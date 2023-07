„Ca un cuptor, dar de 1.000 de ori mai rău”. Turiștii descriu oroarea unuia dintre cele mai grave dezastre naturale din Noua Zeelandă

Supraviețuitorii unuia dintre cele mai grave dezastre naturale din Noua Zeelandă au descris durerea usturătoare de a fi biciuiți de nisipul arzător, cenușă și roci în timpul unei erupții vulcanice pe Whakaari sau White Island în 2019, care a ucis 22 de persoane.

Mărturiile lor au fost audiate săptămâna aceasta în timpul unui proces penal intentat de WorkSafe, autoritatea de reglementare a sănătății și securității din țară, împotriva a șase părți, inclusiv trei frați care dețin insula, cândva o destinație turistică populară la 48 de kilometri de partea nordică a Noii Zeelande, potrivit CNN.

Patruzeci și șapte de persoane se aflau pe Whakaari, în momentul exploziei.

Unele persoane fie au murit, fie au suferit arsuri grave în urma incidentului.

Prin intermediul unei conferințe video din Australia, turista Annie Lu a declarat joi în fața instanței că a rezervat o excursie pe insulă împreună cu mama sa după ce a citit despre aceasta într-o broșură și a spus că nu au fost avertizate până când nu au ajuns pe insulă că vulcanul era la „nivelul doi”.

„Nu a fost nicio mențiune că lucrurile ar fi periculoase”, a spus ea.

Potrivit sistemului de alertă vulcanică din Noua Zeelandă, nivelul doi înseamnă „agitație vulcanică moderată până la accentuată”, cu potențial de erupție.

Turiștii au fost echipați cu căști și măști de gaze, dar în rest nu li s-a spus să poarte sau să aducă ceva special în afară de pantofi și haine care să-i acopere complet, a spus Lu.

„Impresia care ne-a fost dată a fost, în esență, că a fost doar o zi obișnuită”, a spus Lu.

Dar ceea ce s-a întâmplat a fost o încercare îngrozitoare care a lăsat-o pe Lu cu arsuri pe 38% din corp, necesitând multiple grefe de piele care i-au lăsat cicatrici pe singurele părți ale corpului care nu fuseseră arse.

În ziua erupției, Lu a spus că mama ei a observat un nor negru pe cer, apoi au auzit pe cineva strigând: „toată lumea să fugă”.

Înregistrarea video reluată în instanță a arătat coloane uriașe de cenușă care au eclipsat grupul de turiști, care fusese escortat de ghizi turistici de la debarcader, unde andocase barca lor, până la crater.

Lu a declarat că prima rafală de vânt i-a zburat casca și, în timp ce alerga pentru a se adăposti în spatele unei formațiuni stâncoase, și-a ținut masca de gaze la gură.

Ceea ce s-a întâmplat în continuare i-a provocat valuri de durere aproape de nedescris, a spus Lu.

„Parcă erau nisip și pietre peste tot aruncate spre mine. A durut foarte, foarte tare”, a spus ea. „Pur și simplu ardea. Nu am mai simțit niciodată așa ceva înainte. A fost ca și cum cineva ar fi încălzit niște ace până când a fost fierbinte ca fierul și apoi le-a împins pe toate pe tine.”

„Gândește-te la, dacă deschizi un cuptor și căldura se năpustește asupra ta. E cam așa, dar de 1.000 de ori mai rău”.

Instanța a ascultat un interviu înregistrat pe care Lu l-a dat poliției la câteva luni după dezastru, iar joi i s-a cerut să adauge mai multe detalii despre urmările erupției.

„Nu au existat instrucțiuni sau un plan clar, toată lumea a mers pur și simplu pe instinctul de supraviețuire”, a spus ea.

Asistența medicală a fost „foarte limitată”, a adăugat ea, iar rezervele de apă au fost limitate în timp ce oamenii încercau să își spele cenușa de pe piele.

Lu a declarat în fața instanței că erupția a schimbat-o „fizic și psihic”.

Înainte de dezastru, ea lucra în industria modei. După acesta, a trebuit să își ia concediu pentru a se vindeca și nu s-a mai putut întoarce. „Am avut o întreagă schimbare de carieră pentru că, știți, oricât de greu ar suna, industria modei se bazează pe aparențe”, a spus ea.

„Nor negru și liniștit”

Anterior, instanța a ascultat mărturiile turiștilor americani Matthew și Lauren Urey, care se aflau în luna de miere și care au rezervat o excursie pe insulă prin intermediul Royal Caribbean Cruises.

Matthew Urey a declarat că marea a fost extrem de agitată în timpul călătoriei cu barca mică spre insulă, iar mulți pasageri au avut rău de mare. El a spus că turiștilor li s-a spus că nivelul de activitate al vulcanului era ridicat, ceea ce înseamnă că nu puteau merge în anumite zone ale insulei.

„Ne-au menționat că vom avea aparate de respirat pentru confortul nostru. Asta a fost tot ce îmi amintesc că au spus despre insulă în timp ce ne aflam pe vas”, a spus el. „S-ar putea să fi dat alte câteva informații, dar nu-mi amintesc nimic anume”.

Pe insulă, Urey a spus că ghizii au condus grupul lor până la marginea craterului, unde au petrecut aproximativ 10 minute înainte de a se întoarce încet pe jos.

„Îmi amintesc că cineva a strigat «privește», iar eu m-am uitat și am văzut un nor negru foarte mare care ieșea din vulcan. Și atunci ni s-a spus să fugim”, a spus el.

Lauren Urey a spus că norul negru care se învolbura era liniștit, dar în timp ce ea și soțul ei s-au ascuns după o stâncă au auzit un „bum puternic” în momentul în care vulcanul a erupt, apoi țipete. „Țipete de ajutor și țipete de agonie”, a spus ea în mărturia sa.

„Nu știu dacă era abur sau cenușă fierbinte, dar era peste tot pe noi”, a spus el.

Când cerul s-a înseninat, supraviețuitorii s-au târât printr-un strat gros de cenușă pentru a ajunge la mica gonflabilă ancorată pe dig.

„Unii oameni nu erau la fel de răniți ca alții, așa că unii au putut urca pe barcă mult mai ușor decât alții. (Unele persoane) săreau pe ea și împingeau alte persoane la o parte”, a declarat Lauren Urey.

Din acea zi, cuplul a suferit mai multe operații și grefe de piele.

Cele șase părți care se luptă împotriva acuzațiilor includ trei frați care dețin insula, Andrew, Peter și James Buttle și compania lor Whakaari Management Ltd (WML), precum și ID Tours New Zealand Ltd și Tauranga Tourism Services Ltd.

The Buttles și WML neagă acuzațiile

Cinci organizații au pledat deja vinovate și așteaptă sentința, printre care Volcanis Air Safaris, Aerius, Kahu NZ și White Island Tours.