Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, revine la conducerea Partidului Socialiștilor UPDATE

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, vizat în mai multe cauze penale, este noul secretar executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), funcție desemnată în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Republican al formațiunii.

UPDATE: Igor Dodon a susținut o conferință de presă în care și-a anunțat decizia.

“La propunerea colegilor, inclusiv susținută de mai mulți lideri, majoritatea liderilor teritoriali, am acceptat să revin în conducerea partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Astfel, începând cu ziua de asăzi, toate declarațiile mele nu sunt din cont propriu, dar sunt declarații din partea PSRM care vor fi luate împreună cu colegii din executivul politic. Au fost foarte multe discuții referitor la PSRM în ultimul timp că se lichidează, se dezmembrează. Stimați concetățeni, noi am avut multe amenințări, mulți care ne îngropau politic pe parcursul a 12 ani din momentul în care am fost ales de conducator a acestui partid, dar haideti sa spunem franc, astazi, partidul, echipa socialista este unica care poate fi la guvernare în locul partidului Maiei Sandu și a Maiei Sandu, personal”, a spus Dodon, menționând că PSRM va face tot posibilul ca actuala guvernare să plece.

Igor Dodon a fost desemnat secretar executiv, funcție ocupată până acum de Vlad Batrîncea care a și propus mai multe modificări în cadrul organului de conducere a formațiunii, anunță reprezentanții PSRM.

,,Vlad Batrîncea, secretarul executiv al PSRM a propus modificări în componența nominală a Comitetului Executiv – organul colegial de conducere a formațiunii, prin înlocuirea poziției sale cu Igor Dodon. Totodată, Consiliul Republican a decis ca Vlad Batrîncea să fie înaintat în calitate de președinte al fracțiunii parlamentare a BCS, iar Zinaida Greceanîi să fie aleasă în funcția de Președinte de Onoare a PSRM”, se arată în comunicatul de presă al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Fostul șef de stat a revenit la conducerea partidului după ce în toamna anului 2021 a anunțat că renunță atât la fotoliul de șef al PSRM, cât și la mandatul de deputat.

,,Eu am venit cu propunerea ca la congresul Partidului Socialiștilor care o să aibă loc peste două luni să fie introduse modificări în statutul partidului pentru ca partidul să fie condus de un organ colegial de conducere. Astfel peste două luni, dacă se vor vota la congres aceste modificări, nu va exista funcția de președinte al Partidului Socialiștilor, va fi organ colegial, organ executiv care va alege un secretar executiv. Eu nu plec din partid, rămân în echipă pentru a asigura împreună cu colegii revenirea Partidului Socialiștilor la guvernare, ceea ce se va întâmpla destul de rapid”, a declarat atunci acesta de la tribuna formațiunii.

Între timp, șefa statului, Maia Sandu, a fost întrebată la o emisiune TV despre schimbarea ce o vizează pe predecesorul său, dar ea a declarat că nu o interesează.

,,Trebuie să fim prieteni cu Rusia. Ai noștri sunt aproape”

În ultima perioadă, pro-rusul Igor Dodon a fost în atenția opiniei publice fie prin dosarele penale în care figurează, fie prin declarațiile publice, un exemplu fiind și afirmația de la o întâlnire electorală din UTA Găgăuzia:

,,Sunt sigur că trebuie să fim prieteni cu Rusia, dar nu contra Europei. Avem nevoie de piața de acolo, de motorină ieftină pentru agriculturi, de gaz și energie la prețuri reduse, altfel este imposibil. De aceea, vă rog să nu lăsați mâinile în jos, totul va fi bine. Vom reuși. Ai noștri sunt deja aproape”, a spus ex-președintele Republicii Moldova fără ca să menționeze exact cine sunt ,,ai noștri”.

Fost șef de stat cu mai multe dosare penale

În prezent, acesta figurează în mai multe anchete penale. Una din ele a fost trimisă recent în instanță, iar procurorii susțin că el și soția sa, ajutați de un medic de familie, ar fi falsificat un act medical în baza căruia cuplul Dodon urma să obțină permisiunea să plece în România.

Adeverința medicală pentru fiul lui Igor și Galina Dodon, care ar fi atestat, în mod nereal, că acesta ar fi avut nevoie de tratament într-o instituție română, a fost adusă în luna ianuarie a acestui an completului de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău, unde este examinat de mai mult timp o altă cauză penală a ex-șefului de stat.

Mai exact, dosarul penal cunoscută opiniei publice drept ,,Sacoșa neagră”, deschis pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, infracțiuni care ar fi fost comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Acesta a fost inițiată după ce mai multe videoclipuri în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice. Dodon pledează nevinovat.