A murit Dianne Feinstein, cea mai longevivă senatoare din istoria SUA. Avea 90 de ani VIDEO

Dianne Feinstein, ale cărei trei decenii în Senat au făcut-o cea mai longevivă senatoare americană din istorie, a murit în urma unor probleme medicale care au chinuit-o în ultimele luni.

Feinstein a murit joi seară la locuința sa din Washington, a anunțat biroul ei într-o declarație.

Moartea ei îi conferă guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, puterea de a numi un deputat care să servească restul mandatului lui Feinstein, menținând majoritatea democrată în Cameră până la începutul lunii ianuarie 2025, potrivit edition.cnn.com.

Newsom s-a angajat în mod public să numească o femeie de culoare și a declarat la începutul acestei luni la emisiunea "Meet the Press" de la NBC că va face o "numire interimară", care nu va fi niciunul dintre candidații care candidează pentru acest loc la alegerile de anul viitor.

Moartea lui Feinstein survine, de asemenea, în contextul în care finanțarea federală este pe cale să expire, iar Congresul se află într-un impas în ceea ce privește evitarea unei închideri a guvernului, deși democrații din Senat păstrează majoritatea și fără ea.

Feinstein, fost primar al orașului San Francisco, a fost o figură marcantă în politica californiană timp de decenii și a devenit o figură națională a Partidului Democrat după ce a fost aleasă pentru prima dată în Senatul SUA în 1992. Ea a spart multete bariere de-a lungul carierei sale politice, iar influența ei s-a resimțit puternic în unele dintre cele mai importante decizii de la Capitol Hill din istoria recentă, inclusiv în interzicerea federală a armelor de asalt, care a expirat între timp, în 1994, și în raportul din 2014 privind tortura CIA. De asemenea, a fost o forță în comisiile de informații și juridică ale Senatului.

În ultimii săi ani, sănătatea lui Feinstein a fost subiectul unor analize și speculații din ce în ce mai amănunțite, decizia sa de a rămâne în funcție stârnind controverse.

O spitalizare pentru zona zoster în luna februarie a dus la o absență prelungită din Senat - stârnind plângeri din partea democraților. Când s-a întors la Capitoliu, trei luni mai târziu, s-a aflat că suferise multiple complicații în timpul recuperării, inclusiv sindromul Ramsay Hunt și encefalita. O căzătură în luna august a trimis-o pentru scurt timp la spital.

Feinstein, care era cel mai în vârstă membru al Senatului în momentul morții sale, s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări legate de acuitatea sa mentală și de capacitatea de a conduce. Ea a respins aceste îngrijorări, spunând: "Adevărata întrebare este dacă mai sunt o reprezentantă eficientă pentru 40 de milioane de californieni, iar dosarul arată că sunt".

Dar speculațiile puternice potrivit cărora Feinstein s-ar retrage în loc să candideze pentru realegerea în 2024 au determinat mai mulți democrați să își anunțe candidatura pentru locul ei - chiar înainte ca ea să își anunțe planurile. În februarie, ea a confirmat că nu va candida pentru realegere, declarând la CNN: "A venit timpul".

Feinstein a fost amintită cu drag de colegii ei vineri.

Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat reporterilor că va aborda moartea lui Feinstein în plenul Senatului în cursul dimineții de vineri, numind-o "o zi foarte, foarte tristă pentru noi toți". Fosta președintă a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi a salutat-o pe colega sa californiană ca fiind o "campioană pentru Golden State", senatorul republican Thom Tillis din Carolina de Nord a numit-o "deschizătoare de drumuri", iar senatorul democrat Dick Durbin din Illinois și-a amintit de ea ca fiind o persoană care "nu a dat niciodată înapoi de la o cauză pentru care credea că merită să lupte".

"Am pierdut una dintre cele mai mari", a spus Durbin.

Feinstein s-a născut în San Francisco în 1933 și a absolvit Universitatea Stanford în 1955. După ce a ocupat funcția de supervizor al comitatului San Francisco, Feinstein a devenit primar al orașului în 1978, în urma asasinării primarului George Moscone și a supervizorului Harvey Milk, primul politician homosexual declarat din California care a fost ales în funcție.

Feinstein a vorbit rareori despre ziua în care Moscone și Milk au fost împușcați, dar s-a destăinuit în legătură cu evenimentele tragice într-un interviu acordat în 2017 lui Dana Bash de la CNN.

Feinstein făcea parte atunci din Consiliul de Supraveghere din San Francisco, iar asasinul Dan White îi fusese prieten și coleg.

