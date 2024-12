Confesiunea unui soldat nord-coreean. De ce a fost trimis la război de Kim Jong-un

Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au început să traducă din caietul de însemnări găsit asupra unui soldat nord-coreean ucis pe câmpul de luptă din regiunea Kursk, unde Rusia încearcă să-și recupereze teritoriile în urma ofensivei ucrainene lansate în august.

Alături de notițe și desene despre tactici de contracarare a dronelor, au descoperit și o pagină de jurnal, potrivit postărilor pe platforma X a Forțelor de Operațiuni Speciale, care notează că se confirmă faptul că liderul nordcoreean a trimis în Rusia trupe de elită, nu soldați de rând.

Rusia a încercat să ascundă identitatea nord-coreeană a soldaților, eliberându-le documente false, cu nume și locuri de naștere rusești. De pildă, soldatul asupra căruia a fost găsit carnetul de însemnări ar proveni din Republica Tuva, în sudul Siberiei.

Soldatul, identificat drept Gyong Hong Jong, „a mărturisit că a fost detașat drept pedeapsă, la ordinele belicosului Kim Jong Un. În jurnalul său, el și-a exprimat loialitatea față de Kim, jurând să își sacrifice viața pentru el. În mod ironic, el și-a îndeplinit acest jurământ”, scriu Forțele de Oerațiuni Speciale, care au postat traducerea integrală a confesiunii sale.

„Am crescut învățând în mod autentic sub protecția partidului generos, am primit mai multă dragoste decât am realizat și nu am înțeles prețul plătit pentru fericirea mea.

Apărarea patriei este o datorie sacră a fiecărui cetățean și cea mai înaltă misiune.

Deoarece nu pot fi fericit decât în prezența patriei mele, eu, îmbrăcat în uniformă revoluționară pentru a-l proteja pe stimatul Tovarăș Comandant Suprem, am comis o infracțiune foarte gravă încercând să-l protejez , chiar dacă asta a însemnat trădarea...

... dragostea Partidului care m-a acceptat și m-a îndrumat.

Păcatul pe care l-am comis (...) mi-a deschis calea spre renaștere. Mă voi alătura primelor linii ale frontului ale acestei operațiuni și îmi voi sacrifica viața. Voi urma necondiționat ordinele tovarășului comandant suprem (Kim Jong-un)...

Voi arăta lumii curajul și sacrificiul de sine al Forțelor Speciale Roșii numite după Kim Jong-un. Și voi câștiga această bătălie, mă voi întoarce acasă și împlini cererea Partidului-Mamă”.

Trupele ucrainene suferă pierderi semnificative pe câmpul de luptă din Kursk

În mesajul său video cotidian, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că aceștia suferă pierderi mari întrucât sunt trimiși la asalt cu protecție minimă și nord-coreenii preferă să ii sacrifice decât să permită să cadă prizonieri.

„Pierderile lor sunt semnificative, foarte semnificative. Observăm că nici armata rusă, nici superiorii lor nord-coreeni nu au vreun interes în a asigura supraviețuirea acestor nord-coreeni.

Totul este organizat în așa fel încât să ne fie imposibil să-i capturăm. Sunt cazuri în care aceștia sunt executați de propriile lor forțe. Rușii îi trimit în asalturi cu o protecție minimă”, a spus liderul ucrainean, care anterior a oferit prima estimare a numărului soldaților nord-coreeni, uciși și răniți, și anume 3.000.

Ucrainenii au luat primul prizonier nord-coreean în viață, dar acesta a murit vineri, după câteva ore, din cauza rănilor grave.