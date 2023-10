Fețele nevăzute ale războiului din Israel, explicate de expertul care a prezis totul. „Acum plătim!” | EXCLUSIV

Israelianul de origine română Yigal Carmon, unul dintre cei reputați experți în contraterorism din Orientul Mijlociu, a detaliat, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, resorturile războiului Israel-Hamas, dar și posibilele scenarii ale conflictului.

Licențiat în Orientalism la Universitatea din Ierusalim, expertul Yigal Carmon a lucrat două decenii în serviciile de informații militare din Israel (1968-1988), unde a avut gradul de colonel. Ulterior a fost consilier în contraterorism pentru doi prim-miniștri ai Israelului: Yitzhak Shamir (1988-1992) și Yitzhak Rabin (1992-1993). În perioada 1982-1983, Yigal Carmon a fost șef al administrației civile din Cisiordania și Fâșia Gaza. În 1998, Yigal Carmon a fondat MEMRI, Institutul de Cercetare Media al Orientului Mijlociu, for al cărui președinte este.

În luna august a acestui an, Yigal Carmon publica pe site-ul MEMRI un articol foarte detaliat și argumentat în care avertiza foarte clar că sunt semne puternice că un război al Hamas împotriva Israelului ar putea izbucni în septembrie sau octombrie. „Asta ar putea duce la confruntări violente cu multe victime în tabăra israeliană, confruntări față de care Israelului nu îi vor fi suficiente doar măsurile sale regulate privind contraterorismul”, scria Yigal Carmon, iar predicțiile sale s-au dovedit a fi adevărate în mai puțin de două luni.

Rădăcinile românești ale lui Yigal Carmon

Yigal Carmon a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, interviu pe parcursul căruia a vorbit despre războiul Israel-Hamas, despre ce strategii ar trebui să aibă Israelul, despre posibila implicare a Hezbollah în conflict, depănând cu emoții și amintirile sale legate de România. Este primul interviu pe care îl reputatul expert îl acordă vreodată unei publicații din România și din Europa de Est.

Adevărul: Care sunt cele mai speciale amintiri ale dumneavoastră legate de România?

Yigal Carmon: Tatăl meu era originar din Cernăuți. În perioada în care am fost în România, inclusiv cu cei doi frați ai mei, ne-am ascuns de comuniști cu ajutorul vecinilor români. Am plecat în Israel când a fost posibil. Mătușa mea, care a supraviețuit lagărului de la Auschwitz, era din Transilvania. Fratele meu cel mare a fost în Forțele Aeriene, iar celălalt frate în Marină. Eu am ales să merg în serviciile militare de informații. Mi-am dorit mult să vin în România după ce am plecat în Israel. Și cred că în anii următori voi veni în România, inclusiv ca să îmi iau certificatul de naștere.

Implicarea Qatar în finanțarea Hamas

Ați anticipat încă din luna august un potențial război Israel-Hamas. De ce a fost Israelul luat prin surprindere de către teroriștii Hamas?

Aș vorbi de două elemente aici. Vă voi vorbi mai întâi despre primul element. Prim-ministrul Israelului, care este reponsabil pentru ce s-a întâmplat, a avut o relație foarte strânsă cu Qatarul, stat care finanțează teroriștii, și nu doar Hamas, ci și cu ISIS, Al Qaeda și talibanii. Prim-ministrul Israelului a permis peste un deceniu Qatarului să pompeze banii în Gaza către Hamas, peste 1,5 miliarde de dolari, crezând că le va cumpăra tăcerea. Iar armata și serviciile de informații din Israel au ascultat de ordinele venite de la nivel politic, așa cum se întâmplă mereu. Și au crezut că dacă sume mari de bani vor ajunge din Qatar în Gaza la Hamas va fi OK. Și nu a fost OK. Autoritățile din Israel nu au dat importanță ideologiei Hamas, iar acum plătim prețul. Iar eșecul militar al Israelului e și mai rău, acesta e al doilea element. Divizia Gaza a armatei israeliene a fost construită în ideea că această forță de la graniță va opri orice potențial atac. Însă nu au reușit să facă asta. Forțele aeriene israeliene nu au fost acolo, deși oamenii au cerut ore în șir pe telefoanele mobile să fie salvați. Armata nu a fost acolo, e oribil, e ceva de nedescris...

