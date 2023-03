Ambasadorul rus în Australia, luat prin surprindere de întrebarea unei jurnaliste: „Prea directă“ VIDEO

Prezentatoarea ABC Sarah Ferguson a sărit peste amabilități și l-a șocat pe ambasadorul rus în Australia cu o întrebare chiar din deschiderea interviului.

Jurnalista nu a lăsat niciun subiect neabordat în cadrul interviului cu ambasadorul luat prin surprindere:

„Domnule ambasador, vă aflați aici, în Australia, bucurându-vă de beneficiile unei societăți libere și deschise. Cum trăiți cu faptul că reprezentați regimul represiv și dictatorial al lui Putin?", a întrebat prezentatoarea ABC în emisiunea care a avut loc luni seară.

În momentul în care au fost rostite cuvintele „represiv” și „dictatorial”, ambasadorul rus în Australia a izbucnit în râs.

„Vi se pare amuzant?”, a întrebat Ferguson.

„Ceea ce mi se pare amuzant este modul de a începe un interviu”, a răspuns Pavlovski.

„A fost o întrebare destul de directă", a continuat gazda emisiunii.

„Da, prea directă", a replicat el.

Ca răspuns, ambasadorul a susținut că „nu a avut niciodată probleme în Rusia”. „Am locuit acolo timp de 13 ani înainte de a veni în Australia. Nu am avut niciodată impresia că am trăit într-un regim autoritar, cum ați spus...?”, a susținut Pavlovski.

„Represiv și dictatorial au fost cuvintele pe care le-am folosit", a continuat Ferguson. „Acesta este un regim care și-a invadat vecinul. Este un regim în care protestele sunt reprimate, în care mass-media liberă este redusă la tăcere, în care disidenții sunt uciși sau închiși, în care amploarea victimelor războiului este ascunsă publicului. Cum ați descrie această formă de guvernare, dacă nu ca pe o dictatură?", a întrebat gazda emisiunii.

Ambasadorul rus în Australia a ales să se abată de la întrebare, sugerând că prezentatoarea ar putea adresa „întrebări substanțiale” despre „poziția politică a Rusiei în anumite probleme din lume”.

Însă, gazda emisiunii a menționat că era „important ca publicul să înțeleagă cine este ambasadorul și pe cine reprezintă”, înainte de a adresa întrebări despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Internauții au comentat interviul. Unii au pus la îndoială tehnica dură a prezentatoarei, afirmând că aceasta nu îi permitea să răspundă.