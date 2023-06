Iohannis: Situația din Republica Moldova este critică. Este de datoria noastră să găsim căi de a ajuta Moldova

Președintele României susține că situația din Republica Moldova este una critică și este de părere că este de datoria aliaților NATO de a găsi căi pentru a ajuta țara vecină de a-și crește capacitatea de reziliență.

„Republica Moldova este o preocupare importantă pentru mine şi, aşa cum am aflat astăzi, pentru noi toţi. Situaţia din Moldova este critică. Consider că este datoria şi responsabilitatea noastră să găsim căi de a ajuta Moldova în a-şi creşte capacitatea de rezilienţă. Mă bucur foarte mult de faptul că şi colegii împărtăşesc această evaluare cu mine şi ar fi cu adevărat minunat dacă am putea să avem câteva remarci pe această chestiune în concluziile de la Vilnius", a declarat preşedintele Iohannis, la Haga, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

Klaus Iohannis a punctat că securitatea Republicii Moldovei și Ucrainei sunt conectate, iar securitatea acestora este legată de securitatea transatlantică.

„Dacă acestea sunt mai puternice, regiunea noastră este mai puternică, Marea Neagră este mai sigură și, astfel, întregul teritoriu Aliat este mai sigur. Trebuie să continuăm să ne angajăm într-o cooperare strânsă cu Chișinăul, mai ales ținând cont de eforturile uriașe făcute de această țară pentru a sprijini securitatea și stabilitatea din regiune, de la începutul războiului”, a precizat președintele României.

Klaus Iohannis a participat la reuniunea în format restrâns organizată de prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, în pregătirea Summitului NATO de la Vilnius, cu participarea preşedinţilor Lituaniei şi Poloniei, a premierilor Albaniei, Belgiei şi Norvegiei şi a secretarului general al NATO, la Haga, Regatul Ţărilor de Jos.

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre situația din Ucraina și sprijinul alianței pentru aceasta.

„Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv și deschis, într-un cadru informal, în pregătirea Summitului de la Vilnius. Desigur, am discutat și despre evenimentele de la finalul săptămânii trecute din Rusia, în special despre potențialul impact al acestora asupra gestionării de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei. Summitul de la Vilnius va fi un moment important în consolidarea suplimentară a Alianței noastre, pe multe dimensiuni”, a precizat președintele Iohannis.