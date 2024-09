Unica fiică și cel mai tânăr copil al fostului rege Māori Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII a urcat pe tron în cadrul unei ceremonii emoționante.

A doua regină Māori din cele opt dinastii ale mișcării Kiingitanga din Noua Zeelandă a urcat pe tron în cadrul unei ceremonii emoționante la care au participat mii de persoane la Turangawaewae marae.

Joi dimineață, liderii Māori au aclamat-o drept „noul răsărit”.

Nga Wai Hono i te po Paki, singura fiică și cel mai tânăr copil al fostului rege Māori Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, a fost prezentată ca noua regină în ultima dimineață a celor șase zile de tangihanga (funeralii) ale tatălui său, marcând începutul unei noi generații în mișcarea de rezistență, potrivit theguardian.com.

Kiingi Tuheitea a murit liniștit în somn vineri, la vârsta de 69 de ani, după o operație pe cord.

La ceremonia Te Whakawahinga (ridicarea) din micul oraș Ngāruawāhia, Nga Wai Hono i te po Paki, în vârstă de 27 de ani, a fost urcată pe tron de consiliul consultativ Kiingitanga, un grup de 12 bătrâni din triburi diferite care au ales-o ca regină a Māoridom. Rolul nu se moștenește automat, iar defuncta Kiingi Tuheitea are și doi fii.

Președintele Tekau-Maa-Rua, Che Wilson, a declarat că Te Whakawahinga a fost o ceremonie importantă care datează de opt generații. „Urmăm tikanga strămoșilor noștri care au creat Kiingitanga pentru a unifica și ridica poporul nostru și am ales-o pe Nga Wai Hono i te po ca noul nostru monarh”. Ea a fost unsă cu uleiuri sacre și binecuvântată cu Biblia folosită la încoronarea primului rege Māori în 1858.

Nga Wai Hono i te po Paki are un masterat în studii culturale Māori de la Universitatea Waikato și și-a primit moko kauae (tatuaj pe bărbie) la vârsta de 19 ani, ca un cadou pentru tatăl ei și pentru anii petrecuți pe tron. Al doilea cel mai tânăr monarh din Māoridom, Nga Wai hono i te po Paki a fost aproape de tatăl său la multe evenimente din ultimii ani, iar lacrimile și bucuria au întâmpinat vestea încoronării sale la Ngāruawāhia, a raportat Stuff.

Kiingitanga a fost fondat în 1858 ca o forță care să se opună colonizării și să încerce să păstreze cultura și pământul Māori. Nu are niciun mandat legal și, deși rolul monarhului este în mare parte ceremonial, acesta este considerat și șeful suprem al mai multor triburi.

De la alegerea guvernului conservator al Noii Zeelande, condus de Partidul Național, în octombrie, Kiingitanga a jucat un rol din ce în ce mai important în reunirea Māori în opoziție față de politicile propuse, considerate de mulți ca fiind o retrocedare a drepturilor Māori. Kiingi Tuheitea a convocat o serie de reuniuni la nivel național pentru a protesta împotriva acestor modificări și a modificărilor propuse la principiile tratatului și a fost considerat un far de speranță.

Avocata Te Tiriti o Waitangi Annette Sykes, care și-a petrecut cariera luptând pentru drepturile Māori, a declarat că noua regină reprezintă viitorul pe care l-a urmărit.

„Este o sursă de inspirație, revitalizarea și revendicarea limbii noastre a fost o călătorie de 40 de ani pentru majoritatea dintre noi și ea întruchipează acest lucru, este prima ei limbă, o vorbește cu ușurință. Bunăstarea politică, economică și socială a poporului nostru se află în centrul a ceea ce își dorește și, în multe privințe, seamănă cu bunica sa, care a fost adorată de națiune”.

Sykes a spus că a fost interesant faptul că consiliul de bărbați a ales o femeie pentru a conduce, ceea ce nu ar fi fost o concluzie previzibilă.

„Ea este noul răsărit, iar deliberările care au avut loc în câteva zile asupra unui consiliu înțelept de consilieri care a luat decizia pentru motu, pentru lumea Māori, trebuie felicitată. Am văzut-o cu toții crescând, este foarte umilă, am văzut-o maturizându-se în această femeie care are această sete de cunoaștere autentică și aduce acest lucru în lumea modernă. Este cineva care poartă Gucci și poartă moko kauae. Ea ne conduce în ape neexplorate și turbulente și o va face cu aplomb.”

Nga Wai Hono i te Po Paki s-a întâlnit atunci cu Prințul Charles la Londra în 2022 și a declarat pentru Re: News că a făcut călătoria pentru a-și onora strămoșii, dar că a fost dificil să reflecteze asupra impactului brutal al colonizării asupra Māori în Noua Zeelandă. „Voi fi sinceră, cea mai mare dorință a mea este ca toate pământurile Māori să fie returnate Māori.”

Mama lui Kiingi Tuheitea, Te Arikinui Dame Te Atairangitaaku, a devenit prima regină Māori în 1966.

Trupul lui Kiingi Tuheitea a fost flancat de o gardă de onoare care a inclus tribul local Ngaati Maahanga și forțele de apărare ale Noii Zeelande până la râul Waikato, unde o flotilă de waka îl ducea la muntele sacru Taupiri pentru înmormântare.