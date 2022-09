Avertismentul soldaților ruși pentru noii recruți: „Veți muri aici. Ceva rău se apropie cu toată forța”

Campania de mobilizare parțială a Rusiei se desfășoară de aproximativ o săptămână. Unii recruți au fost trimiși deja pe front fără pregătire sau cu arme din cel de-al Doilea Război Mondial. Mai mulți soldați ruși care au luptat pe frontul din Ucraina au povestit pentru site-ul Meduza ce înseamnă pentru ei această mobilizare.

Site-ul a ales să schimbe numele soldaților, astfel încât identitatea lor să nu fie în pericol.

Kirill, un soldat care a luptat în Ucraina, a spus că s-a simțit nepregătit și că în prima zi pe front și-a dat seama că e cea mai mare greșeală din viața sa.

„Credeam că acolo existau formațiuni naziste de un anumit fel, cum ar fi Sectorul de Dreapta, [Batalionul] Aidar, [Batalionul] Azov. În plus, mă uitasem la o grămadă de filme [rusești] precum Solțepiok și Opolcenoșka. În plus, toate canalele Telegram și TV erau concepute pentru a ne pompa [acele lucruri în] creiere.”, a mărturisit soldatul, potrivit G4Media.ro.



Kirill: Viața mea era un balon de săpun

Pe măsură ce el și ceilalți soldați erau conduși peste graniță în Ural, Kirill spune că a realizat că ei erau, de fapt, ocupanții: „Stăteam pe bancheta camionului și priveam scenele care treceau. Ce lăsam în urmă. Toate acele sate distruse din Harkov. Mi-am dat seama că, de fapt, distrugeam o țară. Împreună cu populația sa civilă.

Treceai printr-un sat și copiii ieșeau în fugă pe șosea și făceau gesturi (obscene) după tine (…). Pur și simplu nu puteam să înțeleg asta. Lumea era cu susul în jos; mă simțeam gol pe dinăuntru. Îți dai seama că toată viața ta de până atunci a fost o ficțiune. Un balon de săpun”.

Soldatul spune că a servit de mai multe ori și că și-a dat seama că ei erau trimiși la măcel. Acesta a spus superiorului că nu este „o monedă de schimb”, ci un soldat al armatei ruse, dar răspunsul nu a fost unul dorit: „Sunteți cu toții doar carne de tun. Sunteți al treilea grup de oameni care formează acest batalion. Știți unde au murit primele două grupuri? Și voi veți muri aici”. Apoi i-a spus comandantului meu: „Trimiteți carnea”.”

Bărbatul povestește că armata rusă încerca să avanseze și că au fost aruncați într-o fortăreață ucraineană, unde tancurile, artileria și mitralierele operau toate. Pe lângă acest lucru, numărul soldaților ucrainenei era mult mai mare, ei fiind doar 40.

„Te trezești ca o persoană, iar până seara, ai devenit altcineva. Treci prin metamorfoze atât de intense încât te sperie. Te sperie cât de orb erai jos. Și surd.

Am zăcut într-un șanț timp de două sau trei zile – și am plecat cu primul vehicul pe care l-am văzut. Am sărit în primul vehicul care a părăsit pozițiile noastre pentru a lua mâncare și muniție. La început, mi-au spus: „Nu luăm refugiați”, dar le-am spus: „Am o armă, așa că mă veți lua într-un fel sau altul”, a mai spus Kirill.

Vor fi mutilați și uciși

Kirill spune că a încercat să explice noilor recruți care sunt condițiile în armată și cum sunt tratați de superiori pe front, dar nu a fost ascultat, nimeni nu are încredere.

„Când mă uit la [oamenii care se mobilizează acum], mă văd pe mine acum trei luni. Dar nu am nicio simpatie pentru ei. Dacă aveți de ales, alegeți viața! Sigur, s-ar putea să fie închisoare pe viață; sigur, statul te va considera un criminal – pentru că tu vei ști că nu ești un criminal. Nu vei ucide pe nimeni. Nu vei împușca pe nimeni.

