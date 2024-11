„Sub conducerea înțeleaptă a lui Putin”. Coreea de Nord anunță că sprijină Rusia pentru a obține o „mare victorie” în Ucraina

Coreea de Nord va sprijini Rusia până când aceasta va obține victoria în războiul din Ucraina, a declarat vineri ministrul de externe Choe Son Hui în cadrul discuțiilor de la Moscova cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

„Relațiile noastre tradiționale, istoric prietenoase, care au parcurs calea testată a istoriei, se ridică la un nou nivel de relații de camaraderie militară invincibilă”, i-a spus Choe Son Hui lui Lavrov, lăudând rolul jucat președintele rus Vladimir Putin.

Ministrul de externe Choe Son Hui a declarat că Pyongyangul nu are nicio îndoială că, sub „conducerea înțeleaptă” a lui Putin, armata și poporul rus vor „obține o mare victorie în lupta lor sacră pentru a proteja drepturile suverane și interesele de securitate ale statului lor”.

„Și vă asigurăm, de asemenea, că până în ziua victoriei vom fi ferm alături de camarazii noștri ruși”, a spus ministrul Coreei de Nord, potrivot reuters.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a vorbit despre „legăturile foarte strânse” dintre armatele celor două țări și a spus că acest lucru le-a permis să rezolve împreună sarcini de securitate importante.

„Suntem profund recunoscători prietenilor noștri coreeni pentru poziția lor de principiu cu privire la evenimentele care s-au desfășurat acum în Ucraina ca urmare a cursului Occidentului de a avansa NATO spre est și de a încuraja un regim deschis rasist să extermine tot ce este rusesc”, a declarat Lavrov.

Choe a declarat că cele două țări trebuie să continue să-și aprofundeze legăturile în temeiul unui tratat semnat de liderii lor în iunie, care include o clauză de apărare reciprocă.

Moscova, care și-a trimis armata în Ucraina în februarie 2022, nu a negat și nici nu a confirmat direct prezența trupelor nord-coreene pe teritoriul rus.

Putin a declarat că este de competența Rusiei să decidă cum să pună în aplicare tratatul cu Kim.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că 8.000 dintre aceștia se află în regiunea Kursk, unde trupele ucrainene au trecut granița în Rusia în august, și că se așteaptă ca aceștia să intre în luptă împotriva Ucrainei în zilele următoare.