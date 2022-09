Chișinăul a sărbătorit 100 ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

Aproximativ 500 de elevi și profesori din Chișinău, capitala Republicii Moldova, au participat la evenimente care au marcat Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, în cadrul unui proiectul organizat sub auspiciile Familiei Regale a României. Irina-Margareta Nistor, Adrian Cioroianu, Nicolae Pepene, Alexandru Muraru și Pedro J. Fuentes Cid s-a întâlnit cu elevii din Chișinău

O nouă oprire a Caravanei Centenarul Încoronării, proiect organizat de Asociația Artis în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, a avut loc în perioada 2-3 septembrie 2022, la Chișinău, în prezența ambasadorilor Irina-Margareta Nistor (Ambasador Cinema), Adrian Cioroianu (Istoric, Ambasador), Nicolae Pepene (Istoric, Ambasador), Alexandru Muraru (Istoric, Ambasador) și a invitatului special - Pedro J. Fuentes Cid (Jurist, dizident cubanez).

Potrivit organizatorilor, aproximativ 500 de elevi din Chișinău au participat la evenimentele organizate sub auspiciile Familiei Regale a României.

„Mi se pare foarte frumos că am ajuns de joi la Chișinău, tot într-o zi de joi a venit și Regina Maria aici, deci cred că ea a aranjat să fie așa. Filmele au fost preluate și de History Channel aici și dincolo de ocean, așadar ai certitudinea că ele nu arată doar o imagine bună sau lucrurile care te aranjează dintr-un motiv sau altul. Este chiar o lecție adevărată de istorie” - a declarat Irina-Margareta Nistor, Ambasador Cinema.

Aceeași cultură, aceeași religie, aceeași limbă

Prima întâlnire cu elevii din Chișinău a avut loc vineri, 2 septembrie, la Liceul Privat „Da Vinci” Chișinău, acolo unde a rulat Memorialul durerii – Regele Ferdinand I Întregitorul de țară (realizator Lucia Hossu Longin).

„Ne leagă de România aceeași cultură, religie, limbă. Aceleași bucate tradiționale și sărbători. Ceea ce ne desparte este un hotar. Avem speranțe mari că dacă nu noi, copiii noștri poate vor prinde timpurile când vor fi liberi. Ca voi, copii noștri, să aflați ce înseamnă un popor mare și puternic”, a declarat Efrosinia Guzun, director al Liceului Privat „Da Vinci” Chișinău.

Sala a fost plină de copii cu poftă de a cunoaște și profesori dornici să-i învețe.

„Uitați-vă la mine și imaginați-vă că am superputeri: știu să citesc, îmi place să citesc, știu să scriu și, mai ales, am o mare curiozitate. Tot ce am făcut până acum se datorează acestei curiozități, pe care o consider a fi o superputere. Având superputeri mă consider și un supererou. Toți profesorii sunt superiori pentru că știu să scoată ce e mai buni din noi”, a declarat, în fața elevilor Liceului Privat „Da Vinci” Chișinău, Adrian Cioroianu, istoric și ambasador al proiectului Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

„Ați venit acasă”

A doua zi, sâmbătă, 3 septembrie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a găzduit episodul cu numărul 13 al Caravanei Centenarul Încoronării. A găzduit trăiri, mărturisiri și emoții care au amintit de „Maria - Inima României“.

La finalul proiecției documentarului „Maria – Inima României“ (regizor Trevor Poots) a avut loc una dintre cele mai emoționante sesiuni de întrebări și răspunsuri din cadrul proiectului. A fost o sesiune de mărturisiri din partea spectatorilor. Mulți dintre ei elevi, profesori sau ghizi turistici.

„Vin din perioada în care discutam despre Ștefan cel Mare, despre poporul românesc și ardeam de dorință să ajung și eu odată în România. Nu am visat atunci că voi prezenta România pentru turiștii din Republica Moldova, sunt ghid până în prezent. Mulțumesc că ați făcut un drum extraordinar și mi-ați înduioșat sufletul și inima! Ați venit acasă, v-am așteptat!”, a spus o moldoveancă, ghid turistic.

După fiecare proiecție de film au avut loc sesiuni de Q&A cu invitații prezenți, dar și vernisajul expoziției 1922. Anul Încoronării (curator Nicolae Pepene). Intrarea la toate evenimentele a fost liberă.

„Cea mai frumoasă surpriză pentru mine a fost acest muzeu. Este atât de bine îngrijit, atât de inspirat organizat încât a fost o surpriză care a ajuns la suflet, m-am simțit acasă”, a precizat Nicolae Pepene, istoric și ambasador al proiectului.

„A vorbi despre Centenarul Încoronării înseamnă a vorbi despre statalitate, patriotism, loialitate, statornicie. Adică aceste valori pe care Regalitatea și Familia Regală le-au asumat atât de bine. Nu doar în cele opt decenii cât monarhia a fost parte din structura politică a Statului Român, ci și după” - a conchis Alexandru Muraru, ambasador al proiectului.