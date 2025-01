Noi pagini din jurnalul soldatului nord-coreean ucis în Kursk. Soldatul recunoaște că a furat din tabăra rușilor

Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei traduc în continuare din jurnalul soldatului nord-coreean găsit mort pe câmpul de luptă.

Așadar, potrivit noilor traduceri, Gyong Hong Jong a relatat faptul că, atunci când se afla în cazărmile rusești, a furat ceva, fără a menționa ce.

„Cât timp eram în cazarmă, crezând că nu mă vede nimeni, am băgat ceva în buzunar ce aparținea rușilor. Am greșit când nu am ascultat de ordinul comandantului meu și am furat ceva ce aparține altei țări.

Nu voi mai fura niciodată lucrurile altora. Voi avansa eroi pe câmpul de luptă și voi distruge inamicul.”, a povestit soldatul.

Voi urma necondiționat ordinele tovarășului comandant suprem (Kim Jong-un)

La finalul lunii trecute, forțele ucrainene au găsit notițe și desene despre tactici de contracarare a dronelor, dar și o pagină de jurnal, potrivit postărilor pe platforma X a Forțelor de Operațiuni Speciale.

„Am crescut învățând în mod autentic sub protecția partidului generos, am primit mai multă dragoste decât am realizat și nu am înțeles prețul plătit pentru fericirea mea.

Apărarea patriei este o datorie sacră a fiecărui cetățean și cea mai înaltă misiune.

Deoarece nu pot fi fericit decât în prezența patriei mele, eu, îmbrăcat în uniformă revoluționară pentru a-l proteja pe stimatul Tovarăș Comandant Suprem, am comis o infracțiune foarte gravă încercând să-l protejez , chiar dacă asta a însemnat trădarea...

... dragostea Partidului care m-a acceptat și m-a îndrumat.

Păcatul pe care l-am comis (...) mi-a deschis calea spre renaștere. Mă voi alătura primelor linii ale frontului ale acestei operațiuni și îmi voi sacrifica viața. Voi urma necondiționat ordinele tovarășului comandant suprem (Kim Jong-un)...

Voi arăta lumii curajul și sacrificiul de sine al Forțelor Speciale Roșii numite după Kim Jong-un. Și voi câștiga această bătălie, mă voi întoarce acasă și împlini cererea Partidului-Mamă”, a povestit Gyong Hong Jong în jurnal.

Rusia a încercat să ascundă identitatea reală a soldaților nord-coreeni, eliberându-le documente false, cu nume și locuri de naștere rusești. De pildă, soldatul asupra căruia a fost găsit carnetul de însemnări ar proveni din Republica Tuva, în sudul Siberiei.