Un bărbat i-a smuls microfonul activistei Greta Thunberg și a taxat-o pentru mesajele pro-palestiniene VIDEO

Activista de mediu Greta Thunberg a susținut duminică la Amsterdam un discurs, însă momentul său a fost întrerupt pentru scurt timp de un protestatar care i-a luat microfonul, susținând că a transformat manifestația într-un eveniment politic, relatează BBC.

Bărbatul în cauză a declarat că a venit „pentru o manifestație privind clima, nu pentru un punct de vedere politic", în timp ce încerca să-i smulgă microfonul lui Thunberg.

Cu puțin timp înainte ca incidentul să aibă loc, din mulțime se puteau auzi scandări de tipul „Palestina va fi liberă". Ba mai mult, un alt discurs al unei activiste a fost întrerupt de organizatori după ce a scandat „From the river to the sea, Palestine will be free” (n.red „De la râu și până la mare, Palestina va fi liberă”), conform agenției de presă Reuters.

Multe organizații evreiești susțin că sloganul, utilizat la protestele din întreaga lume, este un îndemn la distrugerea Israelului. Activiștii pro-palestinieni afirmă că cei care îl utilizează pledează pentru încetarea ocupației israeliene din Cisiordania și a blocadei din Gaza, nu pentru distrugerea Statului Israel.

După ce bărbatul a fost scos de pe scenă, Thunberg s-a alăturat mulțimii care a scandat „nu există dreptate climatică pe teritoriu ocupat".

Luna trecută, activista suedeză pentru climă a fost criticată după ce a publicat mesaje pro-palestiniene pe rețelele de socializare, unii reproșându-i că nu a arătat niciun fel de compasiune față de israelienii uciși în urma atacurilor Hamas.