Cum a fost înlocuită Mafia siciliană de carteluri de droguri și gangsteri nemiloși din Europa de Est

Mafia siciliană și mafia americană controlau cândva o industrie a viciului de milioane de dolari care traversa Atlanticul. Dar, pe măsură ce baza lor de putere a fost încet-încet spulberată de eforturile concertate ale autorităților atât din Italia, cât și din Statele Unite, au fost suplinite de gangsteri mai nemiloși din America de Sud și Europa de Est.

Arestarea lui Matteo Messina Denaro, „ultimul naș” și șef al temutei mafii siciliene Cosa Nostra, este considerată de mulți ca marcând sfârșitul legendarei grupări criminale, notează The Sun.

Denaro a condus o campanie brutală de teroare în anii '80 și '90, când Cosa Nostra a declarat război statului italian, ucigând judecători, bombardând biserici și chiar declarând o răzbunare împotriva papei.

Faptul că a fost prins locuind la doar 16 km de locul său de naștere din vestul Siciliei arată că cercul său intim s-a restrâns din ce în ce mai mult în cei 30 de ani de fugă.

Dar, după cum a explicat John Dickie, profesor de limba italiană la UCL, acesta este doar un semn care arată cât de mult a decăzut soarta faimoasei Cosa Nostra.

„Șefii mafioți care fug rămân în teritoriul lor local. Acolo se află organizația și rețelele lor de sprijin și acolo se pot ascunde cel mai bine. Cu o generație în urmă, când Denaro a fugit, vestul Siciliei era un teritoriu ostil pentru stat. Mafia își dăduse dreptul de a ucide pe oricine cu impunitate și de a-și lua taxa de extorcare din orice activitate economică, legală sau ilegală”, a declarat acesta pentru The Sun Online.

Descriind mafia de la acea vreme ca pe un „stat din umbră”, el a adăugat că Sicilia anilor 1990 risca cu adevărat să se transforme într-o republică „narco”.

„În ultimii 30 de ani, statul italian a recâștigat încet-încet teren, iar acest lucru a tăiat din rețeaua de sprijin a lui Denaro”, a spus el.

Dickie, autorul cărții „Cosa Nostra: The History of the Sicilian Mafia”, l-a numit pe Denaro drept „ultimul” dintre marii șefi mafioți de pe insulă.

Cosa Nostra este una dintre cele patru mari organizații de tip mafiot active în prezent în Italia.

Dintre celelalte trei, cea mai puternică este mafia 'Ndrangheta, cu sediul în Calabria, în sudul Italiei.

Celelalte două sunt Camorra, centrată în jurul orașului portuar sudic Napoli, și Sacra Corona Unita, cu sediul în Puglia, tot în sudul Italiei.

În timp ce 'Ndrangheta are de mult timp legături cu cartelurile din America de Sud, Dickie a explicat că Cosa Nostra a fost cândva atotputernică pentru că avea ceva ce celelalte grupuri mafiote nu aveau - o punte transatlantică.

Cu organizația sa soră, La Cosa Nostra, din New York, formată în mare parte din cele cinci familii conducătoare, mafia siciliană avea acces la cea mai bogată piață de bunuri ilegale din lume.

Legea care a scăzut influența mafiei în SUA

Dar în anii 1970, legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) a intrat în vigoare. Această lege federală, concepută pentru a combate crima organizată în SUA, a permis infractorilor să fie loviți de sancțiuni extinse, permițându-le autorităților să investigheze activitățile mafiei. Legea a devenit un instrument extrem de eficient în urmărirea penală a gangsterilor, în 1980 influența mafiei în Las Vegas scăzând puternic. Prin legea RICO, numeroși membri ai mafiei au fost condamnați la închisoare. Legea RICO s-a dovedit a fi o procedură puternică prin faptul că atacă întreaga organizație coruptă, nu doar indivizii care pot fi ușor înlocuiți.

După cum a explicat Dickie: „Podul a fost rupt. Aceasta a fost o cauză majoră a declinului mafiei siciliene”.

Acest lucru a fost urmat, în anii 1980, de Procesul Comisiei, care viza mafioții americani, și de Procesul Maxi din Palermo, Sicilia, în urma căruia 338 de mafioți au fost încarcerați.

Prin urmare, arestarea lui Denaro este mai puțin o lovitură de ciocan pentru mafia din Sicilia, ci o reflectare a cât de mult a scăzut norocul acesteia.

De asemenea, reflectă lupta de zeci de ani a autorităților și a polițiștilor din Sicilia pentru a viza mafia.