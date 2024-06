Propaganda rusă a încercat să îl prezinte pe cumătrul lui Putin, supranumit „Prințul Întunericului“, drept înlocuitor al lui Zelenski

O operațiune de propagandă rusă a fost menită să îl prezinte publicului internațional pe oligarhul pro-Kremlin Viktor Medvedciuk drept un potențial înlocuitor al președintelui Volodimir Zelenski, scrie „Washington Post“, citând oficiali și documente secrete.

Publicația a făcut legătura între această campanie și site-ul Voice of Europe (Vocea Europei), identificat de autoritățile europene ca fiind un instrument de propagandă și influență rusească în UE, și proiectul The Other Ukraine (O altă Ucraină), o platformă de dezinformare cu sediul în Rusia, avea menirea de a se prezenta drept un ,,guvern ucrainean în exil”.

Viktor Medvedciuk, fostă mână dreaptă a preşedintelui rus Vladimir Putin în Ucraina, a fost reţinut şi schimbat cu Rusia într-un schimb de prizonieri în 2022.

Praga a anunțat în martie că Medvedciuk, supraveghea operaţiunile postului Vocea Europei, care ar fi fost, de asemenea, folosit pentru a plăti politicieni favorabili Kremlinului în UE. Recent, postul a fost inclus pe lista de sancţiuni ale UE, alături de alte trei instituţii de presă legate de Kremlin.

Vocea Europei, creată la începutul anului 2023, a fost iniţial legată de o operaţiune de propagandă condusă de adjunctul şefului Administrației Prezidențiale ruse, Serghei Kirienko, scrie WP.

Publicaţia a făcut legătura între campania lui Kirienko şi proiectul ,,O altă Ucraina”, fondat de Medvedciuk, care s-a prezentat drept „guvernul ucrainean în exil” şi „partidul păcii” între Ucraina şi Rusia.

„Prințul întunericului“, alternativă la un posibil „război nuclear”

Operaţiunea lansată de maşinăria de propagandă rusă avea, printre altele, scopul de a-l prezenta pe Medvedciuk drept un înlocuitor viabil pentru Zelenski şi „o alternativă la un posibil război nuclear” în ochii liderilor de opinie europeni. Totodată, un alt obiectiv era şi de a-i spori sprijinul lui Medvedciuk în interiorul Ucrainei, după ce a fost sancţionat de autorităţile de la Kiev şi către alte ţări, pentru activităţile întreprinse, notează publicaţia.

Supranumit „Prințul Întunericului” de către mass-media, „a fost omul care a primit instrucțiuni directe și resurse de la Putin pentru a pregăti terenul pentru invazie”. Preşedintele rus, Vladimir Putin, este naşul de botez al uneia dintre fiicele lui Viktor Medvedciuk.

"Dacă Occidentul colectiv continuă să își afirme dreptul la dominația globală, capitalul uman al Ucrainei nu va fi suficient în niciun caz... Dacă vom continua politica de război până la capăt, mai devreme sau mai târziu vor trebui introduse trupe străine. Și, cel mai probabil, [vom avea în cele din urmă] în vedere un atac nuclear", a declarat el în martie.

Cu toate acestea, Medvedciuk nu exclude ca țări din afara Europei să se implice dacă războiul se extinde. "Este clar că lumea arabă este atrasă în război, iar după aceea, China și India vor fi și ele implicate, deoarece nu au probleme cu soldații".

La începutul lunii aprilie, agenţia ucraineană de presă Ukrinform dezvăluia faptul că Rusia a răspândit un fals despre preşedintele Volodimir Zelenski, în legătură cu achiziţia unui conac regal care ar fi fost deţinut de Regele Charles al III-lea.

Informaţia falsă ar fi fost propagată prin intermediul unui canal de YouTube şi al unui site şablon prezentat ca fiind o publicaţie britanică. La momentul respectiv, detaliile răspândite au fost negate de către autorităţile de la Kiev, afirmând că acestea fac parte din propaganda Kremlinului.