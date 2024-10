Patru soldați israelieni au fost uciși și 58 răniți într-un atac cu drone al Hezbollah asupra unei baze militare din Binyamina, marcând cel mai grav incident pe teritoriul Israelului de la atacul Hamas din urmă cu un an.

Duminică seara, patru soldați israelieni au fost uciși și alți 58 au fost răniți într-un atac cu dronă lansat de Hezbollah asupra unei baze militare din apropierea orașului Binyamina, în centrul Israelului. Acesta este cel mai grav incident pe teritoriul israelian de la atacul Hamas de acum un an, conform The Times of Israel, citat de News.ro.

Potrivit armatei, șapte soldați au suferit răni grave, iar 14 au avut răni moderate. Cele mai multe dintre acestea au fost cauzate de șrapnel, însă serviciul de ambulanță a raportat și tratarea a nouă persoane pentru anxietate severă.

Ambulanțele israeliene au clasificat atacul de la Binyamina drept un eveniment cu victime în masă.

Atacul a fost revendicat de Hezbollahul pro-iranian, care a anunțat într-un comunicat că luptătorii săi au lansat „o escadrilă de drone explozive asupra unei tabere de antrenament a brigăzii Golani din Binyamina, la sud de Haifa”. Gruparea a dedicat atacul liderului său, Hassan Nasrallah, ucis pe 27 septembrie într-un raid israelian în apropiere de Beirut.

Drona a lovit puțin înainte de ora locală 19:00, conform declarațiilor armatei. Potrivit surselor din presă, impactul s-a produs într-o sală de mese din interiorul bazei.

Într-o declarație emisă la scurt timp după miezul nopții, purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a afirmat că circumstanțele incidentului sunt analizate în acest moment, deoarece drona nu a reușit să activeze nicio sirenă de avertizare în Israel.

„IDF are control operațional deplin asupra incidentului”, a insistat Hagari, solicitând publicului să evite răspândirea de zvonuri referitoare la atac, în timp ce faptele sunt încă în curs de clarificare.

„Vom investiga cum un UAV poate pătrunde fără avertisment și lovi o bază”, a adăugat el.

Este a doua oară în ultimele două zile când o dronă cade în Israel, primul incident având loc sâmbătă, când o dronă a lovit o suburbie din Tel Aviv, provocând pagube, dar fără răniți. Atacul de duminică seara a coincis cu anunțul Statelor Unite privind trimiterea unui nou sistem de apărare aeriană pentru Israel, împreună cu trupe aferente, pentru a întări protecția împotriva rachetelor. Un oficial de rang înalt al Hezbollah a declarat pentru al-Jazeera că gruparea a atacat lângă Binyamina cu „un escadron” de drone kamikaze, adăugând: „Capacitățile rezistenței sunt încă puternice și sunt capabile să ajungă în spatele liniilor de apărare ale Israelului.”

Hezbollah amenință Israelul

Hezbollahul libanez a avertizat luni Israelul că va lansa noi atacuri dacă ofensiva israeliană în Liban va continua, în urma loviturii cu drone care a vizat o poziție militară din Haifa.

Aceasta este cea mai mortală lovitură în Israel de când Hezbollahul şi armata israeliană au intrat în război deschis pe 23 septembrie.

Într-un comunicat, Hezbollahul a declarat că „rezistenţa (...) promite inamicului” că atacul de „la sud de Haifa este doar un preludiu la ceea ce îl aşteaptă dacă decide să continue atacurile sale împotriva poporului nostru”.

Armata israeliană a confirmat că patru soldați au fost uciși și șapte militari răniți într-o tabără de antrenament a Brigăzii Golani la Binyamina, situată la sud de Haifa, un oraș important din nordul Israelului.

Potrivit organizației de salvatori voluntari United Hatzalah, atacul a rănit peste 60 de persoane, cu „grade diferite de răni: critice, grave, moderate şi uşoare.”