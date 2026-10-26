Walter Koenig, actorul cunoscut pentru rolul navigatorului Pavel Chekov din seria originală „Star Trek”, a murit duminică, la vârsta de 90 de ani, potrivit agentului său și foștilor colegi de platou.

Vestea a fost confirmată de agentul actorului, Zachery McGinnis, care a precizat că acesta s-a stins din viață la domiciliul său din North Hollywood, potrivit ABC News.

Walter Koenig, în „Star Trek” Foto: captură YouTube CTV News

„Astăzi deplângem dispariția lui Walter Koenig, al cărui talent, căldură sufletească și interpretări de neuitat au lăsat o amprentă durabilă asupra generațiilor de fani din întreaga lume”, a transmis agentul actorului.

Zachery McGinnis a adăugat că Koenig „a murit de bătrânețe, acasă, în North Hollywood, înconjurat de fiica și nepoata sa”.

Omagiu din partea colegilor din „Star Trek”

Printre cei care au reacționat public s-a numărat și George Takei, unul dintre actorii emblematici ai francizei, care i-a adus un omagiu fostului său coleg.

„Walter a fost mai mult decât Chekov. A fost scriitor, profesor, un om profund și un prieten loial”, a scris Takei.

Actorul a transmis și un mesaj pentru admiratorii acestuia:

„Fanilor care l-au iubit atâția ani, vă mulțumesc. Și el v-a iubit pe voi”.

Rolul care i-a schimbat viața

Născut la 14 septembrie 1936, Walter Koenig a apărut în numeroase producții de televiziune înainte de a primi, în 1967, rolul lui Pavel Chekov în sezonul al doilea al serialului „Star Trek”.

Într-un interviu acordat în 2013 Academiei de Televiziune, actorul a mărturisit că nu urmărea serialul înainte de audiție și că personajul său a fost introdus pentru a atrage publicul tânăr.

„Căutau un actor sau o personalitate care să aibă același impact asupra publicului pe care îl avea Davy Jones, copii între 8 și 14 ani”, explica atunci Koenig.

Actorul își amintea că după succesul serialului primea scrisori de la adolescenți care îi complimentau celebra coafură.

Într-un interviu mai vechi pentru „Good Morning America”, Koenig vorbea despre influența decisivă pe care serialul a avut-o asupra carierei sale.

„În mintea mea, este discutabil dacă aș mai fi urmat această carieră dacă nu ar fi existat «Star Trek»”.

Actorul spunea că succesul francizei i-a permis să rămână actor și să exploreze alte domenii ale industriei:

„«Star Trek» mi-a făcut posibil nu doar să rămân actor, ci și să mă dedic scrisului, regiei și producției”.

O carieră legată de universul „Star Trek”

După serialul original, Walter Koenig a jucat în numeroase producții TV, inclusiv „Columbo”, însă a rămas asociat în principal cu personajul Pavel Chekov.

El și-a reluat rolul în primul film al francizei, „Star Trek: The Motion Picture” (1979), și a apărut ulterior în mai multe lungmetraje ale seriei, inclusiv „The Wrath of Khan”, „The Search for Spock”, „The Voyage Home”, „The Final Frontier”, „The Undiscovered Country” și „Generations”.

În afara actoriei, Koenig a fost cunoscut pentru activitatea sa umanitară, concentrată pe apărarea drepturilor omului și sprijinirea refugiaților.

În 2012, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame și a continuat să participe la convenții și evenimente dedicate fanilor „Star Trek”.

Walter Koenig lasă în urmă o fiică, Danielle Koenig, actriță, scenaristă și comediantă. Soția sa, Judy Levitt, cu care era căsătorit din 1965, a murit în 2022. Fiul său, actorul Andrew Koenig, a murit în 2010.