 Armata israeliană anunță eliminarea bărbatului implicat în răpirea și uciderea lui Shani Louk. Tatăl tinerei: „Am simțit o ușurare” | adevarul.ro
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Armata israeliană anunță eliminarea bărbatului implicat în răpirea și uciderea lui Shani Louk. Tatăl tinerei: „Am simțit o ușurare”

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Armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe TMI Al-Sabbagh, un membru al Hamas implicat în răpirea și uciderea lui Shani Louk, tânăra germano-israeliană de 22 de ani, devenită cunoscută la nivel internațional după atacul din 7 octombrie 2023. Acesta a fost ucis într-un atac aerian desfășurat pe 20 octombrie 2026, în Jabaliya, în nordul Fâșiei Gaza. Tatăl tinerei a declarat că vestea i-a adus un sentiment de ușurare, după luni întregi de incertitudine privind soarta fiicei sale.

Armata israeliană anunță eliminarea bărbatului implicat în răpirea și uciderea lui Shani Louk.
Armata israeliană anunță eliminarea bărbatului implicat în răpirea și uciderea lui Shani Louk. Foto: Instagram

Shani Louk participa la un festival de muzică electronică organizat în apropierea kibuțului Reim, în sudul Israelului, când gruparea Hamas a lansat atacul din 7 octombrie 2023. Tânăra, care avea rădăcini în orașul german Ravensburg, a fost răpită și dusă cu forța în Fâșia Gaza, unde a fost ucisă.

Imaginile în care trupul ei apare în spatele unei camionete, înconjurată de bărbați înarmați, au făcut înconjurul lumii și au provocat indignare la nivel internațional.

Potrivit armatei israeliene, TMI Al-Sabbagh a fost ucis în urma unui atac aerian desfășurat pe 20 octombrie, în zona Jabaliya. Acesta era implicat în răpirea și uciderea lui Shani Louk și ar fi participat, de asemenea, la atacuri împotriva militarilor și civililor israelieni.

Armata israeliană l-a prezentat drept ultimul membru Hamas implicat în acest caz care mai era în viață.

În alte operațiuni militare au fost eliminați și Basel Cheleh, Mustafa Shaheen și Attiya Daour, în timp ce Mustafa Ala Khatiba a fost capturat, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile israeliene.

Familia lui Shani Louk a trăit luni întregi fără să cunoască exact soarta tinerei. În octombrie 2023, medicii legiști au confirmat decesul acesteia pe baza unui fragment de craniu descoperit în Gaza.

În mai 2024, soldații israelieni au recuperat rămășițele sale dintr-un tunel aflat la aproximativ 10 metri sub o casă din nordul Fâșiei Gaza. În aceeași operațiune au fost găsite și trupurile altor trei ostatici: Itzhak Gelerenter, Amit Buskila și Ron Benjamin.

Ulterior, tatăl tinerei, Nissim Louk, a primit o scrisoare care conținea bijuteriile și documentele fiicei sale, oferindu-i familiei noi confirmări privind cele întâmplate.

„Am simțit o ușurare pentru că nu știam unde se află. Acum am primit toate răspunsurile și am închis acest capitol. Acum va avea locul ei lângă noi și putem merge oricând la ea”, a declarat Nissim Louk.

În dimineața zilei de 7 octombrie 2023, atacul Hamas asupra Israelului s-a soldat cu aproximativ 1.400 de morți și peste 200 de persoane răpite, potrivit bilanțului citat în relatările despre eveniment.

Shani Louk se afla la festivalul de muzică electronică alături de iubitul ei, mexicanul Orion Hernández, și de mai mulți prieteni. Evenimentul, organizat în apropierea Fâșiei Gaza, s-a numărat printre țintele atacului.

Cazul tinerei a devenit unul dintre cele mai cunoscute episoade ale răpirilor din 7 octombrie, după ce imaginile cu ea transportată în spatele unei camionete au fost distribuite pe scară largă. Confirmarea morții sale și recuperarea rămășițelor au pus capăt incertitudinii familiei în privința soartei sale. 

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