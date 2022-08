Talibanii au sărbătorit cu „Moarte Americii” împlinirea a un an de la preluarea puterii în Afganistan

Talibanii au sărbătorit miercuri cu focuri de artificii și dansuri împlinirea unui an de la retragere trupelor americane din Afganistan. În timpul evenimentelor aceștia au insistat să fie recunoscuți drept conducători legitimi ai ţării de către comunitatea internaţională.

Pe 30 august 2021, la miezul nopții, ultimul avion militar american a decolat de pe aeroportul din Kabul.

Noaptea trecută, focurile de armă au fost înlocuite cu focuri de artificii, care au strâns pe străzi sute de islamişti care dansau înarmaţi pe fondul uralelor de victorie, a strigătelor de „Moarte Americii!'' şi în timp ce fluturau steagul alb pe care era înscrisă Shahada, mărturisirea de credinţă în islam, scrie Agerpres.

Liderii guvernului taliban s-au reunit marţi noaptea, dar abia miercuri dimineaţa devreme au postat pe reţelele sociale mesaje de „libertate fericită!” cu prilejul primei aniversări a „independenţei ţării de sub ocupaţie americană'', după cum a scris purtătorul de cuvânt islamist Zabihullah Mujahid.

În această zi declarată sărbătoare legală de autorităţile de la Kabul, noul regim taliban, o reeditare a celui care a guvernat Afganistanul cu mână de fier între anii 1996-2001, a organizat o defilare militară în fosta bază americană din Bagram, potrivit EFE.

Ministerul de Interne afgan a transmis că talibanii vor proteja „sistemul islamic, pacea şi unitatea naţională care s-au obţinut cu mari sacrificii, cu voinţă fermă şi credinţă islamică (...) Încrezători în ajutorul lui Allah cel atotputernic, o forţă invincibilă dotată cu credinţă puternică”.

În același timp, talibanii au cerut din nou să fie recunoscută legitimitatea guvernului lor de către comunitatea internațională.

„Emiratul Islamic al Afganistanului, ca sistem legitim al ţării şi reprezentant al curajoasei naţiuni afgane, face un nou apel la adresa comunităţii internaţionale să adopte o politică rezonabilă faţă de Afganistan, să respecte voinţa afganilor, independenţa şi integritatea teritorială'', a transmis guvernul de la Kabul într-un comunicat.

Viața sub conducerea talibanilor

Pe 15 august 2021, talibanii au preluat puterea în Afganistan și de la retragerea trupelor americane au cerut insistent comunității internaționale să le recunoască administraţia, sub efectul sancţiunilor politice şi financiare.

Ca parte a acestor sancţiuni, guvernul taliban a fost împiedicat să acceadă la fondurile afgane din străinătate şi la sursele de asistenţă de care a beneficiat Afganistanul timp de două decenii de la invazia americană, ceea ce a aruncat ţara cu circa 38 de milioane de locuitori într-o criză umanitară chiar mai gravă decât cea trăită în cei 20 de ani de conflict.

Chiar dacă în țară există probleme economice și foamete, guvernul taliban a insistat în punerea în aplicare a unui sistem islamic riguros. „Fie ca experienţa ultimilor 20 de ani, care nu a făcut decât să alimenteze criza, să fie un ghid bun pentru viitor'', au scris talibanii într-un comunicat.

Cu toate că liderii au promis stabilitate şi pace, ţara este într-un colaps economic, femeile sunt bătute pentru motive nejustificate, iar accesul la educaţie şi locuri de muncă le este restricţionat.

Fetelor li s-a interzis accesul la şcolile secundare, iar femeilor li s-a interzis să parcurgă o distanţă semnificativă faţă de casă fără să fie însoţite de o rudă de sex masculin.

Promisiunile repetate ale talibanilor de a permite fetelor să se întoarcă la şcoală nu au fost încă onorate. La sfârşitul lunii iunie, liderul suprem al talibanilor, Haibatullah Akhundzada, a respins presiunile internaţionale, spunând că Afganistanul îşi va face propriile reguli.

În prezent, muzica este interzisă oficial, iar ştirile şi emisiunile TV străine au fost eliminate de pe canalele publice de televiziune.

Mii de persoane care au fost angajate în Afganistan de administraţia americană sunt ameninţate cu moartea de către grupări teroriste pentru că şi-au oferit serviciile SUA şi aliaţilor lor, potrivit organizaţiei No One Left Behind.

Vize speciale pentru afganii colaboratori ai SUA

Departamentul de Stat al SUA a publicat marţi un raport în care menţionează că, în 2021, SUA au eliberat 8.000 de vize speciale unor cetăţeni afgani care au colaborat cu administraţia americană şi a dat asigurări că, la un an de la retragerea trupelor americane din Afganistan, Washingtonul se angajează să acorde acest tip de vize speciale şi să accelereze procesul.

Programul de vize speciale este destinat cetăţenilor irakieni şi afgani care au colaborat cu trupele americane şi le permite să acceadă la un permis de reşedinţă odată ajunşi în SUA.

Potrivit ultimelor date valabile pentru începutul lunii august, 17.000 de persoane au solicitat această viză şi au predat toate documentele necesare pentru a o obţine, a declarat pentru EFE o sursă din Departamentul de Stat. Programul vizelor speciale pentru afgani este în vigoare din 2009.