În mai 2018 ați scris cu multe date argumentate că Hamas a sponsorizat o campanie de inflitrări în teritoriile israeliene. Ce s-a întâmplat după aceea?

Am distrus unele dintre tuneluri, datorită abilităților tehnologice avansate ale Israelului. Însă tehnologiile noastre avansate nu au funcționat când a fost vorba să fie „citită” ideologia celor din Hamas. Iar Hamas nu a renunțat.

Are nevoie Israelul de o schimbare majoră a abordării strategice privind Hamas și Fâșia Gaza?

Sunt împotriva unei invazii a armatei israeliene în Gaza. De ce? După un deceniu pe parcursul căruia Hamas a primit sume mari de bani din Qatar, a construit o întreagă rețea subterană cu tuneluri și centre de comandă. Iar acum ne așteaptă. Împreună cu presiunea militară, Israelul trebuie să vină cu o ofertă umană pozitivă. Hamas vrea miile de prizonieri palestinieni din închisorile israeliene. Ar trebui să spunem „Da” și să le dăm toți prizonierii în schimbul prizonierilor israelieni. Nu ar trebui să negociem pe spinarea prizonierilor noștri israelieni. Trebuie clar să facem schimb de prizonieri. Îi vrem pe cei dragi înapoi. Iar de îndată ce facem asta familiile lor vor înțelege că facem totul pentru ei. Iar în cazul în care Hamas refuză, vom rade Hamas de pe fața pământului.

De la retragerea israeliană din Fâșia Gaza în 2005, Hamas s-a transformat dintr-o organizație paramilitară în liderul unui teritoriu cu multe caracteristici ale unui stat. Cum a fost posibilă această transformare majoră a Hamas?

Această transformare a fost rezultatul politicii revoltătoare a prim-ministrului Israelului de a colabora cu Qatar, crezând că va fi cumpărată tăcerea oamenilor cu banii altora. Prim-ministrul Netanyahu a permis totul, are sânge pe mâini.

„Organizația Hamas va fi eradicată”

O întrebare-cheie, ce va determina evoluția crizei, este dacă organizația paramilitară libaneză Hezbollah va sta deoparte sau își va activa oamenii pentru a ataca Israelul, ceea ce ar putea duce la unul dintre cele mai intense conflicte în regiune. Care este opinia dumneavoastră privind viitoarea abordare a Hezbollah legată de conflictul dintre Hamas și Israel?

Cred că Hezbollah nu se va implica în războiul dintre Hamas și Israel. Le-am spus de mai multe ori că dacă vor interveni Israelul va duce Libanul înapoi în epoca de piatră. Și cum aduci o națiune înapoi în epoca de piatră? Vă voi explica. Unul sau două avioane israeliene ar merge în Liban și ar bombarda centrele de comandă pentru rețelele de canalizare, apă și electricitate. Imaginați-vă un oraș ca Beirut, cu două milioane de oameni, fără apă și curent. S-ar întoarce în epoca de piatră. Și Nasrallah, secretarul general Hezbollah, știe asta și este descurajat în procent de 95%. Iar dacă nu știe asta încă, poate va citi interviul din „Adevărul”.

Cum vedeți viitorul Hamas?

Sper că după acest război organizația Hamas va fi eradicată și că va fi alt regim. Oamenii văd că cei din Hamas se ascund în rețeaua subterană din Gaza, în timp ce oamenii de rând sunt afectați de bombardamente. Vom forța o schimbare, oamenii vor o schimbare.

Care sunt lecțiile pentru România legat de actualul război dintre Israel și Hamas?

Sunt mai multe lecții pe care România le poate învăța. Prima lecție: Să știi cine sunt inamicii tăi ideologici. A doua lecție: ia în serios ce spun oamenii, nu îi desconsidera. România e o țară minunată, din câte știu nu are dușmani. Dar în cazul în care apare un dușman, românii trebuie să afle ce gândește dușmanul, ce ideologie are.