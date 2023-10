Descoperirea șocantă făcută de un bărbat după un test ADN. Un secret teribil a ieșit la iveală despre tatăl său

Un bărbat din Australia a făcut o descoperire șocantă în urma unui test ADN. A aflat un secret teribil despre tatăl său care i-a dat toată viața peste cap. Credea că tatăl său a crescut într-un orfelinat din Chicago, însă lucrurile erau groaznice.

Povestea incredibilă a bărbatului, al cărui nume real nu a fost dezvăluit, a fost relatată de Insider. Tânărul a declarat că nu știa prea multe despre tatăl său, John Damon, un director de vânzări, când acesta a murit în 2010, la vârsta de 69 de ani,

După ce a făcut un test ADN acasă, în 2022, acesta a aflat că numele real al tatălui său era William Leslie Arnold. Într-adevăr era orfan. El și-a împușcat mortal ambii părinți când avea 16 ani și i-a îngropat în curtea casei.

A fost un „deținut model”

Arnold a fost un „deținut model” timp de opt ani, potrivit unui comunicat de presă din 2023 al US Marshals Service. Dar, în 1967, a scăpat de închisoare. William Leslie Arnold a avut copii cu cea de-a doua soție, a relatat The New York Times. Familia s-a mutat în Australia, unde locuiește acum Andrew, iar trecutul întunecat al său a rămas în urmă.

Bărbatul a făcut testul AND pentru a afla despre moștenirea din partea tatălui său, însă a descoperit că este fiul unui fugar pe care poliția americană l-a căutat mai bine de 50 de ani.

„Nu mi-aș fi descris niciodată tatăl ca fiind violent. Știam că este foarte inteligent și foarte susținător. L-am descris cuiva ca fiind exagerat de susținător, prea încurajator uneori. Deci, de-a lungul deceniilor, pot înțelege cum se poate schimba o persoană și pot încerca să înțeleg cum acele evenimente s-ar fi întâmplat într-o furtună perfectă, ca să spunem așa”, a mărturisit Andrew. Bărbatul a fost șocat, dar a spus că nu este supărat pe tatăl său.

”Nu cred că m-am simțit vreodată supărat pe el. Evident, este o situație foarte ciudată, deoarece s-a întâmplat o crimă teribilă. Doi oameni și-au pierdut viața și alți oameni au fost grav traumatizați de evenimente. Dar persoana pe care o cunoșteam era foarte diferită și viața pe care o am se datorează faptului că a fost tatăl meu și m-a crescut, asigurându-mi un viitor,” a spus bărbatul.