"S-a deschis ușa biroului, a intrat și am întrebat: "Dan?". "

"Am auzit ușile trântindu-se, am auzit împușcăturile, am simțit mirosul de cordite", și-a amintit Feinstein.

Feinstein a fost cel care a anunțat public dublul asasinat. Ulterior, ea a depus jurământul ca prima femeie primar al orașului San Francisco.

Cariera ei politică a fost marcată de o serie de premiere istorice.

Când a devenit primar, în 1978, ea a devenit prima femeie președinte al Consiliului de Supraveghere din San Francisco.

Prima femeie californiană trimisă în Senatul SUA a adunat multe alte premiere la Washington. Printre acestea: A fost prima femeie care a făcut parte din Comisia judiciară a Senatului, prima femeie președinte al Comisiei pentru reguli și administrație a Senatului și prima femeie președinte al Comisiei de informații a Senatului.

Feinstein a făcut parte, de asemenea, din puternica Comisie de Credite a Senatului și a deținut titlul de membru principal al Comisiei Judiciare a Senatului din 2017 până în 2021. În noiembrie 2022, ea a fost pe punctul de a deveni președinte pro tempore al Senatului - al treilea în linia de succesiune la președinție -, dar a refuzat să ocupe această funcție, invocând moartea recentă a soțului său.

Feinstein a reflectat asupra experienței sale ca femeie în politică în interviul acordat în 2017 lui Bash, spunând: "Uite, să fii femeie în societatea noastră, chiar și astăzi, este dificil" și menționând: "O știu în domeniul politic". Ulterior, ea avea să noteze într-o declarație în săptămâna în care a devenit cea mai longevivă femeie din istoria SUA: "Am trecut de la două femei senator când am candidat în 1992 la 24 astăzi - și știu că acest număr va continua să crească".

"A fost o mare plăcere să văd cum tot mai multe femei pășesc pe holurile Senatului", a declarat Feinstein în noiembrie 2022.

A condus eforturile privind controlul armelor de foc și investigațiile programului de tortură

Deși era o mândră nativă a unuia dintre cele mai renumite orașe liberale din țară, Feinstein și-a câștigat de-a lungul anilor în Senat reputația de persoană dornică să colaboreze cu republicanii și, uneori, a stârnit reacții și critici din partea progresiștilor.

"Cred cu adevărat că există un centru în spectrul politic care este cel mai bun loc pentru a conduce ceva atunci când ai o comunitate foarte diversă. America este diversă, nu suntem toți un singur popor. Avem multe culori, religii, origini, medii, niveluri de educație, toate acestea", a declarat ea pentru CNN în 2017.

O biografie de la biroul lui Feinstein din Senat afirmă că printre realizările sale notabile se numără "promulgarea interdicției federale privind armele de asalt în 1994, o lege care interzicea vânzarea, fabricarea și importul de arme de asalt de tip militar" (interdicția a devenit între timp caducă) și influentul raport din 2014 privind tortura, o cuprinzătoare "revizuire de șase ani a programului de detenție și interogare al CIA", care a scos la lumină pentru prima dată multe detalii din programul din perioada lui George W. Bush.

Cariera de profil înalt a lui Feinstein în Senat și-a pus amprenta asupra culturii pop atunci când a fost portretizată de actrița Annette Bening în filmul din 2019 "The Report", care a abordat subiectul utilizării torturii de către CIA după atacurile din 11 septembrie și efortul de a face publice aceste practici.

În noiembrie 2020, Feinstein a anunțat că va demisiona în anul următor din funcția de lider democrat din Comisia judiciară a Senatului, în urma unor critici dure din partea activiștilor liberali privind modul în care a gestionat audierile pentru Amy Coney Barrett, candidatul la Curtea Supremă propus de președintele de atunci, Donald Trump.

Deși senatorii democrați nu au putut bloca singuri nominalizarea lui Barrett în Senatul condus de republicani, activiștii liberali au fost furioși când Feinstein a subminat încercarea neobosită a democraților de a prezenta procesul ca fiind ilegitim, atunci când a lăudat conducerea acestuia de către președintele de atunci al Comisiei Judiciare și republicanul din Carolina de Sud Lindsey Graham.

Feinstein a declarat la momentul respectiv că va continua să servească în calitate de senior democrat în cadrul grupurilor de judecată, de informații, de credite și de reguli și administrație, lucrând la priorități precum siguranța armelor, justiția penală și imigrația.