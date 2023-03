Militari rezerviști israelieni refuză să se antreneze în semn de protest față de guvernul de extremă dreapta

Un număr tot mai mare de militari, inclusiv din escadrila de elită a forțelor aeriene, spun că nu doresc să servească "regimul dictatorial.

Un număr tot mai mare de rezerviști ai armatei israeliene, inclusiv membri ai celei mai importante escadrile a forțelor aeriene, refuză să se prezinte la serviciu, un gest fără precedent care face parte din mișcarea de protest împotriva noului guvern de extremă dreapta al țării, scrie theguardian.com.

Într-un anunț făcut duminică, toți cei 40 de piloți rezerviști din escadrila de elită 69 a Israelului, cu excepția a trei, au declarat că nu vor lua parte la un exercițiu de antrenament la sfârșitul acestei săptămâni și că vor participa în schimb la protestele publice de amploare, susținând că nu sunt pregătiți să servească un "regim dictatorial".

Piloții F-15I sunt o escadrilă crucială din punct de vedere strategic, capabilă să efectueze misiuni cu rază lungă de acțiune, ceea ce ridică întrebări imediate cu privire la competența operațională a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF). De asemenea, se pare că oficialii din domeniul securității sunt îngrijorați de refuzul de a se supune ordinelor și de insubordonare în rândurile militarilor în activitate, în timp ce opoziția față de planurile premierului Benjamin Netanyahu de a limita puterile judiciare crește în rândul unor segmente ale societății israeliene.

Șefii de stat major ai armatei și forțelor aeriene israeliene urmau să se întâlnească marți cu piloții de rezervă - care servesc în mod regulat în roluri operaționale - în urma amenințării de a nu se prezenta la antrenamente. Între timp, El Al, compania aeriană națională, a fost nevoită să precizeze că un zbor programat să îl transporte pe Netanyahu în Italia pentru o vizită de stat la sfârșitul acestei săptămâni va continua așa cum era planificat, după ce s-a raportat că membrii echipajului au refuzat să facă parte din personal.

"Este de neconceput pentru mine că aș face vreodată așa ceva. Am fost în forțele aeriene timp de 31 de ani: 16 dintre aceștia au fost sub conducerea lui Netanyahu, chiar dacă nu am votat niciodată pentru el", a declarat Omer Denk, un navigator de avion de vânătoare F-15 în vârstă de 51 de ani, care s-a retras din serviciul activ în 2022.

"Nu este vorba despre politică sau politică. Este vorba despre o criză de încredere într-o conducere care vrea să distrugă Israelul ca democrație liberală."

Israelienii din Ierusalim protestează împotriva planurilor guvernului lui Netanyahu de a revizui sistemul judiciar.

Printre propunerile avansate de cei mai radicali membri ai coaliției de guvernare a lui Netanyahu se numără proiecte de lege care ar permite politicienilor să numească toți judecătorii Curții Supreme și o clauză de anulare care ar însemna că o majoritate parlamentară simplă ar putea anula hotărârile Curții. Modificările l-ar ajuta probabil pe prim-ministru să evite urmărirea penală în procesul său de corupție, în care neagă toate acuzațiile.

Susținătorii modificărilor spun că acestea sunt necesare pentru a contracara o percepție de stânga în deciziile curții, în timp ce criticii spun că acestea vor duce la un regres democratic precum cel observat în Ungaria și Turcia.

Revizuirea planificată a dus la cea mai mare mișcare de protest din istoria Israelului, sute de mii de oameni mărșăluind în orașe în ultimele două luni. Protestele au devenit violente săptămâna trecută, iar poliția a folosit grenade paralizante și tunuri cu apă.

Sectoare care, în mod normal, nu s-ar implica niciodată în politică, cum ar fi economiștii, sectorul hi-tech în plină expansiune al Israelului și foști lideri militari și de informații de rang înalt, toți și-au exprimat opoziția față de planurile judiciare.

"Când guvernul ne numește anarhiști și agitatori, nu funcționează... oamenii care ies în stradă, unii dintre noi poartă statul pe umeri. Nu cred că liderii înțeleg cât de gravă este criza", a declarat Denk.

Luând cuvântul la o ceremonie care a marcat luni seară sărbătoarea evreiască Purim, Netanyahu a calificat jurământul rezerviștilor de a nu se prezenta la datorie drept inacceptabil și o amenințare "existențială". În weekend, el a postat pe rețelele de socializare o fotografie a legitimației sale militare, împreună cu legenda: "Când suntem chemați la serviciul de rezervă, ne prezentăm întotdeauna. Suntem o singură națiune".

Rezerviștii reprezintă o parte importantă a armatei israeliene, fiind adesea chemați pentru 60 de zile pe an, chiar și în timp de pace. În timp ce grupuri din unități cruciale, cum ar fi piloții și agenții de informații, au amenințat în trecut că nu vor servi în armată din cauza unor probleme precum retragerea din Fâșia Gaza și al doilea război din Liban, nu au mai existat niciodată boicoturi de o asemenea amploare.

Foști oficiali militari și-au exprimat îngrijorarea că modificările judiciare propuse i-ar putea expune la urmărire internațională. Israelul nu este membru al Curții Penale Internaționale, argumentând că propriul sistem juridic investighează în mod adecvat acuzațiile de abateri ale forțelor armate. Palestinienii și grupurile de apărare a drepturilor spun de mult timp că numărul foarte mic de acuzații în cadrul anchetelor israeliene echivalează cu puțin mai mult decât o albire a ocupației.