Noi suntem fasciștii – pe bune. Noi suntem fasciștii. Nu există un alt cuvânt pentru asta. Chiar se întâmplă o denazificare în Ucraina chiar acum – nu pentru Ucraina, ci pentru noi. Dacă e să fiu sincer, toți vor muri acolo. Vor fi mutilați și uciși. Asta nu e o armată antrenată!”.

Recruții nu vor schimba nimic

Anatoli, mercenar, a povestit pentru site-ul Meduza că mai mulți prieteni de ai lui, care au copiii abia născuți, sunt trimiși pe front cu toate că nu ar trebui.

De asemenea, el nu știe de ce unii oameni chiar vor să meargă pe front, având în vedere că nu știu ce înseamnă să lupți, dar și că au văzut că mai mulți soldați pregătiți au murit în război.

Mercenarul susține că în cazul acestor oameni există două soluții: „Cel mai bun scenariu este ca ei să rămână în rezerve [în Donbas]. Cel mai rău este că vor muri ca niște eroi. Sunt două opțiuni.

Mai ales dacă sunt aruncați acolo după o săptămână de antrenament. O săptămână – asta nu înseamnă absolut nimic! Unitățile de luptă au nevoie de cel puțin o lună până la o lună și jumătate pentru coeziunea unității.”.

În plus, Anatoli crede cu tărie că noii recruți nu vor schimba nimic. El spune că toată lumea e speriată, inclusiv el și că speră că „nu-i vor arunca imediat pe acești recruți pe front și că, în schimb, vor petrece ceva timp antrenându-i. Ca să existe o rezervă care să fie pregătită de luptă. Și atunci [dacă va exista o confruntare directă cu NATO] vor fi gata imediat ce se va da comanda.”, relatează G4Media.

Soldații ruși din Ucraina vor să se întoarcă acasă

Chingiz, soldat pe bază de contract, spune că mobilizarea parțială este o dovadă că armata rusă a fost învinsă.

„Multă lume nu înțelege, dar așa stau lucrurile: Armata profesionistă a Rusiei a fost distrusă în ultimele șase luni – și acum recrutează întreaga rezervă. Eu însumi am fost soldat pe bază de contract – și am primit o pregătire inadecvată. Reportajele foto [despre instruire] sunt un lucru – dar prin rezultatele [pe front] au arătat că totul a fost un sat Potemkin.”

Soldatul spune că cei care se află acolo [în Ucraina] în acest moment vor doar să se întoarcă acasă și vor să fie înlocuiți.

„Un prieten de-al meu care a fost recrutat ar trebui să plece [în Ucraina] peste două săptămâni. Teoretic, el este împotriva războiului. Dar poziția lui… nu o înțeleg. „Ei bine, bine. Pe mine m-au recrutat, deci cred că mă duc”. E așa de docil. Nu-mi place asta – am încercat să-l conving să se răzgândească. Dar el zice: „Ce, să merg la închisoare un an? E mai bine să-i ajut pe ceilalți”. Asta a devenit o frază standard: „Trebuie să-i ajut pe ceilalți”. Dar toți băieții decenți au ieșit deja de acolo.”

„M-am gândit mult la originea acestei diferențe. Este ca și cum ai încerca să le explici oamenilor că Rusia este agresorul, Putin este agresorul. Și că „protejarea Patriei” într-o țară străină, în timp ce le distruge orașele, totul pare suspect. Că nu Ucraina este cea care a atacat prima, ci Rusia. Dar toți au același argument: „Păi, și dacă venea NATO? Și, în plus, ucrainenii sunt naziști”. Genul ăsta de lucruri.

Le spun: „Păi, și dacă ar veni NATO, atunci ce se întâmplă? Viața noastră s-ar înrăutăți? Și ce – de parcă viața voastră ar fi bună acum?”. Ei nici măcar nu au argumente bune despre motivul pentru care NATO este rău – ei doar repetă mantrele [pe care le aud la televizor]. Despre cum „Rusia a fost forțată să lanseze acest atac preventiv, pentru că altfel NATO ar fi venit până la granițele noastre”.