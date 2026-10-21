UE se întoarce la locul de naștere: aniversarea a 70 de ani de la Tratatul de la Roma, sărbătorită în capitala Italiei, nu la Bruxelles

Liderii Uniunii Europene ar putea marca împlinirea a 70 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma prin organizarea unui summit special în capitala Italiei, în martie 2027.

Inițiativa îi aparține lui Antonio Costa Foto: EPA EFE

Propunerea a fost lansată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care dorește mutarea reuniunii europene programate inițial pentru 18-19 martie 2027 de la Bruxelles la Roma, potrivit AFP, citată de News.ro

Inițiativa ar urma să celebreze unul dintre documentele fundamentale ale proiectului european.

Semnat în 1957 de Germania, Belgia, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda, Tratatul de la Roma a pus bazele Comunității Economice Europene (CEE), considerată punctul de plecare al actualei Uniuni Europene.

Ideea organizării summitului în capitala italiană are o puternică valoare simbolică, întrucât Roma este locul în care a fost semnat documentul care a deschis drumul integrării economice și politice europene.

Pentru ca reuniunea să fie relocată oficial, propunerea trebuie aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

În cazul în care va primi undă verde, liderii europeni se vor reuni la Roma exact în anul în care se împlinesc șapte decenii de la semnarea tratatului care a pus bazele construcției europene moderne.