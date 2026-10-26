Slănină împotriva gerului: soluția anunțată de ucraineni pentru protejarea dronelor

Compania ucraineană de apărare Fire Point a prezentat o soluție neobișnuită pentru protejarea dronelor pe timp de ger: un strat de slănină aplicat pe componentele sensibile.

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Potrivit Focus, care citează o postare a producătorului, acesta este folosit pentru a feri camerele și cablurile de chiciură.

Ce probleme apar la temperaturi de aproximativ −20°C

La temperaturi de aproximativ −20°C, chiciura poate acoperi camerele și cablurile unei drone, iar acumulatorii își pierd capacitatea de stocare mai repede, scrie publicația ucraineană. Stratul de slănină este prezentat drept o modalitate de protejare a componentelor vulnerabile la depunerile de gheață.

Fire Point: o soluție eficientă nu trebuie să fie complicată

Compania își prezintă alegerea ca pe un exemplu de abordare practică a problemelor inginerești. „Uneori, este vorba despre slănină”, afirmă un reprezentant Fire Point.

„Ingineria inteligentă nu înseamnă complicații inutile, ci înțelegerea a ceea ce funcționează cu adevărat”, a transmis Fire Point, potrivit publicației ucrainene.

Strategia Fire Point: materiale simple și producție în cantități mari

Înființată în 2022, Fire Point produce drone de atac cu rază lungă de acțiune și rachete pentru forțele armate ucrainene. Printre produsele menționate de publicație se numără dronele FP-1 și FP-2, precum și racheta de croazieră FP-5 „Flamingo”.

Accentul pus pe soluții simple apare și în strategia mai largă a producătorului. După cum relata Adevărul, într-un articol publicat la 23 decembrie 2025, Fire Point urmărește să fabrice armament cu costuri reduse, în cantități mari, folosind inclusiv materiale disponibile în sectorul civil. Obiectivul este limitarea dependenței de specialiști greu de găsit și de lanțuri tehnologice sofisticate.

Aceeași relatare descria un proces de producție în care componentele dronelor FP-1 erau asamblate, testate, apoi demontate și expediate către front. Accesul jurnaliștilor la unitățile companiei era strict controlat, iar directoarea tehnică, Irina Tereh, preciza că numai o mică parte din capacitățile reale fusese prezentată vizitatorilor.

Activitatea firmei nu se limitează la asamblarea aparatelor de zbor. Fire Point dezvoltase propriile motoare, antene pentru protejarea navigației împotriva războiului electronic, combustibil pentru rachete și acceleratoare de lansare. Compania lucra, de asemenea, la utilaje industriale și la motoare pentru rachete de mari dimensiuni.

Cum este susținută producția ucraineană

Extinderea producției a beneficiat și de finanțare occidentală. Contractele pentru dronele FP-1 sunt susținute prin așa-numitul „model danez”, mecanism prin care statele partenere pot plăti direct pentru armamentul fabricat în Ucraina. Germania, Marea Britanie și Țările de Jos anunțaseră public astfel de finanțări.

Fire Point anunța și intenția de a-și extinde activitatea în Europa, inclusiv prin construirea unei fabrici de combustibil pentru rachete în Danemarca. Totodată, compania avea în vedere să pună parțial proiectul dronei FP-1 la dispoziția altor producători ucraineni. Aceste inițiative erau prezentate ca planuri de dezvoltare, nu ca proiecte deja finalizate.