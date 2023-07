Povestea spioanei care a studiat la aceeași academie ca Putin: „Este aproape ca și cum ai merge la război și ai muri ca un erou” FOTO

Aliia Roza, în vârstă de 38 de ani, un fost spion KGB și în prezent life coach, povestește despre tehnicile de manipulare pe care le-a învățat la academia militară de top pe care a urmat-o și Vladimir Putin.

„A devenit atât de puternic datorită tehnicilor pe care le-a învățat... Le cunosc și eu, dar el început să le folosească împotriva binelui moral”, spune Aliia, care între timp a părăsit Rusia.

Ea spune că președintele rus își datorează ascensiunea, influența și abilitățile de manipulare tehnicilor de spionaj care, odată deprinse, rămân întipărite în „ADN-ul tău”.

„Ați văzut acele fotografii cu Putin călărind la bustul gol, scufundându-se în ocean, trăgând cu diferite tipuri de arme și comportându-se ca un supererou [...] Fiecare bărbat rus vrea să fie precum James Bond. Este un brand. Astfel că Putin, vreme de ani de zile, a construit acest brand puternic, în care oamenii îl venerează. Or, asta se numără printre tehnicile de a fi un super agent special”, a subliniat Aliia Roza.

Pregătită pentru o carieră în spionaj

Aliia s-a născut în Uniunea Sovietică, iar tatăl ei a fost un erou al celui de-al Doilea Război Mondial, care a crescut-o „pentru un scop mai mare”.

De la o vârstă fragedă, acesta a pregătit-o mental și fizic pentru o carieră în serviciile de informații, spunându-i că „trebuie să fii puternică precum un soldat”.

La 18 ani, a fost trimisă să studieze la o academie militară a KGB-ului rezervată în special copiilor oficialilor de rang înalt.

„Am fost selectată pentru un program de pregătire secret alături de alte patru fete, din 350 de candidate, pe baza formei fizice, a aspectului și a inteligenței. Am fost crescută să fiu cea mai bună".

Acolo, Aliia a învățat arta seducției, a influențării și a manipulării - inclusiv cum să stârnești interesul unei ținte, să o faci „dependentă” de tine și apoi să o programezi „să facă ceea ce vrei”.

După absolvire, ea s-a alăturat FSB - succesorul modern al KGB-ului, la conducerea căruia s-a aflat și Putin înainte de a fi președinte - și a primit drept misiune infiltrarea în bandele de trafic de droguri și de persoane.

„Când ai crescut într-o țară patriotardă și comunistă, ești dispus să îți sacrifici viața și corpul. Te gândești: «fac un lucru atât de grozav». Este aproape ca și cum ai merge la război și ai muri ca un erou. Așa m-am simțit eu”, a spus ea înainte să treacă însă printr-o experiență care a marcat-o și a schimbat totul pentru ea.

Un ofițer de rang înalt a violat-o, abuzat-o și hărțuit-o.

„Nu am putut spune nu, nu am putut face nimic”, a spus ea.

După ce i-a respins avansurile, acesta a trimis-o într-o misiune periculoasă și i-ar fi aruncat în aer acoperirea în semn de răzbunare, a susținut Aliia.

Odată demascată, a povestit că a fost bătută până aproape de moarte de către membrii bandei, înainte ca liderul lor - pe care fusese trimisă să îl seducă - să o salveze și să o ajute să fugă din Rusia.

„El știa că, salvându-mi viața, și-o va sacrifica pe a lui”, a spus ea.

Un nou început

Bătăușii nemiloși au continuat să o vâneze, iar ea a fugit de ei în Turcia, Elveția, Grecia, Franța și Italia.

Falsul ei iubit a fost ucis și, în cele din urmă, statul rus a destructurat banda criminală.

FSB a continuat să încerce să o forțeze să se întoarcă, mergând după ea chiar și în Grecia și amenințând-o că îi va lua fiul în vârstă de un an.

„În calitate de mamă, nu am vrut să mai am de-a face cu această mizerie, terminasem cu asta. M-am detoxificat complet de acest sistem de spălare a creierului”, a dezvăluit fosta spioană.

Aliia s-a mutat la Londra și a început să se infiltreze în cercuri exclusiviste și printre celebrități participând la evenimente alături de membri ai familiei regale și vedete din lumea modei.

În prezent, locuiește în Los Angeles împreună cu fiul ei adolescent și are un cont de Instagram plin de apariții pe covorul roșu, fețe celebre și pilde înțelepte pentru cei care o urmăresc.

„Motivul pentru care duc o viață publică și îmi expun fața este pentru că este aproape asigurarea mea și a fiului meu. Cu cât apar public mai mult, cu atât pot fi mai liberă”, a spus femeia, mărturisind că după 20 de ani se simte recunoscătoare că se poate bucura de libertate.

Tehnici KGB în slujba binelui

Fostul spion insistă că este posibil să „folosești aceste tehnici KGB în slujba binelui”.

În pofida faptului că duce o viață de lux în calitate de spion retras, Aliia spune că vrea să-i ajute pe ruși să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat în războiul din Ucraina.

„Nu poți să spui pur și simplu: «Oh, știi ce? La naiba cu asta. Vreau doar să-mi trăiesc viața, să mă distrez, și să călătoresc prin lume. Dezaprob puternic războiul. Și de aceea am început să vorbesc, pentru că am fost antrenată și crescută să protejez oamenii”.

Aliia insistă că o mulțime de ruși nu știu ce se întâmplă cu adevărat, în special persoanele în vârstă. Pentru că ei nu știu cum să acceseze mass-media de peste graniță, să folosească un VPN sau să vorbească engleza.

„Cunoașterea este principala armă... de aceea acestea sunt tehnici secrete. [Agențiile de spionaj] nu ar vrea niciodată ca acestea să fie publice, pentru că sunt putere. Este motivul pentru care ofer acest lucru oamenilor, în special femeilor, pentru ca femeile să poată fi împuternicite. Pentru că am fost abuzată și hărțuită și m-am aflat sub dominație masculină vreme îndelungată. Simt că este misiunea mea și treaba mea să educ și să împărtășesc aceste cunoștințe cu femeile. Lupt pentru pace, aceasta este alegerea mea și mulțumesc lui Dumnezeu că acum trăiesc în America, unde pot vorbi deschis și liber. Am ales libertatea și viața”.