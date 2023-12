Poate fi eradicată mișcarea Hamas? Opiniile experților în contraterorism

Războiul Israelului împotriva Hamas, care a transformat Fâșia Gaza, supusă blocadei și apoi asediului, într-un teritoriu devastat post-apocaliptic, a intrat în a treia lună. Experți în contraterorism și operațiuni militare au răspuns la întrebarea dacă mișcarea islamistă poate fi eliminată, care este scopul declarat al operațiunii terestre și bombardamentelor israeliene asupra enclavei, relatează CNBC.

În urma ofensivei Israelului, lansată la 7 octombrie după ce militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel într-un atac terorist brutal și au luat ostatice alte 240, au fost uciși peste 18.000 de palestinieni în Gaza, potrivit autorităților sanitare din această zonă. Spitalele nu mai sunt funcționale, familii întregi ar fi fost șterse din registrul de evidență a populației, iar zeci de lucrători umanitari și jurnaliști se numără printre cei uciși.

Hamas, o organizație politică și militantă islamistă desemnată drept organizație teroristă de către SUA și Uniunea Europeană, guvernează Fâșia Gaza din 2007. Obiectivul său declarat este distrugerea statului Israel, pe care ONU îl clasifică drept ocupant al teritoriilor palestiniene din 1967. De când Hamas a preluat puterea în enclavă, capacitățile, finanțele și proviziile sale de arme au crescut semnificativ, datorită sprijinului financiar din partea unor țări precum Iranul și Qatar.

CNBC a vorbit cu zece experți în contraterorism, istoria și securitatea Orientului Mijlociu și în operațiuni militare pentru a obține răspunsuri la întrebarea: Poate fi mișcarea Hamas eradicată?

Hussein Ibish, cercetător senior la Institutul Statelor Arabe din Golf (Washington)

„Nu. Hamas nu este un grup de indivizi sau un set de echipamente și infrastructură. Este un brand și, atâta timp cât există un grup de palestinieni în viață care doresc să se numească Hamas, Hamas va exista. Este o stupizenie să declari un război având un scop care nu poate fi înfăptuit. Și totuși, asta a făcut Israelul. Or, dacă liderii israelieni nu încep să își reducă retorica privind obiectivele de război, Israelul va eșua inevitabil, deoarece și-a stabilit obiective irealizabile și scriu discursul de victorie al Hamas cu propriile proclamații."

Generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa

„Pentru a «elimina» sau a distruge Hamas, Israelul va trebui să înlăture rădăcina existenței Hamas, rațiunea sa de a exista. Asta înseamnă că Israelul va trebui să accepte un progres către o soluție cu două state și un stat palestinian pentru Gaza și Cisiordania.

Hamas nu poate avea un rol principal în guvernarea Gaza, dar refuzul Israelului de a accepta soluția cu două state nu face decât să garanteze continuarea eforturilor Hamas de a distruge Israelul. Dacă Israelul stinge această motivație și rezolvă problema așezărilor ilegale, va fi mult mai ușor națiunilor arabe să sprijine Israelul. Totodată, va fi necesar ca SUA să exercite mai multă presiune asupra Iranului pentru a înceta să sprijine Hamas.

La final, IDF va ucide o mulțime de membri Hamas și va distruge o mare parte din rețeaua și infrastructura lor actuală. Dar utilizarea doar a forței letale, fără o componentă politică a strategiei, este puțin probabil să aibă drept rezultat «eliminarea» Hamas."

Colonelul în retragere Miri Eisin, Forțele de Apărare Israeliene; director general al Institutului Internațional pentru Combaterea Terorismului

„Poate fi eliminat Hamas? Da, componenya militară poate fi eliminată, în sensul că poți distruge sistematic armele, mijloace tehnice de luptă, locurile de producție, pozițiile atât deasupra solului, cât și sub pământ. Este sistematic, este lent, dar asta se poate.

Ideologia Hamas este o parte a problemei. Este, în același timp, o mișcare socială și o guvernare. Cum să te asiguri că oamenii nu se alătură Hamas este prioritar, trebuie să arăți că acea cale nu aduce un viitor mai bun. Aceasta înseamnă ca, concomitent cu înfrângerea Hamas, oamenii din Gaza trebuie lăsați să facă singuri distincția și să încerce să definească viitorul pe care și-l doresc. Dacă nu există suficientă limpezime, dacă viitorul pe care îl doresc este versiunea genocidară a Hamas de a distruge Israelul, atunci îi vom izola, îi vom marginaliza și ne vom asigura că nu pot ajunge la noi."

Ryan Bohl, analist senior pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la RANE (Risk Assistance Network + Exchange)

„Pentru eradicarea totală a Hamas este necesar ca Israelul să desfășoare o campanie militară nu numai în Fâșia Gaza, ci și în Liban, Siria, Iran și chiar, potențial, în Qatar, unde Hamas este prezent. Dar este destul de neverosimil, având în vedere că FDI nu a reușit să eradicheze cu succes Hamas nici măcar din Cisiordania, pe care Israelul o controlează în mai mare măsură.

