Imagini din „complexul de revitalizare” deschis pentru soldații israelieni VIDEO

Imagini încărcate pe TikTok de utilizatorul Shita Hakdosha arată interiorul unui așa-numit „complex de revitalizare” deschis recent pentru soldații din Forțele de Apărare Israeliene (IDF) care s-au întors din Gaza, relatează Business Insider.

Clipurile îi arată pe soldați israelieni în uniforme bucurându-se de concerte, pe scaune de masaj, relaxându-se cu jocuri video și delectându-se cu mâncarea de la un bufet bine aprovizionat după ce s-au întors din operațiunile de luptă împotriva combatanților mișcării islamiste palestiniene Hamas din Gaza.

„Soldații muncesc atât de mult. Aici se pot relaxa și își pot recăpăta energia necesară pentru a câștiga acest război", se spune în introducerea la un videoclip pe TikTok.

Rabinul Shai Graucher care se ocupă cu strângerea de fonduri apare și el în imagini. „Avem tot ceea ce au nevoie”, spune el.

Contul TikTok care a postat imaginile video din interiorul centrului trimite la linkul campaniei de strângere de fonduri pentru IDF „Standing Together/Chesed V'Rachamim”, coordonată de Graucher.

Campania își propune să ofere „vizite personale și sprijin financiar pentru familiile victimelor, vizite la spital pentru soldații și cetățenii răniți, pachete cu produse de primă necesitate și jucării pentru familiile strămutate, precum și Tefillin și alte articole religioase pentru soldați și familii", potrivit site-ului său.

De asemenea, coordonează "vizite la bazele armatei, oferind soldaților provizii adaptate la nevoile lor specifice", adaugă site-ul.

Aceasta spune că a strâns peste 4,6 milioane de dolari din obiectivul său de 7,5 milioane de dolari.

Graucher este fiul celebrului cântăreț israelian evreu ortodox Oded David "Dedi" Graucher.

Utilizatorul din spatele contului TikTok a declarat pentru Business Insider că Dedi a murit în urmă cu două luni, după o luptă cu cancerul, după care Shai a decis să extindă campania.

Potrivit site-ului campaniei, Chesed V'Rachamim a adunat o "bogăție de lucruri esențiale", pe care a distribuit-o în tot Israelul, de la "centre urbane pline de viață până la avanposturi îndepărtate".

Cel puțin 56 de soldați israelieni au fost uciși în luptele din Gaza, iar sute au fost răniți. Aproximativ 300 au fost uciși în timpul atacurilor din 7 octombrie.

Forțele de apărare israeliene susțin că au ucis 4.000 de luptători Hamas, plus 1.000 pe 7 octombrie, dintr-o forță armată de 25.000 de persoane, potrivit The Times of London.