Locuitorii din Seul jelesc victimele busculadei de sâmbătă: „E vina noastră că au murit!“ | Cum spun experții că putea fi evitată tragedia

Un altar public a fost construit în Seul în memoria numeroșilor tineri care au murit sâmbătă seara. Mii de locuitori ai orașului s-au strâns luni la altarul de la primărie pentru a depune flori.

Au fost împărțite crizanteme albe, un simbol al durerii în Coreea de Sud, pe care cei îndoliați le-au depus la altar. Unii au spus rugăciuni, iar alții au plâns.

La câțiva kilometri distanță, la locul dezastrului din Itaewon, sute de persoane s-au adunat, de asemenea, pentru a depune buchete de crizanteme. Printre ele se aflau sticle mici de soju, o băutură alcoolică populară, care reprezintă o ofrandă adusă morților pentru ca spiritele lor să se poată bucura de un ultim pahar.

Jung Chankyung, o gospodină din Gimpo, un cartier de la periferia Seulului, a călătorit mai mult de o oră pentru a ajunge în inima capitalei și a-și prezenta omagiile.

Urmărind scenele tragediei la știri „mi s-a părut ireal, atât de sfâșietor și șocant", a spus ea, cu ochii plini de lacrimi. „Mi-am sunat copiii pentru a mă asigura că sunt în siguranță", a spus ea pentru BBC.

Mulți dintre cei care s-au prezentat la primărie erau tineri.

„Mă simt foarte tristă pentru că victimele sunt de vârsta mea și că multe sunt și femei. Cred că o lipsă de control a cauzat probabil [acest lucru]", a spus Kim Min-jeong, o tânără.

Din cele 154 de persoane care au murit, 98 au fost femei și 56 bărbați. Există speculații că femeile au murit în număr mai mare deoarece sunt mai mici și le-a fost mai greu să se ridice de pe asfalt sau să iasă din mulțime.

„Este vina noastră că au murit”

Lee Insook, o femeie din Seul, s-a așezat pe iarba din fața primăriei cu o pancartă pe care scria „Îmi pare rău”.

Aceasta a spus că evenimentul reprezintă un dezastru uman și că nu s-ar fi întâmplat dacă guvernul ar fi controlat situația. „Guvernul este responsabil pentru acest lucru. Sunt aici pentru că toți tinerii sud-coreeni ar trebui să trăiască într-un loc sigur, corect și pașnic", a declarat Lee Insook, care este bunică.

Alimentată de furie, durerea ei a fost contagioasă - în timp ce se lamenta, o femeie mai în vârstă de lângă ea a început să plângă spontan.

„Este vina noastră că au murit!", a strigat ea.

Nu mă simt norocos

Koo Jaehoon, în vârstă de 29 de ani, a vrut să-și petreacă seara de sâmbătă în Itaewon, dar a renunțat în ultimul moment când a auzit că se aglomerează.

„Nu mă simt norocos. Mă simt trist... de fapt, am vizitat aleea de multe ori, a fost locul în care mi-am întâlnit prietenii, am fumat, am vorbit și am așteptat la coadă [pentru a intra în pub-uri]. Dacă există cineva responsabil, această persoană trebuie să fie pedepsită.”

Dezastrul putea fi evitat

Premierul sud-coreean Han Duck-soo a promis o anchetă amănunțită pentru „a face schimbările instituționale necesare, astfel încât un astfel de accident să nu se mai repete".

Presa coreeană a subliniat că, cu doar două săptămâni mai devreme, la un concert al superstarurilor K-pop BTS din orașul Busan din sudul țării, la care au participat 55.000 de fani, au fost prezenți 2.700 de agenți de securitate.

În schimb, doar 137 de ofițeri din Seul au fost detașați sâmbătă seară la Itaewon pentru a gestiona mulțimea de oameni, în cadrul primului eveniment organizat de Halloween după pandemia de COVID-19.

Totuși, autoritățile au declarat că au desfășurat mai mulți oameni în acest an decât au făcut-o pentru petrecerile de dinainte de COVID și că au fost nevoite să redirecționeze un număr considerabil de ofițeri în altă parte în Seul în acea noapte pentru a gestiona eventualele proteste.

Un control corespunzător al mulţimii de oameni şi al traficului din partea autorităţilor sud-coreene ar fi putut preveni sau cel puţin reduce valul de participanţi la petrecerea de Halloween de pe străzile din Seul, care a dus la o ambuscadă şi la moartea a 154 de persoane, au declarat luni experţi în măsuri de siguranţă, potrivit Reuters.

Festivităţile anuale din zona Itaewon din Seul, populară pentru viaţa de noapte, nu au avut un organizator principal, ceea ce a însemnat că autorităţile guvernamentale nu au fost solicitate să introducă protocoale de siguranţă.

Autorităţile districtului Yongsan, acolo unde este situată zona Itaewon, au precizat într-un comunicat de presă că au discutat despre măsurile de prevenire a consumului de droguri şi a răspândirii COVID-19 în weekendul de Halloween, fără vreo menţiune legată de controlul mulţimilor.

„Poliţia lucrează acum la o analiză aprofundată asupra cauzei incidentului", a declarat luni ministrul de Interne şi al Siguranţei, Lee Sang-min.

„Nu este indicat să tragem concluzii pripite, înainte de a se stabili cauza exactă - dacă e vorba de absenţa poliţiei sau dacă este ceva ce ar trebui să schimbăm fundamental pentru marşuri şi adunări", a explicat el.

Nu au fost restricții

Sâmbătă, mii de magazine erau deschise, traficul auto era normal, iar zeci de mii de tineri s-au adunat pentru a celebra Halloween-ul fără restricţii majore legate de COVID, pentru prima dată după pandemie.

Coreea de Sud are un ghid cu măsuri de siguranţă pentru festivalurile care se aşteaptă să atragă peste 1.000 de persoane, acest manual porneşte de la premisa că există o entitate organizatoare care răspunde de pregătirea siguranţei şi care face apel la resursele guvernului.

„Chiar dacă că nu se numeşte 'festival', asta nu înseamnă că trebuie să existe diferenţe în ceea ce priveşte managementul dezastrelor", a spus Paek Seung-joo, profesor de protecţie împotriva incendiilor şi dezastrelor la Open Cyber University din Coreea.

„Pentru că nu a existat o autoritate centrală, fiecare departament guvernamental pur şi simplu a făcut ce face de obicei - pompierii s-au pregătit pentru incendii, iar poliţia s-a pregătit pentru infracţionalitate. Trebuie să existe un sistem în care o autoritate locală preia controlul şi cooperează cu alte autorităţi pentru a se pregăti de cel mai rău scenariu", a spus el.