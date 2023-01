Zelenski, mesaj de pace la Globurile de Aur: „Nu va fi al treilea Război Mondial”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de pace în cadrul ediției 80 a galei Globurilor de Aur, desfăşurată marţi seară la Los Angeles.

Președintele ucrainean a declarat în cadrul galei de decernare a premiilor, că nu există șanse ca războiul din Ucraina să se transforme în al treilea Război Mondial, iar țara va lupta în continuare pentru libertate.

„Nu va fi al treilea Război Mondial. Asta nu este o trilogie. Ucraina va opri agresiunea rusă pe pământul nostru. Al Doilea Război Mondial nu se terminase încă, dar valul s-a întors, toţi ştiau cine va câştiga. Erau încă bătălii şi lacrimi, şi atunci au apărut premiile Globurile de Aur pentru a-i onora pe cei mai buni performeri ai anului 1943”, a spus Zelenski.

„Acum este 2023, războiul din Ucraina nu s-a încheiat încă, dar valul se întoarce. Şi deja este clar cine va câştiga. Mai sunt lupte şi lacrimi, dar acum vă pot spune cu siguranţă cine sunt cei mai buni din anul precedent, aţi fost voi. Oamenii liberi ai lumii libere. Cei care s-au unit pentru a sprijini poporul ucrainean liber, în lupta noastră comună pentru libertate”, a spus Zelenski în aplauzele sălii.

Drama „The Fabelmans”, comedia „The Banshees of Inisherin”, serialele „House of the Dragon”, „The White Lotus” şi „Abbott Elemnetary” au fost câştigătoare la gala Globurilor de Aur.

Steven Spielberg a câştigat trofeul la categoria „cel mai bun regizor" iar Cate Blanchett, Colin Farrell, Austin Butler, Kevin Costner, Michelle Yeoh, Julia Garner, Zendaya, Quinta Brunson, Tyler James Williams, Angela Bassett şi Ke Huy Quan au fost câştigători la categoriile de interpretare.