foștilor colegi de platou.

Vestea a fost confirmată de agentul actorului, Zachery McGinnis, care a precizat că acesta s-a stins din viață la domiciliul său din North Hollywood, potrivit ABC News.

Walter Koenig, în „Star Trek”
Walter Koenig, în „Star Trek” Foto: captură YouTube CTV News

„Astăzi deplângem dispariția lui Walter Koenig, al cărui talent, căldură sufletească și interpretări de neuitat au lăsat o amprentă durabilă asupra generațiilor de fani din întreaga lume”, a transmis agentul actorului.

Zachery McGinnis a adăugat că Koenig „a murit de bătrânețe, acasă, în North Hollywood, înconjurat de fiica și nepoata sa”.

Omagiu din partea colegilor din „Star Trek”

Printre cei care au reacționat public s-a numărat și George Takei, unul dintre actorii emblematici ai francizei, care i-a adus un omagiu fostului său coleg.

„Walter a fost mai mult decât Chekov. A fost scriitor, profesor, un om profund și un prieten loial”, a scris Takei.

Actorul a transmis și un mesaj pentru admiratorii acestuia:

„Fanilor care l-au iubit atâția ani, vă mulțumesc. Și el v-a iubit pe voi”.

Rolul care i-a schimbat viața

Născut la 14 septembrie 1936, Walter Koenig a apărut în numeroase producții de televiziune înainte de a primi, în 1967, rolul lui Pavel Chekov în sezonul al doilea al serialului „Star Trek”.

Într-un interviu acordat în 2013 Academiei de Televiziune, actorul a mărturisit că nu urmărea serialul înainte de audiție și că personajul său a fost introdus pentru a atrage publicul tânăr.

„Căutau un actor sau o personalitate care să aibă același impact asupra publicului pe care îl avea Davy Jones, copii între 8 și 14 ani”, explica atunci Koenig.

Actorul își amintea că după succesul serialului primea scrisori de la adolescenți care îi complimentau celebra coafură.

Într-un interviu mai vechi pentru „Good Morning America”, Koenig vorbea despre influența decisivă pe care serialul a avut-o asupra carierei sale.

„În mintea mea, este discutabil dacă aș mai fi urmat această carieră dacă nu ar fi existat «Star Trek»”.

Actorul spunea că succesul francizei i-a permis să rămână actor și să exploreze alte domenii ale industriei:

„«Star Trek» mi-a făcut posibil nu doar să rămân actor, ci și să mă dedic scrisului, regiei și producției”.

O carieră legată de universul „Star Trek”

După serialul original, Walter Koenig a jucat în numeroase producții TV, inclusiv „Columbo”, însă a rămas asociat în principal cu personajul Pavel Chekov.

El și-a reluat rolul în primul film al francizei, „Star Trek: The Motion Picture” (1979), și a apărut ulterior în mai multe lungmetraje ale seriei, inclusiv „The Wrath of Khan”, „The Search for Spock”, „The Voyage Home”, „The Final Frontier”, „The Undiscovered Country” și „Generations”.

În afara actoriei, Koenig a fost cunoscut pentru activitatea sa umanitară, concentrată pe apărarea drepturilor omului și sprijinirea refugiaților.

În 2012, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame și a continuat să participe la convenții și evenimente dedicate fanilor „Star Trek”.

Walter Koenig lasă în urmă o fiică, Danielle Koenig, actriță, scenaristă și comediantă. Soția sa, Judy Levitt, cu care era căsătorit din 1965, a murit în 2022. Fiul său, actorul Andrew Koenig, a murit în 2010.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
Povestea din spatele victoriei lui Lula în Brazilia. Avocatul său, care l-a scăpat de pușcărie după condamnarea pentru corupție, a ajuns judecător la Curtea Supremă. El este cel care a prelungit cu două ore turul de scrutin de duminică și ar fi pus umărul la victoria lui Lula
gandul.ro
image
Discuții aprinse despre relații între nații. O italiancă povestește cum a respins-o mama româncă
mediafax.ro
image
„PSG Craiova!” Marius Mitran, entuziasmat după „manita” oltenească de la Sf. Gheorghe: „Fotbal șampanie!”
fanatik.ro
image
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
libertatea.ro
image
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!
digisport.ro
image
Anda Adam și soțul ei, provocare de 52 de săptămâni pentru o transformare totală. „Nu suntem perfecți. Dar nici nu renunțăm!”
click.ro
image
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Fructul cu care România e lider în producția europeană. Se vinde cu 60 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Pensii are sute de mii de dosare de pensii blocate. Sistemul informatic de milioane € are probleme
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Penalty la Sepsi – Universitatea Craiova? Cristi Balaj a dat verdictul după faza care a anunțat dezastrul pentru gazde
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
digisport.ro
image
Un drept mai puțin cunoscut al angajaților care adoptă un copil. Câte zile libere primesc
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicoleta Luciu a răbufnit după ultimele bârfe privind relaţia sa: Toate zdrențele frustrate!
romaniatv.net
image
Condiția lui Putin pentru a opri războiul vizează direct România. Rusia vrea ca NATO să se retragă
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
click.ro
image
Secretul de frumusețe al Mădălinei Ghenea. De ce își toarnă lapte pe frunte de 15 ani
click.ro
image
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra