Un reputat analist de la New York Times îndeamnă Israelul la moderație: „Să salvăm ostaticii, copiii și bunicii răpiți de Hamas”

Analistul Thomas L. Friedman face un apel la moderație într-un articol de opinie din The New York Times în care dă ca exemplu modul în care a acționat premierul indian Manmohan Singh, când s-a confruntat cu o tragedie similară cu cea trăită de israelieni acum.

Singh era prim-ministru al Indiei la sfârșitul lui noiembrie 2008, când 10 militanți jihadiști pakistanezi din grupul Lashkar-e-Taiba, despre care se credea că au legături cu serviciile secrete militare pakistaneze, s-au infiltrat în India și au ucis peste 160 de persoane în Mumbai, inclusiv 61 de persoane în două hoteluri de lux.

Care a fost răspunsul militar al lui Singh la acest 11 septembrie indian? Nu a făcut nimic, scrie Thomas Friedman.

Singh nu a ripostat niciodată militar împotriva națiunii Pakistan sau a taberelor Lashkar din Pakistan. A fost un act remarcabil de reținere. Care era logica? În cartea sa „Choices: Inside the Making of India's Foreign Policy”, ministrul de Externe al Indiei la acea vreme, Shivshankar Menon, a explicat de ce, subliniind aceste puncte cheie:

„Eu însumi am făcut presiuni în acel moment pentru represalii vizibile imediate” împotriva bazelor jihadiste sau împotriva serviciilor de informații militare pakistaneze, „care era în mod clar complice”, a scris Menon. „Să fi făcut acest lucru ar fi fost satisfăcător din punct de vedere emoțional și ar fi mers într-un fel pentru a șterge rușinea incompetenței pe care poliția și agențiile de securitate din India au arătat-o.”

„Dar la o reflecție sobră și în retrospectivă, acum cred că decizia de a nu riposta militar și de a se concentra asupra mijloacelor diplomatice, ascunse și de altă natură a fost cea potrivită pentru acel moment și loc”.

Principalul dintre motive, a explicat Menon, a fost că orice răspuns militar ar fi ascuns rapid cât de scandalos și teribil a fost raidul asupra civililor și turiștilor indieni; „faptul unui atac terorist din Pakistan asupra Indiei cu implicare oficială din partea Pakistanului” ar fi fost pierdut. Odată ce India a ripostat, lumea ar fi avut imediat ceea ce Menon a numit o „reacție ho-hum”. Doar altă ciocnire pakistanezo-indiană - nimic neobișnuit aici.

Mai mult, Menon a scris, „un atac indian asupra Pakistanului ar fi unit Pakistanul în spatele armatei pakistaneze, care era din ce în ce mai discreditată pe plan intern”, iar „un atac asupra Pakistanului ar fi slăbit și guvernul civil din Pakistan, care tocmai fusese ales și care a căutat o relație mult mai bună cu India decât era dispusă să ia în considerare armata pakistaneză”. „O amenințare de război, și poate chiar un război în sine, ar fi fost exact ceea ce ar fi vrut armata pakistaneză ca să-și susțină poziția internă”.

În plus, a scris el, „un război, chiar și un război de succes, ar fi impus costuri și ar fi încetinit progresul economiei indiene chiar atunci când economia mondială în noiembrie 2008 se afla într-o criză financiară fără precedent”.

În concluzie, a spus Menon, „neatacând Pakistanul, India a fost liberă să urmărească toate mijloacele legale și ascunse pentru a-și atinge obiectivele de a aduce făptuitorii în fața justiției, unind comunitatea internațională pentru a forța consecințele asupra Pakistanului pentru comportamentul său și pentru a consolida probabilitatea. că un asemenea atac nu va mai avea loc”.

„Israelul nu este India...“

„Înțeleg că Israelul nu este India - o țară de 1,4 miliarde de oameni, care acoperă un teritoriu masiv. Pierderea a peste 160 de oameni din Mumbai, unii dintre ei turiști, nu a fost resimțită în fiecare casă și cătun, așa cum au fost moartea, mutilarea și răpirea a aproximativ 1.400 de israelieni de către Hamas. Pakistanul are și arme nucleare pentru a descuraja represaliile.

Cu toate acestea, este instructiv să reflectăm asupra contrastului dintre răspunsul Indiei la atacul terorist de la Mumbai și răspunsul Israelului la masacrul Hamas“, scrie editorialistul The New York Times.

După oroarea inițială la barbaria totală a atacului Hamas asupra copiilor și adulților israelieni ce s-a întâmplat? Narațiunea s-a mutat rapid la brutalitatea contraatacului israelian asupra civililor din Gaza. Contraatacul masiv israelian a umbrit teroarea Hamas și, în schimb, i-a făcut eroi pentru unii. De asemenea, i-a forțat pe noii aliați arabi ai Israelului din Acordurile Avraam să se distanțeze de statul evreu.

Între timp, cu aproximativ 360.000 de rezerviști chemați la arme, economia Israelului va fi aproape sigur deprimată dacă eliminarea Hamas din Gaza va necesita luni de zile, așa cum se prevede. Se așteaptă deja să scadă cu peste 10% pe o bază anuală în ultimele trei luni ale anului. Aceasta după ce a fost clasată de The Economist drept a patra economie cu cele mai bune performanțe dintre țările OCDE în 2022.

„Să salvam ostaticii, copiii și bunicii răpiți de Hamas“

„Personal sunt îngrozit de reacția acelor studenți și progresiști ​​care au fost de partea Hamas împotriva Israelului - în unele cazuri, chiar înainte ca acesta să se răzbune - ca și cum poporul evreu nu ar avea dreptul nici la autodeterminare, nici la autoapărare în orice parte a patriei lor ancestrale. De asemenea, această reacție nu reușește să ia în considerare faptul că Israelul, cu toate defectele sale, este o societate multiculturală în care aproape jumătate dintre doctorii absolvenți de astăzi sunt arabi sau druzi. Sau că Hamas este o organizație militantă, islamistă, care nu tolerează disidența sau persoanele LGBTQ și a fost dedicată ștergerii statului evreu de pe fața pământului.

Așa că am simpatie pentru alegerile teribile cu care s-a confruntat guvernul Israelului după cel mai grav măcel împotriva evreilor de la Holocaust. Dar tocmai pentru că am urmărit îndeaproape reacția unică a lui Singh la atacurile teroriste de la Mumbai am susținut imediat un răspuns mult mai țintit, mai bine gândit din partea Israelului. Ar fi trebuit să numească această operațiune nu „Să distrugem Hamas, ci „Să salvăm ostaticii, copiii și bunicii răpiți de Hamas“. Fiecare părinte ar putea înțelege asta.

În schimb, guvernul lui Benjamin Netanyahu s-a grăbit imediat la un plan pentru, așa cum a spus ministrul Apărării Yoav Gallant, „ștergerea” Hamas „de pe fața pământului. „Și în trei săptămâni Israelul a provocat cu ușurință distrugere mai mult decât triplul numărului de victime și distrugeri civile în Gaza pe care le-a suferit Israelul, angajându-se în același timp să preia controlul militar asupra Gazei. Planul israelian, potrivit lui Netanyahu, va fi o bătălie „lungă și dificilă” pentru „distrugerea capacităților militare și guvernamentale ale Hamas și aducerea ostaticilor acasă”.

Planul lui Netanyahu

După cum am spus, Israelul nu este India și nu se poate aștepta să întoarcă obrazul. Dar care este planul lui Netanyahu? Oficialii israelieni cu care vorbesc îmi spun că știu cu siguranță două lucruri: Hamas nu va mai guverna niciodată Gaza și Israelul nu va guverna Gaza post-Hamas. Ei sugerează că vor stabili un aranjament similar observat astăzi în anumite părți din Cisiordania, cu palestinienii din Gaza administrând viața de zi cu zi și armata israeliană și echipele de securitate Shin Bet oferind securitatea din culise.

