Newyorkezii din spatele reformelor judiciare care au zguduit Israelul

Kohelet, think tank-ul odată obscur care a conceput și susține acum un sistem judiciar reînnoit, este de import. Dacă planul reușește, ar fi o victorie uluitoare nu numai pentru think tank, ci și pentru cei din spatele lui: doi tipi din Queens.

Primul este Moshe Koppel, un doctor în matematică în vârstă de 66 de ani, care a crescut în New York City și s-a mutat în Israel în 1980. El a fondat Kohelet în 2012 și a elaborat legi și a produs documente de politică conservatoare și libertarianiste.

„Nu vreau să par arogant dar într-un anumit sens suntem creierul aripii dreptei israeliene”, a spus revistei Ami, în 2019.

Un al doilea newyorkez este donator: Arthur Dantchik, un multimiliardar în vârstă de 65 de ani care a donat milioane pentru Kohelet, potrivit unor oameni familiarizați cu donațiile sale filantropice. Banii și ideile americane, din stânga și din dreapta, au jucat un rol peren în politica israeliană. Astăzi, consultanții americani sunt o caracteristică obișnuită a campaniilor electorale, iar Israel Hayom, un cotidian gratuit, susținut de americani, este cel mai citit ziar din țară. Până de curând, însă, puțini știau că propunerile judiciare care zguduie țara erau în mare parte o producție americană, scrie NYT.

„Kohelet Policy Forum s-a ascuns în umbră", a strigat un protestatar suit pe o mașină. "Dar noi suntem pe urmele lor și nu-i vom lăsa să câștige!"

Un vorbitor la protestul din fața Kohelet a denunțat americanii bogați care exportă idei în Israel "direct de la marginile delirante ale Partidului Republican".

De Ziua națională a rezistenței, un grup de rezerviști ai armatei israeliene s-a adunat la sediul din Ierusalim al centrului de reflecție și a blocat ușa de la intrare cu saci de nisip și sârmă ghimpată.

Arhitecții reformelor judiciare din Israel

După mai mulți ani de activitate discretă, Kohelet a devenit unul dinte principalii arhitecți ai reformelor judiciare care au aruncat Israelul într-o criză privind viitorul democratic al țării, în ultimele săptămâni.

Reforma propusă presupune introducerea unei clauze ''derogatorii'' care i-ar permite parlamentului să se sustragă deciziilor Curţii Supreme, prin majoritate simplă, şi modificarea procesului de numire a judecătorilor, care printre altele vor trebui să fie desemnaţi de responsabili politici.

Detractorii revizuirii spun că instanțele sunt singurele care împiedică Israelul să se transforme într-o țară fără niciun control asupra puterii guvernamentale și fără protecție pentru minorități. Pe de altă parte, Moshe Koppel și aliații săi cred că adevărata amenințare la adresa democrației israeliene sunt judecătorii activiști, care, spune el, operează în prezent practic fără constrângeri.

Donatorii

Arthur Dantchik, cu o avere estimată la 7,2 miliarde de dolari, este cofondatorul firmei de investiții Susquehanna International Group, cu sediul la Philadelphia și cu birouri în toată lumea.

Ziarul israelian „Haaretz” a dezvăluit conexiunea între Koppel și Dantchik după o investigație realizată de ONG-ul Democratic Bloc, care monitorizează în special grupurile de dreapta.

"Am petrecut luni de zile căutând un indiciu care să ne conducă la originea banilor", a declarat Ran Cohen, directorul Blocului Democrat. "A fost un labirint de companii și organizații caritabile americane netransparente", a adăugat el după ce a descoperit sursa donațiilor: o organizație non-profit numită „Friends of Kohelet Policy Forum”.

O declarație financiară depus în Israel de către think tank în luna aprilie a aceluiași an a arătat că mai mult de 90% din veniturile sale de 7,2 milioane de dolari au provenit de la Central Fund of Israel, o organizație nonprofit de familie care a donat 55 de milioane de dolari pentru peste 500 de cauze legate de Israel în 2021, potrivit site-ului său.

În rapoartele anterioare, Dantchik a fost citat ca donator principal, împreună cu Jeff Yass. Yass este unul dintre cofondatorii firmei de tranzacționare Susquehanna și un donator politic conservator prolific în Statele Unite, a cărui avere netă a fost estimată de Forbes la 28,5 miliarde de dolari.

Cei doi, care și-au început cariera ca pariori profesioniști au fondat Susquehanna în 1987 - printre activitățile actuale ale companiei se numără pariurile sportive.

O analiză a donațiilor sale publice indică faptul că Dantchik este un om interesat să susțină politicieni republicani moderați; a donat aproximativ 850.000 de dolari candidaților și grupurilor politice care își dezvăluie donatorii, potrivit datelor furnizate de OpenSecrets.org.

Potrivit declarațiilor fiscale publicate de site-ul ProPublica, fundația Claws, ai cărori directori sunt Dantchik și Yass, a oferit a donat 36 de milioane de dolari pentru mai mult de 30 de beneficiari, inclusiv teatre, spitale, sinagogi, universități și grupuri de reflecție libertariene, cum ar fi Institutul Cato și Institutul Ayn Rand.

