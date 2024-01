Arma hipersonică „de neoprit“ cu care se laudă Rusia, criticată de analiștii chinezi: „Proiect pe termen scurt și grăbit“

Kinjal-ul rusesc îi frustrează pe analiștii chinezi care vor să afle cum ar putea rachetele hipersonice ale Beijingului să se confrunte cu apărarea americană pe câmpul de luptă.

Armata modernă a privit războiul din Ucraina ca pe un teren de testare pentru arme avansate. Dar observatorii din China care speră să studieze utilizarea rachetelor hipersonice de către Rusia - unul dintre cele mai mediatizate instrumente din arsenalul propriu al Beijingului - semnalează că nu vor învăța prea multe de la Moscova, potrivit businessinsider.com.

Revistele chineze de apărare au relatat, în ultimul an, cu mare interes despre Kinjal-ul rusesc, analizând performanțele sale împotriva sistemelor Patriot furnizate de SUA și în război în general.

Și pentru un motiv întemeiat: Apariția Kinjal-ului în Ucraina este prima ocazie pentru Beijing de a observa cum se descurcă astfel de arme sofisticate în luptă împotriva echipamentelor occidentale.

China speră că propria sa rachetă hipersonică, Dongfeng, va schimba regulile jocului prin capacitatea sa de a doborî portavioane americane.

Dar Kinjal, prezentat de Kremlin ca o armă hipersonică "de neoprit", a fost raportată de Occident ca fiind contracarată de sistemele Patriot sau pur și simplu și-a ratat țintele.

"Există din ce în ce mai multe dovezi care arată că ceea ce spun SUA și Ucraina în această privință este adevărat", a scris analistul chinez de apărare Yin Jie în noiembrie în revista militară din Shaanxi Ordnance Industry Science and Technology.

Yin a publicat o analiză surprinzător de critică a modului în care Rusia folosește Kinjal, cunoscută și sub numele de "Pumnalul", scriind că este puțin probabil ca racheta să aibă ”un impact semnificativ" pe câmpul de luptă.

Acest lucru contrazice în mod direct modul în care Rusia, un aliat apropiat al Chinei, a prezentat această armă ca fiind o muniție esențială pentru victorie.

Un proiect pripit

Analistul chinez a explicat mai multe moduri în care Rusia și-a subminat propria rachetă, cum ar fi modul în care a fost lansată Kinzhal și disponibilitatea acesteia. Kinjal, au concluzionat ei, pur și simplu nu a fost vedeta pe care Moscova a făcut-o să pară.

Yin a descris Kinjal ca fiind o evoluție a rachetei rusești Iskander lansată de la sol, care a fost finalizată rapid într-un "proiect pe termen scurt și grăbit, care a fost forțat să fie lansat", deoarece rivalii occidentali au exercitat presiuni asupra Moscovei în anii dinaintea războiului.

"Această rachetă, care a fost dezvoltată pe baza cadrului tehnic din anii 1980, ar putea să nu aibă performanțe uimitoare pe câmpul de luptă", a adăugat analistul.

Manevrabilitatea Kinzhal, au scris ei, "nu poate fi comparată cu cea a unei rachete hipersonice reale", adăugând că traiectoria sa balistică a făcut ca Kinzhal să fie susceptibilă la sistemele de apărare precum Patriot.

Un punct de vedere similar poate fi găsit în "Showdown between the Dagger and the Patriot in Ukraine", o analiză publicată de proeminenta revistă de apărare și știință de la Beijing Military Arms.

Kinzhal, potrivit acestei analize separate, a fost în cel mai bun caz o "rachetă hipersonică marginală".

"Deși Rusia numește 'Dagger' o rachetă hipersonică, analiștii din alte țări consideră, în general, că așa-numita rachetă hipersonică 'Dagger' este de fapt o versiune lansată din aer a rachetei balistice tactice cu rază scurtă de acțiune 'Iskander'", se arată în această analiză.

Această evaluare se aliniază cu ceea ce au spus experții occidentali despre Kinzhal - că nu este o rachetă hipersonică "adevărată", în sensul că poate atinge viteza hipersonică, dar nu poate aluneca și manevra eficient la astfel de viteze.