Hamas, la fel ca toate organizațiile militante, are capacitatea de a se reorganiza și de a înlocui luptătorii și liderii pierduți, atât timp cât motivațiile sociale și politice mai profunde în favoarea ideologiei sale rămân prezente. Singura modalitate viabilă prin care Hamas ar putea înceta să mai existe este ca aceste motoare ideologice să dispară sau ca organizația să fie suplinită de un grup militant rival."

Daniel Byman, directorul Programului de studii de securitate al Universității Georgetown

„Hamas este foarte greu de eliminat. Are un sprijin substanțial în Gaza, cel puțin în comparație cu rivalii săi. În plus, are coenxiuni profunde în domeniul educației, al asistenței sociale și al religiei, precum și faptul că este guvernul de facto al Gaza. Toate acestea înseamnă că Israelul ar putea ucide mulți lideri Hamas și totuși nu ar putea eradica organizația. Cea mai bună speranță ar fi să încerce să mențină Hamas slăbită și în dezechilibru, în timp ce consolidează rivali, cum ar fi Autoritatea Palestiniană - dar aceasta este o soluție pe termen lung și una dificil de realizat."

Michael Knights, senior fellow la The Washington Institute; co-fondator al platformei Militia Spotlight

„Campaniile militare precum cel de-al Doilea Război Mondial împotriva nazismului sau războiul împotriva ISIS nu elimină ideologia sau chiar toate rămășițele regimului de teroare, dar nu acesta este scopul. Ideea este să aduci un regim precum Hamas cât mai aproape de eliminare cu mijloace militare, iar apoi să predai o sarcină mai ușor de gestionat forțelor de poliție și de combatere a terorismului, sistemului judiciar și proceselor politice și economice."

Jack Watling, cercetător senior pentru război terestru la Institutul Regal al Serviciilor Unite (Royal United Services Institute)

„Este realist ca IDF să degradeze capacitățile militare ale Hamas prin intermediul operațiunii terestre, uciderea combatanților și distrugerea stocurilor de echipamente. În plus, înlăturarea Hamas de la controlul asupra Fâșiei Gaza îi poate lipsi de infrastructura de care s-au folosit pentru a constitui o amenințare serioasă și susținută la adresa Israelului.

Ideologia nu va fi stârpită și nici Hamas ca organizație. Cu toate acestea, Israelul consideră probabil că poate gestiona mai bine un grup terorist decât un proto-stat ostil."

Natan Sachs, directorul Centrului pentru Politica Orientului Mijlociu al Institutului Brookings

„Hamas nu poate fi eliminat în totalitate în calitate de organizație sau ideologie, dar nu acesta este ca atare obiectivul israelian. Ideologia sa este bine înrădăcinată în societatea palestiniană, trăgându-se din familia mai largă de organizații a Frăției Musulmane.

Obiectivul Israelului este, de fapt, mai limitat, vizând distrugerea capacității Hamas de a guverna Fâșia Gaza sau de a reprezenta o amenințare militară dinspre Fâșia Gaza pentru civilii israelieni, așa cum s-a întâmplat în masacrul din 7 octombrie. Aceasta este o sarcină foarte dificilă, dar care poate fi îndeplinită, chiar dacă cu costuri mari pentru populația civilă din Gaza și pentru Israel. Problema încă nerezolvată este ce sau cine va guverna Fâșia Gaza dacă și când Hamas va fi înlăturat complet de la putere acolo."

Dave Des Roches, profesor asociat la Centrul de Studii Strategice pentru Orientul Apropiat și Asia de Sud, Universitatea Națională de Apărare.

„Poate fi eliminat Hamas? Da, este posibil să distrugem orice organizație militară, chiar și una care pretinde o justificare religioasă. Înfrângerea ei ar necesita distrugerea completă a rețelei sale de comandă și a majorității instalațiilor sale de armament. Aceasta nu este o sarcină ușoară și, probabil, nu va fi posibil fără a ocupa cea mai mare parte a Fâșiei Gaza cel puțin o perioadă de timp.

Prin urmare, pentru a învinge realmente Hamas, aspectul critic este să ne asigurăm că palestinienii sunt liberi să respingă Hamas, dacă asta își doresc. Ceea ce înseamnă că adepții Hamas trebuie să piardă capacitatea de a-și impune voința asupra palestinienilor care au ales să nu-i urmeze - Hamas va trebui să-și piardă armele și orice capacitate de a opera sub acoperire în Gaza. Asta înseamnă că va trebui să existe o entitate politică capabilă să mențină ordinea publică Gaza, care să nu fie Hamas, ceea ce e puțin probabil."