Mesajul unor soldați ruși cărora li s-a ordonat retragerea, dar acum riscă să fie declarați dezertori

Un grup de soldați ruși, mobilizați din regiunea Iaroslav, au primit ordin de la comandantul plutonului să se retragă, pentru că se aflau sub un tir puternic de artilerie al ucrainenilor. Însă comandantul spune acum că el nu a dat acest ordin, astfel că soldații se confruntă cu riscul de a fi declarați dezertori și cer ajutor, potrivit unei filmări postate pe contul de Twitter WarTranslated, al bloggerului estonian Dmitri.

„Vă cerem să găsiți o soluție”, spun soldații ruși adunați în fața camerei, undeva, la liziera unei păduri, potrivit Digi24.

„Comandantul plutonului ne-a dat ordin să ne retragem de pe poziții, pentru că eram bombardați de tancuri și artilerie. În schimb, noi nu aveam niciun fel de acoperire sau de sprijin. Aveam doar puști de asalt, restul armamentului fiind defect. Acum, vor să ne declare dezertori, deoarece comandantul spune că el nu a dat ordinul (de retragere - n.r.). Comandantului nu-i pasă de noi. La început, ni s-a spus că o să rămânem la forțele de apărare a teritoriului, când am fost chemați la biroul de încorporare, în regiunea Iaroslav. Dar ne-au mințit. Am ajuns aici și am fost trimiși în luptă, chiar în linia întâi. Nu în linia a treia sau a patra, cum a spus președintele (Vladimir Putin - n.r.). Vă cerem să găsiți o soluție și vă cerem ajutorul”, se plâng soldații în mesajul video.