Moshe Koppel

Koppel, care locuiește într-un cartier relativ select din Cisiordania, nu are studii de drept, aria sa de experyiză fiind învățarea automată.

Chiar și mulți dintre detractorii săi îl apreciază ca persoană, iar cei mai mulți dintre ei încep cu o evaluare: "Este strălucit." Unul dintre darurile sale este acela de a descrie politicile politice și pe el însuși în moduri care le fac pe ambele să sune rezonabil.

"Vedeți că port kippah, dar nu sunt în favoarea coerciției religioase sub nicio formă", a spus el într-un interviu recent în cadrul podcastului "Two Nice Jewish Boys".

Teoretic, Dantchik și Koppel au multe în comun, mai ales pasiunea comună pentru Israel și ideile libertariene. Koppel a devenit interesat de politică în urmă cu 20 de ani, când a început să participe la audierile Comisiei pentru Constituție, Lege și Justiție din Knesset. În cadrul interviului, Koppel a povestit că a învățat rapid că politicienii ocupați și cu personal redus sunt recunoscători oricui este dispus să ajute la elaborarea de proiecte de lege.

„Acea persoană are multă putere, persoana cu stiloul", a explicat Koppel.

Kohelet

După câteva încercări eșuate de a scrie o constituție oficială pentru Israel, el a format Kohelet - cuvântul este termenul ebraic pentru Ecleziastul - în urmă cu mai bine de un deceniu.

Încă de la început, Kohelet a vizat pilonii ideologici ai fondatorilor socialiști ai Israelului. Grupul promovează binecunoscutul meniu libertarian: guvern mic, piețe libere și educație privată. În ultimele decenii, Israelul a luat distanță față de reglementare și a pus accentul pe ospitalitatea sa față de antreprenori. Dar libertarianismul lui Kohelet este resimțit de mulți israelieni ca o intruziune din afară.

Descriind politicile lui Kohelet ca fiind un import american, Gilad Kariv, deputat al Partidului Muncii și fost președinte al Comisiei pentru Constituție, Lege și Justiție, a declarat: "Nu numai că își primesc contribuția financiară din Statele Unite, dar aduc și o filozofie de ultra-dreapta, neoconservatoare."

Unul dintre triumfurile lui Kohelet a venit în 2019, când administrația Trump a anunțat că Statele Unite nu consideră că așezările israeliene din Cisiordania ocupată reprezintă o încălcare a dreptului internațional, inversând patru decenii de politică americană. Secretarul de stat Mike Pompeo a transmis un mesaj video la o conferință Kohelet, mulțumind grupului pentru susținerea noii doctrine.

Însă revizuirea judiciară reprezintă apogeul influenței grupului Kohelet. Când Yariv Levin, ministrul justiției, a dezvăluit planul în ianuarie, i-a mulțumit public directorului departamentului juridic al Kohelet pentru asistență. Koppel a comentat doar că propunerile judiciare ale Kohelet erau "similare" cu cele ale guvernului.

"Nu putem să le spunem ce să facă, ci doar să le dăm sfaturi", a spus Koppel. "Ei au acceptat o parte din sfaturi și au respins altele".

Netanyahu atenuează planul de reformă a justiţiei

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat luni o atenuare a planului de reformă a justiţiei al guvernului său, a relatat Agerpres.

Majoritatea prevederilor vor fi amânate până la o nouă reunire a parlamentului la 30 aprilie.

Comunicatul emis luni de coaliţie este formulat într-un limbaj mai circumspect decât proiectul original introdus la 4 ianuarie, dar nu renunță la mecanisme de control ale puterii judecătorilor din comisia de selecţie precum ceea ce este considerat a fi un 'veto automat' la numirile magistraţilor.

Netanyahu a cerut opoziţiei din parlament să se răzgândească, după ce aceasta a promis că va boicota votul în Knesset şi a încurajat demonstraţii de stradă care au găsit ecou chiar şi în rândul militarilor.

'Întindem o mână oricui este preocupat cu adevărat de unitatea naţională şi de dorinţa de a ajunge la un acord', se spune în comunicatul coaliţiei.

"Toată legislaţia aflată în discuţie în acest moment (...) trebuie să dispară şi rapid, este greşită şi ameninţă fundaţiile noastre democratice. Trebuie să o schimbăm pentru un proiect comun", a declarat săptămâna trecută preşedintele israelian, Isaac Herzog, într-un discurs televizat.

Guvernul afirmă că reforma este necesară pentru a restabili echilibrul de putere între deputaţi şi o justiţie "independentă", dar nu "atotputernică", a afirmat Netanyahu care acuză Curtea Supremă de politizare.

La finalul lunii decembrie Benjamin Netanyahu, care a mai fost premier în perioadele 1996-1999 şi 2009-2021, a format guvernul cel mai de dreapta din istoria Israelului, alături de aliaţi ultrareligioşi şi de extrema dreaptă, după ca a ieşit câştigător în alegerile parlamentare de la 1 noiembrie.