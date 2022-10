Mărturii din haosul de la Seul: „Au căzut unii peste alții după ce au fost împinși” FOTO VIDEO

Martorii cumplitei busculade din capitala sud-coreeană, care a ucis cel puţin 151 de persoane, dintre care 19 cetăţeni străini, au povestit că mulțimea imensă de oameni adunată acolo prevestea parcă ce avea să se întâmple. Se estimează că 100.000 de petrecăreți au travesat o alee îngustă, în pantă, din apropierea hotelului Hamilton din Itaewon, o zonă cu baruri și restaurante, mulți costumați special pentru a sărbători Halloween-ul, după recenta relaxare a restricțiilor COVID-19, relatează publicația australiană WAtoday.

Kim Hyun-jeong un tânăr în vârstă de 29 de ani care a ajuns sâmbătă seara în jurul orei 19.00, la stația de metrou Itaewon din Seul a simțit că ceva este în neregulă acolo.

„Stația din interior era deja atât de plină de oameni, încât ne-a luat cinci minute să urcăm scara de 20 de metri pentru a ieși la suprafață”, a declarat acesta.

„Urcând pe scări, mă simțeam deja amețit și le-am spus prietenilor mei: „Nu ar fi trebuit să vin aici”.

În doar câteva ore, situația a luat o întorsătură tragică, când rând pe rând mai multe persoane s-au prăbușit și au fost călcate în picioare de petrecăreți, pe o alee aglomerată din apropierea unei ieșiri către stația de metrou.

Unii martori au speculat că de fapt creșterea numărului de persoane pe alee a fost declanșată de câteva știri care anunțau că o celebritate se afla la hotelul Hamilton, dar acest lucru a fost infirmat, iar oficialii nu au anunțat oficial care a fost cauza supraaglomerării.

„Sute de oameni intrau și ieșeau deja din clădiri, iubiții încercând să-și păzească prietenele în timp ce își foloseau brațele și corpul pentru a împinge mulțimiea de oameni”, a mărturisit Kim, o femeie care a ajuns alături de prietenii ei la un restaurant din apropierea hotelului Hamilton.

„Acolo, nu mi-am putut controla pașii. Eram împinsă de mulțimea din spate. Nu aș fi putut ajunge la restaurant dacă aș fi încercat să trec prin mulțime singură, ca femeie. În jurul orei 23.30 am reușit în sfârșit să ieșim din restaurant pe o ușă din spate. De îndată ce am ieșit, auzeam femei țipând de ici și colo și strigăte, țipete din mulțime, și muzică ambientală de club. Am văzut mașini de poliție, vehicule de urgență și alte mijloace de transport aliniate pe străzi, civili care încercau să resusciteze bărbații și femeile întinși la pământ, inconștienți”, a spus ea.

În imaginile surpine de martori cu ajutorul telefoanele mobile se observă scenele oribile și haotice, dar și momentele de după tragedie când soseau echipajele de urgență, pentru unii fiind însă prea târziu, cadavrele le-au fost acoperite cu cearșafuri albastre apoi cărate pe targi la spitale și la o sală de sport.

Un supraviețuitor a declarat pentru ziarul Hankyoreh din Seul că mulți oameni au căzut și s-au răsturnat unul pe altul „ca un domino” după ce au fost împinși de alții. Supraviețuitorul a spus că au fost prinși în capcană timp de aproximativ o oră și jumătate înainte de a fi salvați, deoarece unii oameni au strigat după ajutor, iar alții au rămas fără aer.

Martorii spun că străzile din Itaewon erau atât de aglomaerate cu oameni și vehicule care se mișcau încet, încât a fost practic imposibil pentru pompieri și ambulanțe să ajungă pe alee la timp pentru a trata răniții.

Cho Eun-ji, în vârstă de 31 de ani, care înainte de pandemie obișnuia să petreacă Halloween-ul la un bar din Itaewon, a spus că niciodată nu a mai văzut atâția oameni acolo.

„Este posibil ca tinerii să fi fost însetați de o petrecere în aer liber, erau atât de dornici să petreacă Halloween la Itaewon”, a spus ea.

„Vreau să subliniez că această nefericită busculadă s-a format din cauza manierelor și comportamentului nepăsător al coreenilor. Un astfel de eveniment se poate întâmpla oriunde. [A fost] un moment incontrolabil, inevitabil, care a provocat întregul haos.”

Cum arată străduța unde s-a declanșat haosul

Duminică, strada îngustă în care a avut loc cumplita busculadă a fost blocată de poliție, dar se văd încă o mulțime de gunoaie, bilanțul pierderilor după cel mai mare dezastru din Coreea de Sud din ultimii ani încă fiind calculat.

Potrivit autorităților 151 de persoane, majoritatea cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, au fost ucise și alte 104 au fost rănite. Dintre acestea, 24 de oameni se aflau în stare critică.

97 dintre victime sunt femei, iar printre persoanele care și-au pierdut viața sunt inclusiv 19 străini, respectiv un australian dar și mai mulți cetățeni din Iran, China, Norvegia, Thailanda și Uzbekistan.

Pe măsură ce victimele continuau să fie identificate, 355 de persoane fuseseră date dispărute în Seul, potrivit televiziunii YTN, iar în timp ce rudele disperate îi căutau cei dragi, misiunile străine, inclusiv ambasada Australiei, se numărau și ele printre cele care făceau anchete urgente.

„Le cerem tuturor australienilor din Seul să se înregistreze, împreună cu prietenii și familia pentru a cunoaște unde vă aflați”, a spus ambasadorul australian în Coreea de Sud, Catherine Raper.

Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a declarat doliu național și a ordonat o anchetă amănunțită în timp ce vizita locul tragediei.

„Este cu adevărat tragic”, a spus el într-o declarație televizată. „O tragedie și un dezastru care nu ar fi trebuit să se întâmple a avut loc aseară în inima Seulului.”

Deși Halloween-ul nu este o sărbătoare tradițională în Coreea de Sud, este încă o atracție majoră pentru tineri, iar petrecerile în baruri și cluburi au devenit extrem de populare în ultimii ani.

Mai mulți lideri mondiali, inclusiv prim-ministrul Australiei Anthony Albanese, președintele american Joe Biden și președintele României Klaus Iohannis au transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Seul.