Acesta este un plan pe jumătate pregătit. Cine sunt acești palestinieni care vor fi înrolați să guverneze Gaza în numele Israelului? Ce se întâmplă în dimineața după ce un palestinian care lucrează pentru Israel în Gaza este găsit ucis pe o alee, cu un bilet înfipt pe piept: „Tradător”, semnat „The Hamas Underground”, se întreabă editorialistul NYT.

„Mai mult, cine va plăti pentru sănătatea și educația celor 2,2 milioane de oameni din Gaza? Uniunea Europeană, statele arabe din Golf sau grupul progresist substanțial din Partidul Democrat din Camera Reprezentanților SUA vor finanța o supraveghere israeliană pe termen nedeterminat în Gaza – în timp ce Netanyahu și trupa sa sunt angajați să anexeze Cisiordania fără drepturi egale pentru palestinienii de acolo. Costul ocupării Gazei ar putea supraîntinde armata și economia israeliană pentru anii următori.

Pe lângă toate acestea, cum va gestiona Israelul o operațiune atât de complexă atunci când există — din motive întemeiate — încredere redusă în Netanyahu? Chiar sâmbăta trecută, el i-a arătat pe șefii serviciilor de informații militare israeliene și pe Shin Bet ca fiind responsabili pentru ratarea atacului surpriză al Hamas, scuzându-se de orice vină. O zi mai târziu, un public israelian indignat l-a forțat pe prim-ministru să-și retragă afirmațiile.

Netanyahu nu are o echipă care să-l susțină. Are o echipă de oameni cărora li se cere să facă alegeri chinuitoare pe termen lung, știind în același timp că prim-ministrul lor este o persoană cu un caracter atât de scăzut încât îi va învinovăți pentru tot ce merge prost.

În concluzie, înțeleg de ce Israelul crede că trebuie să distrugă Hamas și, prin urmare, să-i descurajeze pe alții din vecinătate să nu se gândească la așa ceva. Însă opinia de la Washington este că conducerea Israelului nu are un plan viabil pentru a câștiga sau un lider care să poată face față stresului și complexității acestei crize. Israelul trebuie să știe că toleranța aliatului său american față de victimele civile masive din Gaza într-o operațiune militară deschisă nu este nelimitată. De fapt, s-ar putea să ne apropiem în curând de limită.

Israelul ar trebui să țină ușa deschisă pentru o încetare umanitară a focului și un schimb de prizonieri, care îi va permite, de asemenea, Israelului să se oprească și să reflecteze asupra exact unde se îndreaptă cu operațiunea sa militară grăbită din Gaza - și prețul pe care l-ar putea plăti pe termen lung.

De aceea am dat exemplul indian. Deoarece utilizarea țintită a forței cu obiective limitate și realizabile poate servi securitatea și prosperitatea pe termen lung a Israelului mai mult decât un război deschis pentru eradicarea Hamas. Cel puțin Israel ar trebui să-și pună această întrebare.

„Te rog, Israel, nu te pierde în tunelurile alea“

O astfel de pauză ar putea permite, de asemenea, oamenilor din Gaza să facă un bilanț al atacului Hamas asupra Israelului – și al răspunsului total previzibil al Israelului – asupra vieților, familiilor, caselor și afacerilor lor. Ce anume credea Hamas că va realiza prin acest război pentru oamenii din Gaza? Hamas a primit prea multă înțelegere și prea puține întrebări dificile.

Vreau să-i văd pe liderii Hamas ieșind din tunelurile lor de sub spitale și își privesc oamenii și mass-media din lume în ochi și ne spun tuturor de ce au considerat că este o idee atât de grozavă să mutileze și să răpească copiii și bunicile israeliene și să declanșeze acest lucru.

Întotdeauna am crezut că poți reduce conflictul israeliano-palestinian la o singură linie: conflict, pauză, conflict, pauză, conflict, pauză, conflict, pauză, conflict și pauză. Cea mai importantă diferență dintre părți este ceea ce au făcut fiecare în timpul pauzelor.

Israelul a construit o societate și o economie impresionantă, chiar dacă cu defecte, iar Hamas a luat aproape toate resursele și a construit tuneluri de atac.

Te rog, Israel, nu te pierde în tunelurile alea“, conchide editorialistul The New York Times.