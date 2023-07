Putin, dezvăluire surprinzătoare: a recunoscut că n-a reușit să-l „elimine” pe Prigojin. Cu cine a vrut să-l înlocuiască la șefia Wagner

Președintele rus Vladimir Putin a admis în fața unui jurnalist că i-a făcut o ofertă lui Evgheni Prigojin de a preda șefia grupării paramilitare Wagner astfel încât aceasta să continue să servească în Ucraina, dar s-a lovit de refuzul acestuia.

Putin a relatat versiunea sa asupra evenimentelor în cadrul unui interviu pentru publicația Kommersant, făcând dezvăluirea surprinzătoare că la acel moment (29 iunie, la cinci zile de la revoltă -n.red) Putin era încă angajat în negocieri privind preluarea grupului de mercenari, relatează The Guardian.

Putin a admis în fața jurnalistului experimentat Andrei Kolesnikov că, după încheierea revoltei, a avut discuții cu Prijojin, care a venit la Kremlin însoțit de 35 de comandanți ai săi, și încercat să se înțeleagă cu el asupra condițiilor în care gruparea ar putea participa în continuare la războiul purtat de Rusia în Ucraina.

Președintele rus a relatat că le-a oferit următoarea opțiune: luptătorilor li s-ar permite să servească în continuare sub aceeași umbrelă cu condiția să intre în subordinea comandantului operațiunilor de luptă ale Wagner, Andrei Trocev.

„S-ar fi putut aduna cu toții într-un singur loc și ar fi continuat să slujească”, a spus Putin, potrivit sursei citate. „Și nimic nu s-ar fi schimbat pentru ei. Ar fi conduși de aceeași persoană care a fost adevăratul lor comandant tot timpul.”

Potrivit versiunii lui Putin, comandanții ar fi dat unele semnale de sprijin, dar Prigojin s-a opus.

„Mulți dintre ei au încuviințat din cap când am spus acest lucru. Dar Prigojin, care era așezat în fața lor și nu a văzut [reacția lor], a răspuns: «Nu, băieții nu vor fi de acord cu această decizie»".

Dezvăluirile din interviu par să facă parte dintr-un efort mai larg al Kremlinului de a câștiga loialitatea militarilor Wagner, în timp ce simultan caută să-l discrediteze pe liderul grupării scurgând în spațiul public informații sensibile și compromițătoare despre el.

Putin a mai spus și că de altfel Wagner nici măcar nu există ca entitate în Rusia, întrucât legislația interzice companiile militare private.

Ce înseamnă oferta lui Putin

Dara Massicot, cercetător senior în domeniul politicilor la grupul de cercetare american Rand, un, specializat în strategia militară rusă, a apreciat că prin aceste comentarii Putin semnalează că poate decide să scoată Wagner în afara legii în orice moment, în timp ce simultan încearcă să creeze o prăpastie între Prigojin și luptătorii săi.

„Am de gând să-l separ pe Prigojin de această unealtă, Wagner și luptătorii Wagner, de care încă mai am nevoie. Încă mai am nevoie de acest instrument. Nu mai am nevoie de acest om la fel de mult".

Chiar și așa, este un fapt surprinzător că Putin a făcut publice negocierile eșuate cu Prigojin, în pofida încercărilor sale de a-și relua rolul de „naș” al diferitelor interese de putere din Rusia, notează The Guardian.

„Nu cred că acest lucru îl face să pară atât de puternic pe cât crede el că este. Este o dezordine”, a explicat Massicot, calificând presupusa reuniune ca fiind „teatru” după rebeliunea eșuată.

Abbas Galliamov, consultant politic și fost redactor de discursuri al lui Putin, a apreciat că întălnirea dintre ei a „arătat că Putin este dispus să normalizeze relația cu Prigojin".

„Ambele părți încă au nevoie una de cealaltă”, a explicat Galliamov. Totuși, remarcile lui Putin pentru Kommersant, precum și campania mediatică împotriva lui Prigojin sugerează că cele două părți „nu au găsit un teren comun”.

Canalele de televiziune controlate de Kremlin au continuat să difuzeze reportaje care prezintă detalii despre afacerile lui Prigojin și care susțin că acesta era atât ineficient, cât și corupt. Armata rusă a susținut că a recuperat echipamente, inclusiv unele despre care a spus că nu au fost folosite, în ciuda plângerilor constante ale acestuia că luptătorii săi nu sunt aprovizionați în mod corespunzător.

Fotografii în ipostaze jenante au fost, de asemenea, scurse pe canalele Telegram pro-război, după raiduri la reședința sa și la birourile Wagner. Unele îl arătau deghizat, purtând bărbi și coafuri false, ceea l-a pus în postura de a fi ridiculizat.

Vineri, o altă imagine scursă în presă înfățișează un Prigojin îmbrăcat sumar pe un pat de campanie decorat cu însemnele Wagner. Data fotografiei nu a putut fi confirmată imediat și nu se știa dacă Prigojin se afla în Belarus.

Un convoi de mercenari Wagner a intrat în Belarus

Vineri, Ministerul belarus al Apărării a anunțat că instructorii Wagner au început să-i antreneze pe soldații belaruși în diferite discipline militare.

Un convoi care transporta luptători din armata privată Wagner a fost văzut intrând în Belarus sâmbătă dimineața, a raportat un grupul de monitorizare independent Belaruski Hajun, care urmărește mișcările forțelor armate din Belarus, a relatat AP.

Cel puțin 60 de camioane, autobuze și alte vehicule mari au traversat granița însoțite de poliția belarusă, a susținut grupul din Belarus.

Cine este Andrei Troșev?

Informațiile despre cariera lui Troșev și legăturile cu gruparea Wagner apar în documentele UE și alte țări europene care însoțesc sancțiunile împotriva lui, relatează CNN.

Colonel rus în retragere cunoscut după indicativul Sedoi (Păr grizonat) este membru fondator și director executiv al Grupului Wagner.

Acesta a fost șeful operațiunilor militare ale Grupului Wagner în Siria, unde a sprijinit regimul sirian.

„Andrei Troșev este implicat direct în operațiunile militare ale Grupului Wagner în Siria. El a fost implicat în special în zona Deir ez-Zor. Ca atare, oferă o contribuție crucială la efortul de război al lui Bashar al-Assad și, prin urmare, susține și beneficiază de pe urma regimului sirian”, se arată în documente UE din 2021.

Printre asociații săi se numără fondatorul Grupului Wagner, Dimitri Utkin, un fost ofițer al serviciilor de informații militare rusești GRU.

Troșev este veteran al războaielor din Cecenia și Afganistan.

Pentru serviciul său în Afganistan, a primit două medalii Steaua Roșie - o decorație a Uniunii Sovietice pentru servicii excepționale. Pentru serviciul în operațiunea din Cecenia, a fost recompensat cu două Ordine ale Curajului și o medalie a Ordinului Meritul pentru Patrie, potrivit presei ruse.

