Potențial pericol pentru companiile aerine. Posibile probleme de fabricație la cârma avioanelor Boeing 737 MAX

Boeing îndeamnă companiile aeriene să inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil şurub slăbit în sistemul de control al direcției, a anunţat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA), transmite Reuters.

Totul după ce un operator internaţional a descoperit un şurub cu o piuliţă lipsă, în timp ce efectua întreţinerea de rutină a unui mecanism din legătura de control al cârmei, a comunicat FAA. Mai mult, Boeing a descoperit o altă o aeronavă, nelivrată, cu o piuliţă nestrânsă corespunzător, a transmis agenţia. „Problema identificată pe acel avion a fost remediată. Dintr-un exces de precauţie, recomandăm operatorilor să îşi inspecteze avioanele 737 MAX şi să ne informeze cu privire la orice constatări. Am informat FAA şi pe clienţii noştri şi vom continua să-i ţinem la curent cu evoluţia situaţiei”, a comunicat Boeing.

Inspecţiile implică scoaterea unui panou de acces şi validarea faptului că hardware-ul a fost instalat corect, a comunicat Boeing. Procesul ar trebui să dureze două ore, iar Boeing inspectează aeronavele 737 MAX nelivrate înainte de a le preda clienţilor. „FAA va rămâne în contact cu Boeing şi companiile aeriene în timp ce inspecţiile sunt în desfăşurare”, a transmis agenţia, cerând companiilor aeriene să răspundă dacă a fost detectat anterior vreo piesă slăbită şi să ofere detalii despre cât de repede pot fi finalizate aceste inspecţii.

Probleme mari de fabricație și la avioanele militare

Cu ceva timp în urmă, cotidianul New York Times a publicat un material conform căruia Boeing s-a mai confruntat cu o serie de neglijenţe de fabricaţie şi pe alte linii de producţie. Tocmai din acestă cauză, în luna martie, US Air Force a întrerupt procesul de recepţie a unui lot de noi avioane cisternă KC-46. Când au inspectat aeronavele, specialiştii militari au descoperit seturi de chei, suruburi sau chiar gunoaie abandonate în unele compartimente ale aeronavelor, lucru considerat inacceptabil de responsabilii US Air Force. “Toate aceste resturi pot aduce probleme de securitate”, declara un resposabil militar american citat de New York Times. Conform aceleiaşi surse în alt caz angajaţii au găsit chiar şi o scară şi un şir de lumini de lucru lăsate în interiorul cozii avionului, în apropierea angrenajelor stabilizatorului orizontal.