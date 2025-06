Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: Europa va fi alături de Republica Moldova la fiecare pas

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a dat asigurări că Europa va fi alături de Republica Moldova la fiecare pas, asigurarea făcută în cadrul celei de-a 9-a reuniuni a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană care a avut loc la Bruxelles.

Kaja Kallas a afirmat că Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt parteneri apropiați, țara vecină fiind prima care a semnat un parteneriat în domeniul securității și apărării cu UE. În urma acestui acord, Chișinăul beneficiază de 200 de milioane de euro pentru apărare și modernizarea armatei.

,,V-am oferit aproape 200 de milioane de euro sub formă de ajutor vital pentru apărare, pentru a sprijini modernizarea forțelor armate ale Republicii Moldova. Iar prin Planul de Creștere al UE, ne-am angajat să oferim 1,9 miliarde de euro pentru a sprijini infrastructura și conectivitatea, printre alte priorități. Aceste investiții vor ajuta la transformarea economiei Republicii Moldova și vor aduce beneficii fiecărui cetățean - însă acest parteneriat este benefic pentru ambele părți. Moldova contribuie activ la misiunile UE din Somalia și Bosnia și Herțegovina și găzduiește mai mulți refugiați ucraineni pe cap de locuitor decât orice altă țară. Acesta este un exemplu puternic de solidaritate europeană”, a adăugat Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas.

Oficialul european a subliniat că Kremlinul va încerca să influențeze votul din toamna acestui an, când vor avea loc alegerile parlamentare în Republica Moldova, însă Chișinăul beneficiază de sprijinul Bruxelles-ului pentru a-și întări reziliența.

,,Astăzi, am discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care s-a extins în repetate rânduri și în Republica Moldova. Rusia a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, a folosit energia ca instrument de șantaj și s-a amestecat în democrația dumneavoastră. Alegerile parlamentare viitoare din Moldova vor fi o țintă principală a războiului hibrid dus de Moscova. Rusia este probabil să folosească o rețea de bani, propagandă și constrângere pentru a încerca să influențeze votul. Poporul moldovean are dreptul de a-și alege singur viitorul, fără interferențe. De aceea extindem domeniul de aplicare și amploarea Misiunii de Parteneriat a UE pentru a consolida reziliența Republicii Moldova. Avem deja o echipă de specialiști pe teren care sprijină Moldova în combaterea finanțărilor ilicite în contextul alegerilor. Și am trimis recent o echipă de experți- o echipă de reacție rapidă hibridă -pentru a sprijini Moldova în contracararea interferențelor străine. Puteți conta pe sprijinul UE pentru a asigura integritatea alegerilor”, a detaliat Kaja Kallas.

Primul Summit UE-Moldova

Șefa diplomației europene a mai menționat că Moldova a înregistrat progrese importante pe calea sa europeană.

,,În timpul vizitei mele recente la Chișinău, am discutat despre progresele impresionante ale Moldovei în lupta împotriva corupției, în reformarea justiției și în promovarea valorilor democratice. Iar astăzi am discutat cum putem merge și mai departe. Reforme susținute sunt esențiale pentru a menține acest avânt, iar calea este foarte clară: Moldova aparține Europei. Privind spre viitor, avem în față primul Summit UE-Moldova, care va avea loc exact peste o lună, și acest Summit va impulsiona progresele în multe domenii-de la energie la digitalizare și educație. În termeni concreți, ne dorim să accelerăm accesul Republicii Moldova la sistemele de plăți ale UE, să îmbunătățim serviciile de telefonie mobilă și să demarăm proiecte majore de infrastructură. Aceste progrese vor îmbunătăți viața tuturor cetățenilor moldoveni”, a conchis Kaja Kallas.

La rândul său, premierul moldovean Dorin Recean a accentuat că Chișinăul își dorește deschiderea tuturor capitolelor de negociere până la sfârșitul anului 2025.

,,Ca să realizăm acest obiectiv, am aprobat săptămâna trecută, la Guvern, Programul Național de Aderare-un plan pe termen mediu, cu reforme pe care le-am început deja și la care lucrează echipele din ministere, agenții, administrație publică locală și organizații ale societății civile. Ne bazăm și pe susținerea Uniunii Europene în acest proces. Ne sunteți prieteni adevărați- mereu alături pentru a sprijini eforturile noastre de a construi o societate dezvoltată, dar și în momente de încercare. Sunteți alături prin investiții, prin sprijin bugetar, prin asistență tehnică, prin proiecte comune care fac viața oamenilor mai bună și ne ajută să păstrăm pacea și siguranța. Și vreau să dau câteva exemple: De Ziua Europei, am semnat Planul de creștere a Moldovei- un ajutor financiar fără precedent pentru dezvoltare și o dovadă că avem încrederea și respectul partenerilor europeni. Prin acest acord ne angajăm să ridicăm standardele de viață, să modernizăm instituțiile și să facem investiții pentru a asigura creștere economică”, a spus șeful Cabinetului de miniștri.

Țară susținută de Uniune

Oficialul de la Chișinău a evidențiat faptul că sprijinul european contribuie semnificativ la dezvoltarea Republicii Moldova.

,,Cu sprijin european, în perioade dificile, am asigurat stabilitate economică, am oferit compensații la energie, am intervenit cu măsuri sociale pentru a apăra puterea de cumpărare a oamenilor. Tot cu sprijin european, în următorii ani, vom repara mai multe drumuri, vom construi noi spitale, vom moderniza școlile și universitățile, vom sprijini industrializarea agriculturii, vom stimula exporturile și dezvoltarea companiilor noastre. De unii singuri, ne-ar trebui jumătate de secol ca să reușim ceea ce vom reuși în următorii câțiva ani. Alături de Uniunea Europeană avem posibilitatea să le facem mult mai repede și să recuperăm decalajul de dezvoltare dintre Moldova și statele europene. Tot în acest an, Moldova a devenit membră a Sistemul Unic European de Plăți în Euro-SEPA- și din toamnă se vor diminua simțitor taxele pentru transferurile bancare către și din UE. Am asigurat independența definitivă a Moldovei de șantajul prin gaz și am crescut producția proprie de energie regenerabilă. Suntem în proces de finalizare a procesului de unbundling și, în curând, statul va prelua controlul asupra infrastructurii de asigurare a țării cu gaz. Vom finaliza până la final de an Linia electrică Vulcănești-Chișinău și facem progrese în dezvoltarea energiei verzi: în luna aprilie, în premieră absolută, 36% din consumul total de energie electrică pentru Moldova a fost acoperit din surse regenerabile, iar nivelul total al capacităților instalate a ajuns la 665 MW- o creștere de opt ori în patru ani. Am evitat o criză umanitară și un conflict pe care Kremlinul voia să-l provoace în regiunea transnistreană”, a precizat Dorin Recean.

Evenimentul din Belgia

În data de 4 iunie, la Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, evenimentul fiind prezidat de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, și de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.