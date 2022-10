Mărturii despre represiunea sângeroasă a protestelor din Iran: „S-ar putea să nu te mai întorci”

Protestele din Iran continuă în ciuda represiunii forțelor de securitate care, potrivit unui grup pentru drepturile omului, au ucis cel puțin 200 de persoane. Tulburările au izbucnit ca răspuns la moartea lui Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani reținută de poliția moralității pentru că ar fi încălcat regulile stricte ale hijabului și care a fost ucisă în bătaie.

Atmosfera din Iran este destul de tensionată, dar unii oameni sunt plini de speranță și cred că o schimbare reală ar putea fi rezultatul protestelor lor.

În țară există restricții severe privind reportajele independente, în special cele realizate de publicații străine. Însă Nick Robinson, de la BBC Today, a reușit să-l intervieveze pe Fawaz - nume fictiv - care a protestat pe străzile din Teheran.

El a precizat că „de obicei, protestele încep după-amiaza sau seara și au loc în diferite zone dintr-un oraș, astfel că oamenii nu se adună doar într-o anumită zonă.”.

„Dacă ieșiți afară, puteți auzi mașinile claxonând. În unele părți ale orașului, oamenii sunt în stradă. Ei protestează față de forțele de securitate. Iar noaptea, oamenii care nu vor să iasă din casele lor strigă sloganuri precum „Jos dictatorul” de la ferestrele lor”, a precizat el.

Femeile, lidere ale protestelor

Acesta a spus că oamenii nu sunt dispuși să renunțe de data aceasta și că pe stradă sunt femei care nu poartă hijab și își riscă viața.

Când vine vorba de oamenii care se adună la proteste, bărbatul spune că „Figurile proeminente în acest sens sunt femeile. Ele conduc într-o oarecare măsură aceste manifestații. Drepturile lor fac parte din drepturile omului. Unii ar putea să o numească o mișcare feministă.

Când ieși în stradă te aștepți la orice. În adâncul sufletului tău, știi că s-ar putea să nu te mai întorci niciodată. S-ar putea să fii arestat, reținut pentru zile, luni sau chiar ani. Până acum, am fost norocos. Am fost bătut cu bastonul [de către forțele de securitate], am fost lovit cu piciorul, dar am văzut și lucruri mai rele.”, mai spune protestatarul.

„Este stresant să nu știi dacă persoana care stă lângă tine este un membru al forțelor de securitate, dar în același timp oamenii sunt plini de speranță pentru că știu că vocea le este în sfârșit auzită, mai ales la nivel internațional”.

Nimeni nu mai este speriat

Soran, un alt protestatar, a declarat tot pentru BBC, că „a fost bătut de forțele de securitate, lovit cu picioarele și cu bastaonele. L-au împușcat pe prietenul meu, dar și pe alții. Totul pentru că am participat la demonstrații".

Soran are 32 de ani și locuiește în Saqqez, orașul natal al lui Mahsa Amini, femeia kurdă în vârstă de 22 de ani a cărei moarte a declanșat protestele antiguvernamentale care au cuprins Iranul.

Acesta a spus că protestele iau amploare, iar viața este tot mai grea. El a precizat că de trei săptămâni nu a mai avut internet din cauza restricțiilor impuse de autoritățile iraniene, care au reprimat violent protestele.

„Înainte ne era frică de regim, dar acum zidul fricii s-a prăbușit. Nimeni nu mai este speriat."

Întrebat dacă protestele vor duce la prăbușirea Republicii Islamice, acesta a răspuns clar: „Nu, regimul nu se va prăbuși. Nu poate fi schimbat. Ei sunt puternici și continuă să ucidă oameni. Noi nu ne vom opri niciodată, așa că ei vor continua să ne ucidă. Nimănui nu-i pasă de noi. Lumea din afară spune că sprijină Iranul, dar nimeni nu o face. Suntem torturați și uciși în fiecare zi."

Farhad, un alt protestatar de 36 de ani, este din Sanandaj, unde au avut loc proteste masive și ciocniri mortale cu forțele de securitate. Rapoartele spun că el puțin 32 de civili au fost uciși de către forțele guvernamentale și alți 1.540 au fost răniți în vestul Iranului, populat de kurzi, dar Farhad crede că numărul morților este mult mai mare.

„Cel puțin 20 au fost uciși noaptea trecută", spune el. „Unii spun că numărul ajunge până la 40 și mai mult de 70 au fost arestați. Dar nu putem vorbi despre asta, pentru că vom fi uciși. Serviciile secrete iraniene sunt mereu cu ochii pe noi, filmează în secret. L-au încarcerat pe fratele meu în închisoare din motive politice.”

„Aceste proteste iau amploare, dar nu vor doborî regimul.”

„Femei, viață, libertate"

Soroush studiază la Universitatea din Teheran, și spune că „Studenții din Teheran protestează, dar 80% dintre oamenii care locuiesc acolo sunt încă mulțumiți de regim, chiar dacă oamenii săi (ai regimului) umblă pe străzi cu arme și ucid oameni."

„Jin, Jiyan, Azadi", zâmbește Soroush. Este sloganul protestatarilor și înseamnă „Femei, viață, libertate".

Publicația scrie că oamenii susțin că este vorba despre ceva mult mai complex decât moartea tinerei de 22 de ani. Sloganurile de la proteste și vorbele oamenilor de pe străzi arată că nu a fost niciodată vorba - nici măcar la început - despre hijab.

„Hijab-ul a fost doar scânteia. Întotdeauna a fost vorba despre drepturile fundamentale ale omului. Întotdeauna am vrut mai mult. Am vrut ceea ce se poate considera ca fiind o viață normală. Vrem viață, libertate, justiție, responsabilitate, libertate de alegere și de întrunire, o presă liberă. Vrem acces la drepturile noastre fundamentale și un guvern incluziv care să fie ales de către popor prin alegeri corecte”, a mai spus Fawaz.