Un adolescent britanic acuzat că a întreținut relații sexuale cu o fată de 17 ani în Dubai s-a predat autorităților și merge la pușcărie

Marcus Fakana s-a predat autorităților și va executa pedeapsa de un an în închisoarea al-Awir din Dubai.

Un adolescent britanic s-a predat autorităților din Dubai pentru a începe o pedeapsă de un an de închisoare pentru că a avut o relație sexuală cu o fată de 17 ani.

Marcus Fakana, în vârstă de 18 ani, se afla în vacanță cu familia sa în Emiratele Arabe Unite când a cunoscut-o pe fată, care este, de asemenea, din Londra și împlinea 18 ani în luna următoare. El a fost arestat la hotel și acuzat după ce mama fetei a găsit chat-urile și fotografiile lor după întoarcerea familiei la Londra și apoi a sunat la poliția din Dubai, scrie theguardian.com.

Radha Stirling, șefa grupului de campanie Detained in Dubai, a declarat că Fakana s-a predat autorităților și intenționează să își ispășească pedeapsa de un an în închisoarea al-Awir din Dubai.

Ea a scris pe X că adolescenta încă speră la o grațiere din partea conducătorului Dubaiului, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, și la ajutor din partea ministrului britanic de externe, David Lammy - deputatul familiei din Tottenham - și a ambasadei britanice.

Ea a spus: „Îmi fac griji cu privire la impactul închisorii din Dubai asupra vieții unui tânăr de 18 ani. Nu a fost ușor să găsesc cuvintele pe care să i le spun atunci când a renunțat la libertatea sa.”

Când a fost întrebat anterior despre acest caz, Lammy a spus că Fakana va avea „tot sprijinul disponibil” din partea oficialilor britanici, dar că oamenii ar trebui să „respecte regulile” din alte țări.

Stirling a declarat anterior că sentința a fost o „rușine totală” și „o rușine pentru Marea Britanie” și a susținut că „Marea Britanie a acordat prioritate acordurilor comerciale în detrimentul vieții oamenilor”.

Stirling a distribuit un mesaj de la Fakana care spunea: „Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut de-a lungul luptei mele. A fost o luptă lungă, dar nimic nu este greu cu Domnul și salvatorul meu Iisus Hristos care mă ghidează. Sunt recunoscător pentru toți oamenii care au ajutat prin donații pentru mine și familia mea de credință pentru că m-au susținut”.

Fakana a declarat anterior că cei doi și-au ținut „idila de vacanță” secretă față de familia fetei „pentru că erau stricți” și sperau să continue să se vadă în Marea Britanie.

Dubaiul are legi stricte privind drogurile, alcoolul și sexul, pentru care vârsta de consimțământ este de 18 ani. Dacă un adult are o relație sexuală cu o persoană sub 18 ani, acesta poate fi urmărit penal pentru că a avut o relație sexuală cu un minor.

Într-o declarație anterioară, procurorii au declarat: „În conformitate cu legislația EAU, fata este clasificată din punct de vedere juridic ca minoră și, în conformitate cu procedurile recunoscute la nivel internațional, mama sa - fiind tutorele legal - a depus plângerea. Sistemul juridic din Dubai se angajează să protejeze drepturile tuturor persoanelor și să asigure proceduri judiciare imparțiale.”