"'Pumnalul' are mai mult decât suficientă ambiție, dar nu și suficientă putere", se arată în analiza din iulie.

Precizia este nesatisfăcătoare

În analiza sa din noiembrie, Yin a acuzat mai mult decât lipsa de sofisticare a Kinjal, arătând spre circumstanțele din aparatul militar rusesc în ansamblu.

Yin a remarcat că Rusia a încetat să mai lanseze Kinjal de pe Mig-31, alegând în schimb să folosească avioane Su-34 care trag în siguranță din afara razei de acțiune a apărării Ucrainei.

Dar analistul a scris că Su-34 s-a dovedit a fi prea lent pentru a trage cu Kinjal la o viteză optimă. Deja mai lent decât Mig-31, Su-34 a fost îngreunat și mai mult de greul Kinjal, a apreciat Yin.

Pentru ca Kinjal să fie cât mai eficient, aeronava de lansare trebuie să se deplaseze la viteze și altitudini mari pentru a oferi rachetei o rază de acțiune adecvată.

"Prin urmare, după ce aeronava este echipată cu KH-47M2 "Pumnal", nu pot fi puse așteptări excesive și nerealiste în ceea ce privește capacitățile sale inițiale", a scris autorul.

Aceștia au criticat, de asemenea, sistemul de sateliți al Rusiei pentru ghidarea rachetelor, spunând că nu are suficienți sateliți pentru precizie.

"Acuratețea este nesatisfăcătoare", a scris analistul.

Yin a ridicat apoi problema faptului că Rusia pur și simplu nu are suficiente Kinjal-uri, spunând că sancțiunile occidentale au împiedicat capacitatea Moscovei de a fabrica rapid armele, ceea ce a limitat modul în care rachetele ar putea fi folosite.

"Pumnalul nu a fost produs și echipat în cantități mari. După un an și jumătate de cheltuieli, este posibil să mai rămână foarte puține în inventar", au adăugat ei. "Poate fi folosită doar pentru a ataca locații strategice".

Acest lucru reflectă concluziile din decembrie ale Institutului pentru Studiul Războiului, un grup de reflecție din Washington, DC, care a citat serviciile de informații ucrainene care au afirmat că Rusia a produs doar patru Kinzhals într-o lună.

"Cred că, în mod clar, o lecție pentru China în acest caz este că are nevoie de stocuri masive de arme", a declarat pentru Business Insider Lyle Goldstein, directorul pentru implicarea în Asia al think tank-ului Defense Priorities din Washington, DC. "Mai mult decât ceea ce ei consideră a fi necesarul militar".

El și analistul de politici RAND Nathan Waechter au documentat studierea armelor de către China în războiul din Ucraina prin intermediul unei serii de articole publicate de The Diplomat. Lucrarea lor include o analiză a criticii lui Yin cu privire la Kinjal.

China urmărește îndeaproape războiul din Ucraina

Goldstein a declarat că el și Waechter au urmărit zeci de articole chinezești care analizează Kinjal, ceea ce indică faptul că Beijingul este profund interesat de performanța acestuia.

"Aceasta se adaugă la dovezile că China urmărește acest război extrem de atent", a spus el.

Goldstein a declarat că, în ultimele luni, Rusia a intensificat atacurile cu ajutorul Kinjal și că observatorii occidentali vor trebui să aștepte să vadă ce cred experții chinezi despre acestea.

Dar Goldstein a spus că, dacă mass-media chineză a luat cunoștință de obstacolele cu care Moscova s-a confruntat în privința armamentului occidental, probabil că și armata de la Beijing le-a analizat cu atenție, având în vedere legăturile strânse și dominante ale Chinei cu Rusia.

Ceea ce a fost tipărit în revistele chineze de apărare, a adăugat el, a fost doar o aluzie la adevărata amploare a analizei Beijingului și la lecțiile pe care le culegea pentru un potențial război cu SUA.

"Întotdeauna am susținut că ne uităm doar la vârful aisbergului", a spus Goldstein.